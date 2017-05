Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong xuất nhập khẩu

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức "Hội thảo Xuất nhập khẩu trực tuyến 2017" (Vietnam eTrade Conference - VETC) nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam triển khai tốt hơn thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đây cũng là hội thảo đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với nội dung chính là "Xuất nhập khẩu trực tuyến".

Các đại biểu chia sẻ về hiện trang và xu thế của xuất nhập khẩu trực tuyến

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, sử dụng 51% lực lượng lao động và đóng góp hơn 40% GDP. Vì số lượng quá lớn nên dễ xảy ra tình trạng nguồn cung tăng cao, sức cạnh tranh lớn và nhiều đơn vị sẽ phải đóng cửa nếu không tìm hướng đi mới cho mình. Để khắc phục được những khó khăn trên, việc tìm những hướng đi mới nhằm mở rộng thị trường là vô cùng cần thiết.

Kinh doanh xuất nhập khẩu là hoạt động thương mại phức tạp và thương mại điện tử có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả ở tất cả các giai đoạn, từ tiếp thị, xúc tiến thương mại, tới giao kết và thực hiện hợp đồng, thanh toán, thủ tục hải quan và các thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước khác… Thương mại điện tử Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ lĩnh vực này được kỳ vọng đạt 10 tỷ USD đến năm 2020, chiếm 5% tổng mức bán lẻ của cả nước. Trong đó, các giao dịch thương mại điện tử B2B được kỳ vọng sẽ chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020.

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2017, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu. Song song với việc tiếp cận ngày càng tăng các dịch vụ công trực tuyến như hải quan điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử và nhiều dịch vụ công liên quan tới xuất nhập khẩu khác, các doanh nghiệp đã tích cực sử dụng mạng Internet để trao đổi thông tin kinh doanh với các đối tác nước ngoài, tìm kiếm bạn hàng, giao kết và triển khai hợp đồng.

Tại hội thảo, các diễn giả uy tín trong nhiều lĩnh vực như thương mại, thương mại điện tử, logistics, thanh toán, ... đã đến chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về xu hướng xuất nhập khẩu trực tuyến cũng như cơ hội phát triển hoạt động xuất nhập khẩu dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hội thảo này còn nhận được sự đóng góp về nội dung từ những tổ chức có tên tuổi lớn như Liên minh Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam - VESA và Verisign - công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội VECOM nhận định: "Năm 2017 là một năm có nhiều thay đổi. Thói quen và nhu cầu mua sắm mới đang tạo nên những xu hướng mới và nhu cầu cần có những công nghệ và công cụ mới để tương thích cũng được hình thành theo đó. Vì vậy, những doanh nghiệp nào biết đón đầu xu hướng và có những bước đi phù hợp để tạo sự khác biệt sẽ nắm bắt được những cơ hội mới. Thương mại điện tử là kênh xuất khẩu trực tuyến đem đến cơ hội thành công cao vì đây là kênh bán hàng không có giới hạn về địa lý với lượng khách hàng khổng lồ và mức chi phí thấp".

"Cách hiệu quả nhất để thành công trong thương mại điện tử là doanh nghiệp cần sở hữu một website để lan tỏa các thông điệp của mình và tăng cường mối quan hệ với lượng lớn khách hàng. Qua đó, doanh nghiệp có thể mở rộng việc kinh doanh ra thế giới. Và bước đầu tiên để xây dựng hiện diện trực tuyến đáng tin cậy và thành công là chọn đúng tên miền", ông Hưng chia sẻ.

Ông Nguyễn Tự Hồng Quân, Giám đốc Công ty Phần mềm Nhân Hòa cho biết: "Sử dụng phần mở rộng tên miền uy tín sẽ đem lại cho các doanh nghiệp một sự tín nhiệm nhất định. Có rất nhiều doanh nghiệp quốc tế, bao gồm cả 500 công ty thuộc danh sách Fortune 500, khi cân nhắc các tiêu chuẩn toàn cầu để kinh doanh trực tuyến đều đã lựa chọn sử dụng tên miền .com để xây dựng website của mình với khát vọng mở rộng kinh doanh vươn ra ngoài mạng lưới khách hàng hiện tại trong khu vực và đem sản phẩm của doanh nghiệp tới tay khách hàng trên toàn thế giới. Thêm vào đó, với mức độ vận hành chính xác và ổn định của cơ sở hạ tầng Hệ thống Tên miền (DNS) của tên miền .com hơn 18 năm qua, sở hữu tên miền .com chính là lựa chọn đúng đắn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển hiện diện trực tuyến".

M.A