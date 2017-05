Tại sao Steve Jobs không để con cái sử dụng iPad?

Giáo sư Adam Alter của Đại học New York, đã giải thích trong cuốn sách"Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked" rằng tại sao Steve Jobs lại không để con mình sử dụng iPad.

Theo Businessinsider, Steve Jobs từng phát biểu rằng iPad là một thiết bị tuyệt vời, mang lại cho người dùng các công cụ giáo dục và giải trí. iPad cho phép bạn lướt web, xem video và liên lạc với người khác. Jobs khẳng định đây là thiết bị tốt nhất giúp chúng ta làm được tất cả những điều đó.

Hai năm sau, Steve Jobs được hỏi rằng: "Con cái của ông thích iPad chứ?". Jobs trả lời rằng: "Vợ chồng tôi không cho phép iPad xuất hiện trong nhà. Chúng tôi nghĩ rằng nó quá nguy hiểm với con cái". Lý do mà Jobs nói như vậy là vì ông thừa nhận rằng iPad có mức độ gây nghiện cao. Một khi bạn đã có iPad trong tay hoặc khi đem theo nó đi ra ngoài đường, bạn sẽ luôn có cảm giác muốn sử dụng nó. Rất khó để chống lại cơn nghiện iPad.

Ngôi nhà là nơi những đứa trẻ của Jobs sẽ phát triển và hình thành nhân cách của họ, nên ông cần phải để cho con mình tránh xa những thứ gây nghiện như iPad. Vì chúng vẫn đang ở độ tuổi phát triển sẽ rất nhạy cảm với sự quyến rũ của cơn nghiện iPad.

Tài Lâm