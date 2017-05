"Đại gia trăm tuổi" phố Wall phát triển đạo quân robot

Tập đoàn 233 tuổi được mệnh danh là "đại gia phố Wall" - The Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon) - đã phát triển và đưa vào hoạt động một hệ thống máy tính tự động hóa gồm 220 con bots nhằm nâng cao hiệu suất và giảm chi phí hoạt động, trong thời điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành ngân hàng ngày càng tăng.

The Business Insider, tập đoàn này cho biết đội quân robot mới của họ - một dạng phần mềm được tạo ra để thực hiện các tác vụ lặp lại vốn thường do các nhân viên con người đảm nhiệm - rất đa dạng, từ các chương trình tự động hóa có chức năng phản ứng với các yêu cầu truy xuất dữ liệu từ các kế toán viên bên ngoài, đến các hệ thống có chức năng sửa lỗi định dạng và lỗi dữ liệu trong các giao dịch tiền tệ.

Theo BNY Mellon, 20 con bot của họ đã được đưa vào dây chuyền hoạt động từ đầu năm, nhằm theo kịp xu hướng sử dụng AI và tự động hóa để tiết kiệm tiền bạc và thời gian giải quyết các vấn đề khó nhằn, cũng như các quy trình thủ công từ các công việc văn phòng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Ngân hàng này ước tính việc sử dụng robot giúp tiết kiệm tới 300.000 USD hàng năm, nhờ cắt giảm được thời gian mà nhân viên cần để xác định và giải quyết các lỗi dữ liệu, cũng như tăng tốc quá trình thanh toán.

Robot đang trở nên rất phổ biến trong các dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng. Chúng được kì vọng sẽ giúp thay thế các tổng đài vốn rất tốn kém.

Hơn 3/4 trong tổng số 600 ngân hàng hàng đầu được khảo sát bởi Accenture Plc đều tin rằng AI sẽ là phương thức chủ chốt mà các ngân hàng dùng để tương tác với khách hàng trong 3 năm tới.

Một trong những mục tiêu của chiến lược sử dụng robot của BNY Mellon là nhằm giúp tập đoàn "loại bỏ được các tác vụ đòi hỏi trí óc quá nhiều", từ đó sẽ tạo điều kiện cho các nhân viên tập trung vào các hoạt động khác.

Robot cũng sẽ giúp cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, giảm thiểu chi phí. Ví dụ: robot sẽ trả lời yêu cầu truy xuất thông tin liên quan đến các tuyên bố tài chính của các kế toán viên, giúp ngân hàng giảm thời gian hồi đáp từ 6-10 ngày làm việc xuống chỉ còn 24 tiếng. Công việc này trước kia đòi hỏi con người phải sàng lọc thủ công hàng đống dữ liệu nằm trong 6 hệ thống lưu trữ khác nhau.

Một loại robot khác đang được sử dụng cũng giúp cho ngân hàng thực hiện các giao dịch vốn không tự động thực hiện được do lỗi sai thông tin. Loại robot này sẽ tìm hiểu lý do thất bại và tự fix các lỗi liên quan, giảm thời gian xử lý đến 30%.

Tất nhiên, khi công nghệ AI ngày một tân tiến, nhiều ngân hàng sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn khi các hệ thống máy móc họ sử dụng đã có tuổi đời hàng thập kỷ, và không thể đáp ứng nổi các yêu cầu của loại hình điện toán thế hệ mới này.

Tấn Minh