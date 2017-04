Hình dáng ngón tay tiết lộ điều gì về tính cách của bạn?

Bàn tay của một người "nói" lên khá nhiều điều về bản thân họ nhưng còn hình dáng ngón tay thì sao? Một số nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng điều này có thể tiết lộ không ít về tính cách con người hơn chúng ta tưởng.

Dưới đây là tính cách tương ứng với 3 hình dáng ngón tay phổ biến nhất theo tổng hợp của trang Bright Side:

1. Nếu sở hữu ngón tay thẳng như hình A thì bạn là một người mạnh mẽ và kiên cường. Bạn luôn tỏ ra là người độc lập và có xu hướng ít bộc lộ cảm xúc của mình. Mặc dù vậy, ở sâu thẳm bên trong, bạn lại là một người nhạy cảm, giàu cảm xúc và trung thực.

Người có ngón tay thẳng thường là người mạnh mẽ.

2. Nếu đầu ngón tay của bạn nhọn như hình B thì bạn là một người sáng tạo và trung thành. Một khi yêu ai, bạn sẽ luôn quan tâm đến họ và không bao giờ khiến họ thất vọng về sự chung thủy của bạn. Bên cạnh đó, bạn còn là một người vô cùng tâm huyết bởi khi đã xác định được mục tiêu, bạn sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu đó. Ngoài ra, bạn luôn sợ cảm giác bị ai đó làm tổn thương.

Người có ngón tay nhọn là người tâm huyết và trung thành.

3. Những người có khớp ở đốt giữa ngón tay to như hình C có xu hướng không thích tham gia vào các thử thách mới mà chỉ muốn yên vị trong "vùng an toàn" của mình. Họ luôn tôn trọng ý kiến của người khác và không thích giả vờ cũng như lừa dối. Họ có tâm hồn khá nhạy cảm nên thường cân nhắc kỹ lưỡng hành động và lời nói để tránh gây tổn thương cho những người xung quanh.

Người có ngón tay to ở đốt giữa khá nhạy cảm và không thích thử thách.

Gia Vũ