World Cup 2018 sẽ sử dụng công nghệ VAR

Lần đầu tiên công nghệ trợ lý video dành cho trọng tài (VAR) sẽ được sử dụng trong các trận đấu của giải vô địch bóng đá lớn nhất thế giới.

Theo ESPN, đây là thông tin vừa được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận. Trước đó, Infantino từng nói về việc sử dụng công nghệ này trong một cuộc họp của Ủy ban Liên đoàn bóng đá Quốc tế (IFAB) diễn ra hồi tháng 3 vừa rồi.

Nhận thấy việc sử dụng VAR mang lại kết quả tích cực, Infantino xác nhận sẽ sử dụng công nghệ này trong các trận đấu thuộc World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào năm sau.

