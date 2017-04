"World War 3" và "Trump War" trở thành từ khóa hot trên Google

Ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm từ khóa "World War 3" (Chiến tranh thế giới thứ 3), "Trump War" (Cuộc chiến của Trump), hay "Nuclear War" (Chiến tranh hạt nhân), cho thấy mối quan tâm của người dân toàn thế giới đối với các vấn đề Syria, Triều Tiên và Afghanistan thời gian qua.

Google bắt đầu theo dõi các từ khóa tìm kiếm thông qua bộ máy tìm kiếm của họ từ năm 2004. Bảng dưới đây do chính Google cung cấp sẽ cho chúng ta thấy số lần các từ khóa liệt kê ở trên được nhập vào bộ máy tìm kiếm đã có một sự nhảy vọt:

Theo Huffington Post, ngoài ra, một số từ khóa khác sặc mùi chiến tranh như: "Syria World War 3", "Going To War", hay "Russia US War" cũng tăng nhanh không kém:

Sự tăng nhanh của các từ khóa liên quan chiến tranh bắt đầu từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, và kéo theo sau đó là hàng loạt sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.

Ngày 6/4, ông đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ bắn 59 quả tên lửa nhắm vào Syria để trả đũa cho cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà Tổng thống Syria Bashar Assad chỉ đạo các đây không lâu. Hai ngày sau, ông tiếp tục điều một nhóm Hải quân đến bán đảo Triều Tiên nhằm sẵn sàng đối phó với các vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Chưa hết, chỉ sau đó vài ngày, Tổng thống Trump tiếp tục ra lệnh thả một quả bom cực lớn (thường được gọi là "mẹ của các loại bom") xuống Afghanistan với lý do "tiêu diệt mạng lưới khủng bố Hồi giáo tự xưng IS".

