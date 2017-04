Elon Musk đang phát triển dự án liên kết não người với máy tính

Người sáng lập Tesla kiêm giám đốc điều hành Elon Musk cho biết công ty Neuralink mới thành lập của ông đang nghiên cứu cách thức để liên kết não người với một giao diện máy tính bằng cách tạo ra các thiết bị có kích thước micron.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang Wait But Why, Musk cho biết Neuralink đang nhắm tới việc đưa ra thị trường một sản phẩm giúp ngăn và điều trị các tổn thương não nghiêm trọng do tai biến mạch máu não, ung thư..., trong khoảng 4 năm.

Musk nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 20/4: "Nếu tôi truyền đạt một khái niệm cho bạn, bạn sẽ chủ yếu tham gia vào sự thần giao cách cảm".

Trong một cuộc hội thảo công nghệ diễn ra năm ngoái, ​Elon Musk cho biết trí thông minh nhân tạo (AI) và máy học (machine learning) sẽ tạo ra những chiếc máy tính tinh vi và giống như thần thánh, con người cần phải cấy ghép "dây thần kinh" trong não của họ để bắt kịp với sự phát triển của AI.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Musk cho biết: "Có một loạt các khái niệm trong đầu của bạn, sau đó bộ não của bạn phải nén lại ở tốc độ dữ liệu cực kỳ thấp này được gọi là nói hoặc gõ (speech or type)".

"Nếu bạn có hai giao diện não, bạn thực sự có thể thực hiện một giao tiếp khái niệm trực tiếp không nén với một người khác".

Công nghệ này có thể mất khoảng 8 đến 10 năm để có thể sử dụng được bởi những người không có khuyết tật, điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian phê duyệt của các quy định và các thiết bị hoạt động tốt như thế nào đối với người khuyết tật, ông Musk nói.

Hồi tháng Ba, tờ Wall Street Journal đưa tin Musk đã sáng lập một công ty để thông qua đó các máy tính có thể hợp nhất với bộ não của con người. Neuralink đã được đăng ký tại California như là một công ty nghiên cứu y học hồi tháng Bảy năm ngoái và Musk tự hoạch định chính nguồn tài chính cho công ty.

Theo Vietnamplus