10 bộ phim khiến đàn ông cũng rơi nước mắt

Người ta nói rằng phụ nữ dễ khóc. Khi cùng xem một bộ phim tình cảm, có khi phụ nữ đã rơi nước mắt rồi, còn đàn ông vẫn ngồi cười vì không hiểu tại sao phụ nữ lại khóc. Đúng là phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa đàn ông không khóc khi xem phim. Và những bộ phim khiến đàn ông phải rơi nước mắt chắc chắn là những bộ phim vô cùng xuất sắc.

Trang Bright Side đã tổng hợp những bộ phim xuất sắc đó. Đây đều là những bộ phim thấm đượm tình người, với những quan niệm trong trẻo đầy tính nhân văn về cuộc sống. Phim không làm ra với mục đích câu nước mắt của khán giả, nó chỉ đơn thuần muốn người xem hiểu được giá trị của cuộc sống mình đang sống, của những mối quan hệ mình đang nắm giữ, và dạy chúng ta biết cách trân trọng chúng. Dù vậy, với những ý nghĩa mà những bộ phim dưới đây mang lại, cùng với diễn biến phim nhẹ nhàng mà sâu sắc, những khán giả xem phim vẫn vô thức rơi nước mắt, kể cả là đàn ông.

10 bộ phim được liệt kê dưới đây sẽ giúp chứng minh điều đó.

1. Hachiko: Chú chó trung thành (Hachiko: A Dog's Tale) - 2008

Một giáo sư âm nhạc bắt gặp một chú chó lạc ở nhà ga trên đường đi làm về. Vợ ông là một người không thích chó, vì vậy, ông mang chú chó về nhà và tìm mọi cách để trả chú chó về với chủ cũ. Trong quá trình tìm chủ cho chú chó, ông không hề nghĩ được rằng tình bạn giữa ông và chú chó lại có thể kéo dài trong suốt nhiều năm và trở thành một biểu tượng đẹp cho tình yêu chân thành và sự tận tụy, trung thành của loài chó đối với con người.

Đây là một bộ phim nổi tiếng thường được nhắc đến. Bộ phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật. Tiết tấu phim nhẹ nhàng, lắng đọng. Dù chỉ là một bộ phim đơn giản, không có bất kỳ chi tiết bất ngờ hay giật gân nào, nhưng bộ phim vẫn khiến khán giả không cầm được nước mắt, vì nó có thể chạm đến sự cảm động nằm sâu trong trái tim của con người.

2. Gõ cửa thiên đàng (Knockin' on Heaven's Door) - 1997

Rudi là một chàng trai hiền lành, một ngày anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Bệnh của anh không còn hi vọng cứu chữa, và anh chỉ còn vài ngày để sống. Anh được xếp cùng phòng bệnh với Martin – một anh chàng ngổ ngáo có cá tính mạnh mẽ - người được các bác sỹ phát hiện có một khối u trong não. Hai chàng trai đều cảm thấy rằng không đáng để họ bỏ phí những ngày cuối đời ít ỏi còn lại trong phòng bệnh não nề, họ liền rủ nhau bỏ trốn khỏi bệnh viện. Họ lấy cắp một chiếc xe ở gara bệnh viện, và đi thẳng ra biển. Trên đường đi, họ đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười, đôi khi lâm phải những tình cảnh nguy hiểm.

Dù bao gồm nhiều chi tiết hài hước, gay cấn, nhưng về tổng thể, bộ phim vẫn lấy đi không ít nước mắt của người xem. Bộ phim thể hiện một cách vô cùng chân thực và rõ nét những tâm trạng của con người. Đó là khát khao được sống, được trải nghiệm, được là chính mình, được mạo hiểm, được khám phá chính bản thân của những con người biết mình đang cận kề cái chết. Chỉ những lúc như vậy, chúng ta mới thấy được cuộc sống đáng giá biết bao. Khán giả xem phim sẽ còn đọng lại những ấn tượng đậm nét về ước mơ, về định mệnh, về khao khát sống và về sự vĩnh hằng.

3. Dặm xanh (The Green Mile) - 1999

John Coffey - một người đàn ông da đen bị buộc tội đã cưỡng hiếp và sát hại hai cô bé 9 tuổi. Trong tù, anh nổi bật không chỉ vì dáng người to lớn mà còn vì anh có khả năng kỳ lạ: chữa bệnh và hồi sinh cho người khác bằng phép màu. Sau một thời gian tiếp xúc, Paul Edgecomb - một người quản ngục nghiêm túc và nguyên tắc - bắt đầu tự đặt ra câu hỏi rằng liệu người tù nhân to lớn này có thật là có tội hay không. Paul Edgecomb nhìn thấy ở người đàn ông da đen này sự tử tế, thấy tấm lòng nhân hậu và sự thật thà. Tuy vậy, vì John là người da đen, vì ngoại hình không được đẹp, nên đã chịu rất nhiều bất công, một phần lớn là do sự phân biệt đối xử màu da. Cuối cùng, John chấp nhận cái chết khi đã quá mệt mỏi với những bất công anh phải nhìn thấy và chịu đựng hàng ngày. Giây phút John chấp nhận cái chết cũng chính là giây phút lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất. Sự tử tế của anh, sự nhân hậu sâu trong con người anh, sự ủy thác của chúa đối với anh, cuối cùng vẫn không giúp anh thoát khỏi án tử hình.

Sâu sắc, triết lý, đôi khi dữ dội – đó là những điều làm nên sự hấp dẫn của "Dặm Xanh" – một tác phẩm chuyển thể thành công từ tiểu thuyết nổi tiếng của Stephen King.

4. Tên tôi là Khan (My Name Is Khan) - 2010

Những bộ phim Ấn Độ thường mang sắc thái vui vẻ với nhiều bài hát và nhảy múa, nhưng bộ phim này thì không hẳn vậy. Bộ phim kể về câu chuyện của Rizwan Khan, một chàng trai bị mắc chứng Asperger - một dạng tự kỷ không thể bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Khan có một tuổi thơ đẹp với tình thương, lòng nhân từ và sự giáo dục kỹ lưỡng của người mẹ. Lớn lên, anh đến San Francisco sống và tìm được tình yêu của đời mình. Tuy vậy, sau thảm họa ngày 11/9, cuộc sống gia đình nhỏ của anh bị đảo lộn khi thái độ của toàn thế giới với người Hồi giáo ngày càng trở nên gay gắt. Nhiều biến cố xảy đến với anh, tình yêu và gia đình đều đứng bên bờ vực thẳm. Và anh quyết định bắt đầu cuộc hành trình tìm gặp tổng thống Mỹ. Trong suốt hành trình của mình, anh đã tìm được những người bạn tuyệt vời, chạm đến trái tim họ với sự chân thành, tình yêu hòa bình và lòng tốt vô hạn của mình.

Khi xem bộ phim này, khán giả sẽ cảm thấy hơi nhói đau trong lòng khi chứng kiến những bất công mà Khan phải chịu, những ảnh hưởng xấu mà tình yêu của Khan và gia đình Khan phải chịu, những mất mát mà Khan và vợ mình phải trải qua. Bộ phim cũng khơi dậy trong người xem sự cảm động, cảm kích trước những hành động chân thành mà cao thượng, hi sinh bản thân của Khan. Và cái kết của bộ phim chính là đoạn khiến cảm xúc vỡ òa, khi những vướng mắc bao lâu nay đều được giải tỏa. Đây là bộ phim đáng để xem và cảm nhận.

5. Bản danh sách của Schindler (Schindler's List) - 1993

Bộ phim kể về câu chuyện của Oskar Schindler – một doanh nhân thành đạt và là thành viên của Nazi. Ông là người đã cứu hàng nghìn người Do Thái trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ Hai. Để bảo vệ những người này khỏi cảnh bị giết một cách dã man và vô nhân đạo, ông đã lập một danh sách bao gồm tên những người mà ông dùng tiền để xin cho họ được đi theo ông – nó được gọi là danh sách của Schindler. Bộ phim đã tôn vinh những hành động và nghĩa cử cao thượng, anh hùng của ông. Khán giả xem phim sẽ nhiều lần cảm thấy cay nơi khóe mắt khi chứng kiến sự tàn bạo của chiến tranh, khi cảm nhận tình người của những người dân bé nhỏ, không vũ trang tự vệ. Bộ phim là một tác phẩm xuất sắc, bao gồm những cảnh quay trắng đen nhưng không hề nhàm chán. Xem bộ phim này, bạn sẽ tìm về được những giá trị sâu thẳm nhất trong con người trong một bối cảnh chiến tranh khắc nghiệt & tàn bạo.

6. Rory O'Shea đã ở đây (Rory O'Shea Was Here) - 2004

Michael Connolly bị bại não khi còn rất trẻ - 24 tuổi. Cuộc sống của anh gắn liền với chiếc xe lăn. Anh đã vô cùng chán nản và thất vọng về cuộc sống. Cho đến khi anh gặp Rory O'Shea – một thanh niên cũng phụ thuộc vào chiếc xe lăn do chứng teo cơ. Nhưng ngược lại với Michael Connolly, Rory O'Shea rất lạc quan và yêu đời. Anh không hề than phiền, oán hận nửa lời về tình cảnh của mình hay về sự bất công của cuộc sống, mà luôn thể hiện sức sống mãnh liệt tỏa ra từ chính con người mình. Anh chỉ sống được đến khoảng 25 tuổi, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ những mơ ước, cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng sống là chính mình, sống một cách trọn vẹn. Bị tác động bởi sự lạc quan và cách sống của Rory O'Shea, Michael Connolly đã bắt đầu học cách sống tích cực và tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống dành cho bản thân mình.

Bộ phim khiến chúng ta chợt nhận ra cuộc sống đáng quý như thế nào. Dù thiệt thòi, dù không đầy đủ, nhưng hãy biết trân trọng từng giây phút chúng ta còn được hít thở bầu không khí trong lành. Chúng ta còn cả một quãng đường dài phía trước, nếu những người chỉ còn một quỹ thời gian ngắn để sống còn biết hưởng thụ và yêu quý cuộc sống, thì tại sao chúng ta lại không làm vậy? Đây là một bộ phim sâu sắc đầy tính nhân văn khiến chúng ta cảm động trong từng tình tiết của phim. Thông điệp từ bộ phim: Hãy trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống hối hả hàng ngày.

7. Cuộc sống tươi đẹp (Life Is Beautiful hoặc La vita è bella) - 1997

Guido là một người Do Thái lên thành phố để tìm kiếm một cơ hội việc làm. Tại đây, anh đã gặp và yêu Dora, và bé Joshua chính là kết quả cho tình yêu của họ. Trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ Hai, vào đúng sinh nhật của Joshua, Guido và vợ con của mình đều bị lính Đức bắt lên tàu đưa về trại tập trung dành cho những người Do Thái – điều này cũng đồng nghĩa là họ sẽ đi đến cái chết. Ngay từ thời điểm bước chân lên xe lửa để đến nơi mà Guido biết chắc số phận của cả gia đình, anh đã nói dối con trai về một chuyến đi chơi xa vì không muốn tâm hồn của con trai mình bị tổn thương. Guido đã làm cho cậu bé đinh ninh rằng toàn bộ trại tập trung này là bối cảnh của một trò chơi có thưởng, và người thắng cuộc sẽ có được một chiếc xe tăng. Để thắng trò chơi, họ không được để những người bảo vệ chú ý đến họ. Cậu bé hoàn toàn tin lời cha và đã tìm cách trốn để tồn tại.

Trong suốt bộ phim, khán giả sẽ bị cảm động bởi tình cảm gia đình, tình yêu và tình phụ tử mãnh liệt. Nét ngây thơ của cậu bé Joshua và sự hi sinh, tình yêu của Dora với chống con đều khiến người xem cay cay khóe mắt. Sống trong một môi trường khắc nghiệt và cái chết cận kề, thậm chí Dora – người vợ, người mẹ - bị tách ra một nơi khác, gia đình bị chia rẽ, nhưng tình yêu của họ luôn tỏa sáng và làm ấm áp cả bộ phim và cả trái tim của khán giả. Đây là một bộ phim tuyệt vời bạn không nên bỏ lỡ.

8. Bảy số phận (Seven Pounds) - 2008

Ben Thomas không thể quên được thời điểm hai năm trước, khi anh vô tình gửi một tin nhắn điện thoại trong lúc lái xe trên đường đến trung tâm thành phố và đã gây ra một tai nạn giao thông khiến bảy người chết, trong đó bao gồm vợ chưa cưới của chính anh. Bị ám ảnh bởi tội lỗi mình gây ra, anh quyết định tìm cách sửa chữa những lỗi lầm của mình trong quá khứ bằng cách hiến tạng cho 7 người rồi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Anh chọn những người mắc bệnh nan y thật sự cần nội tạng của mình. Bằng cách giúp họ sống và tiếp tục tồn tại, anh cảm thấy tội lỗi của mình giảm đi được phần nào. Mọi thứ trở nên phức tạp khi anh gặp Emily – một người mắc bệnh tim bẩm sinh chỉ còn sống được vài tuần, cũng là người thứ Bảy trong danh sách những người cần được cứu của Thomas – và anh yêu cô. Khao khát sống và yêu trong anh chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Anh muốn cùng Emily đi đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, bệnh tình của Emily đột nhiên trở nên trầm trọng và cô sẽ chết trước khi anh tìm được người hiến tạng.

Bộ phim khiến người xem không cầm được nước mắt khi chứng kiến những hoàn cảnh, những số phận mong manh, những bệnh tật hiểm nghèo và những nhân cách tốt đẹp. Tình người đã được thể hiện vô cùng chân thực, nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn ở bộ phim này. Cuối cùng Emily có được cứu hay không? Thomas có thể cùng cô đi đến cuối con đường hay không? Hãy bỏ thời gian cuối tuần của bạn xem bộ phim và cảm nhận những tình cảm đẹp đẽ, cao thượng ở sâu thẳm con người.

9. Cô gái triệu đô (Million Dollar Baby) - 2004

Margaret "Maggie" Fitzgerald vốn là một bồi bàn nhưng lại có niềm đam mê với môn quyền anh. Frankie Dunn là một huấn luyện viên quyền anh lỗi lạc nhưng đứng bên lề thành công. Một ngày, Maggie tìm đến Frankie thỉnh cầu ông huấn luyện cô nhưng ông lạnh lùng nói rằng ông không huấn luyện võ sỹ nữ. Tuy nhiên sau đó, nhìn thấy sự nỗ lực và quyết tâm của cô gái trẻ, chứng kiến việc cô kiên quyết ở lại tập đến 12h đêm mỗi ngày, Frankie đã thay đổi cách nhìn nhận và dần dần dốc hết tâm sức vào cô gái nhỏ đặc biệt của mình. Với sự huấn luyện của Frankie và niềm đam mê cùng sự quyết tâm cao của mình, Maggie đã dần đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Ở một trận đấu quyết định, cô bị đối thủ chơi xấu và bị chấn thương mạnh. Cô đã ngã xuống, đầu đập mạnh vào chiếc ghế đẩu đang nằm giữa sàn đấu và gãy xương cổ, đồng thời bị liệt tứ chi.

Ở trong bệnh viện, Maggie cảm nhận được tình yêu thương của Frankie đối với cô không đơn giản chỉ là tình thầy trò, mà còn thiêng liêng và cao thượng hơn thế nhiều. Và cô cũng phát hiện ra, còn rất nhiều điều về Frankie mà cô chưa hiểu hết.

Liệu Maggie có thể bình phục và quay lại với đam mê của mình? Liệu bộ phim sẽ cho khán giả thỏa mãn với một cái kết có hậu? Điều đó hãy để bạn tự mình khám phá. Tôi chỉ muốn tiết lộ rằng, khi xem phim, bạn sẽ hơn một lần rơi nước mắt vì những cố gắng, những nỗ lực, và những trớ trêu của cuộc sống mà Maggie và Frankie cùng gặp phải. Tin tôi đi, bạn sẽ không hề tiếc thời gian gần 2 tiếng khi thưởng thức bộ phim vô cùng ý nghĩa này.

10. Võ sỹ giác đấu (Gladiator) - 2000

Maximus Decimus là một viên tướng chỉ huy đạo quân La Mã vô cùng tài giỏi. Với tài năng chỉ huy, sự dũng mãnh trên chiến trận và cả tính khiêm nhường khi rời yên ngựa khiến Maximus được hoàng đế Marcus Aurelius ưu ái. Ông quyết định chọn Maximus làm người kế vị mình. Biết được ý định này của nhà vua, hoàng tử Commodus đã nhẫn tâm sát hại vua cha của mình và ra lệnh giết Maximus Decimus. Maximus may mắn thoát được, nhưng vợ con anh ở nhà thì không may mắn như vậy. Họ bị giết hại một cách dã man và rất thương tâm. Do hoàn cảnh đưa đẩy, Maximus trở thành nô lệ và trở thành một võ sĩ giác đấu mua vui cho khán giả. Tuy nhiên, Maximus nhận ra đây là cơ hội để anh có thể trở lại Rome và chiến đấu tại đấu trường Colosseum huyền thoại; và cũng là cơ hội để anh gặp lại Commodus – kẻ đã hủy hoại cuộc đời anh. Dù trải qua nhiều khổ cực, tủi hờn, nhưng ở Maximus vẫn toát lên khí thế hào hùng và một phong thái kỳ lạ. Trong suốt bộ phim, anh luôn hướng trái tim về gia đình, giúp đỡ những người nô lệ vô danh được sống sót và không bao giờ chấp nhận quỳ gối trước cái ác. Chính sự chân chính của anh khiến cho khán giả xem phim cảm động và thán phục.

Liệu Maximus có gặp lại được Commodus? Ý định của anh là gì? Anh có hoàn thành được ý nguyện của mình hay không? Qua bao nhiêu khổ cực, nỗ lực và nỗi lòng của anh có được đền đáp? Kết thúc bộ phim có hậu hay không, mời bạn tự trải nghiệm.

Đây là một bộ phim mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Khán giả như thấu hiểu nỗi đau của anh khi nhìn thấy vợ con mình bị giết hại, thấu cảm được với những biến cố, với sự cô đơn anh phải trải qua và hiểu được sự căm hận anh vẫn luôn giữ trong lòng. Có thể nói, Gladiator là một trong những bộ phim sử thi đáng xem nhất của thế kỷ 21.

Anh Cao