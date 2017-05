Ba lĩnh vực mà Bill Gates sẽ theo đuổi nếu ông trở lại là một sinh viên đại học

Vị tỷ phú người Mỹ đã tặng các sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2017 những lời khuyên vô cùng bổ ích qua bài blog của mình trên GatesNote.

Bill Gates, Chủ tịch và là nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft (ảnh: Getty Images)

"Thân gửi các em sinh viên yêu quý:

Xin chúc mừng! Các em đã làm được điều mà tôi không bao giờ làm được - có tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Bên cạnh những lời chúc mừng từ họ hàng, tôi tin chắc rằng các em cũng sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên. Trước khi các em trở nên lúng túng với những lời khuyên ấy, tôi nghĩ rằng mình cũng nên chia sẻ một chút suy nghĩ của mình.

Nhiều sinh viên mới ra trường thường xin lời khuyên của tôi về sự nghiệp sau này của họ. Tôi đã rất may mắn khi mới chỉ đang ở tuổi đôi mươi khi cuộc cách mạng kĩ thuật số nổ ra, và Paul Allen và tôi đã chớp lấy cơ hội ấy để có thể trở thành những người đi tiên phong. (Điều đó cũng giải thích vì sao tôi lại không có bằng đại học - tôi thôi học vì chúng tôi sợ rằng mình sẽ để vuột mất cơ hội được góp phần vào cuộc cách mạng ấy). Nếu hôm nay, tôi là một cậu sinh viên mới ra trường và đang tìm kiếm cơ hội để tạo ra những sự đột phá có thể gây ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới, tôi sẽ xem trọng ba lĩnh vực.

Một là trí thông minh nhân tạo. Chúng ta chỉ mới bắt đầu trong việc biến nó trở thành một thứ có thể giúp con người có cuộc sống năng suất hơn và sáng tạo hơn. Hai là năng lượng, vì làm cho nó trở nên sạch sẽ hơn, giá cả phải chăng hơn và đáng tin cậy hơn sẽ là những điều thiết yếu để có thể đấu tranh chống lại đói nghèo và thay đổi khí hậu. Ba là khoa học sinh học. Chúng ta đang nắm chìa khóa để mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại, khi con người có thể có cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh hơn.

Nhưng có những điều trong cuộc sống là sự thực dù các em chọn sự nghiệp nào đi chăng nữa. Tôi ước gì mình đã hiểu điều đó trước khi quyết định thôi học. Ví dụ, trí thông minh không quan trọng như tôi tưởng, và nó có nhiều hình thức khác nhau. Trong những ngày đầu của Microsoft, tôi tin rằng nếu bạn có thể viết code giỏi, bạn cũng có thể quản lý nhân sự hay dẫn dắt một nhóm tiếp thị hay bất kì một nhiệm vụ nào. Tôi đã sai về điều đó. Tôi phải học cách phát hiện và trân trọng những tài năng khác nhau của mỗi người. Nếu các em càng sớm hiểu ra điều đó, cuộc sống của các em sẽ ngày càng phong phú hơn.

Một điều nữa mà tôi ước gì mình đã hiểu ra sớm hơn là bản chất thực sự của sự bất công. Tôi đã không nhìn ra nó cho đến khi mình đã ngoài 30, khi Melinda và tôi lần đầu tiên có một chuyến đi đến châu Phi. Chúng tôi đã bị sốc bởi những gì mắt mình nhìn thấy. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn. Việc hàng triệu trẻ em ở đó đang chết dần chết mòn vì dịch bệnh mà không một ai ở những đất nước giàu có quan tâm đã khiến chúng tôi cảm thấy rối bời. Chúng tôi nghĩ rằng đó là sự bất công lớn nhất, và cũng nhận ra rằng chúng tôi muốn tham gia đến nhường nào - đã đến lúc chúng tôi phải hành động.

Các em biết nhiều hơn tôi rất nhiều so với khi tôi bằng tuổi các em. Công nghệ cho phép các em có thể nhìn ra được vấn đề theo cách mà tôi và bạn bè mình không thể nhìn ra, và nó cũng cho phép các em có thể giúp đỡ theo những cách mà chúng tôi không bao giờ có thể. Các em có thể đấu tranh với sự bất bình đẳng ngay bây giờ, cho dù đó là ở trong cộng đồng quanh các em hoặc là ở một quốc gia cách nửa vòng trái đất.

Trong khi đó, tôi cũng khuyến khích các em hãy vây quanh mình bằng những người có thể thách thức các em, dạy dỗ các em, và thúc đẩy các em lên hết mức có thể. Melinda đã là người đóng vai trò ấy đối với tôi, khiến tôi trở thành một con người tốt đẹp hơn. Giống như người bạn tốt Warren Buffett của mình, tôi "đo" sự hạnh phúc của mình dựa trên việc những người xung quanh tôi có hạnh phúc và quý mến tôi hay không, và những sự khác biệt mà tôi đã tạo ra để thay đổi cuộc sống của mọi người.

Nếu tôi có thể tặng cho mỗi người trong các em một món quà tốt nghiệp, nó sẽ là một bản sao của quyển sách "The Better Angels of Our Nature" của tác giả Steven Pinker. Sau nhiều năm nghiên cứu, có thể các em sẽ không muốn đọc một cuốn sách 700 trang và thấy nó không thực sự hữu ích, nhưng tôi mong các em sẽ đưa nó vào danh sách những cuốn sách mình sẽ mua để trải nghiệm. Đó là cuốn sách gây nhiều cảm hứng nhất mà tôi từng đọc.

Pinker đã đưa ra một lập luận đầy thuyết phục rằng thế giới đang tốt đẹp hơn - rằng chúng ta đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất của lịch sử loài người. Nếu như các em nói với mọi người rằng thế giới đang ngày càng đi lên, họ sẽ nhìn các em như thể các em bị điên hoặc là quá đỗi ngây thơ.

Nhưng nó là sự thật. Và một khi các em hiểu nó, các em sẽ bắt đầu nhìn thế giới bằng những con mắt khác. Nếu các em nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn, các em sẽ muốn biết rằng điều gì đã làm nên thành công ấy, để các em có thể đẩy nhanh tiến trình và mang những thành công ấy đến với nhiều người và nhiều nơi hơn.

Nó không có nghĩa là các em sẽ phớt lờ những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt. Nó chỉ có nghĩa là các em tin rằng những vấn đề ấy có thể giải quyết được, và các em sẽ hành động dựa trên niềm tin ấy.

Đây chính là cốt lõi của thế giới quan của tôi. Nó giúp tôi luôn đứng vững trong những thời khắc khó khăn và là lí do tôi vẫn yêu công việc từ thiện của mình sau hơn 17 năm. Tôi nghĩ nó sẽ có thể làm như vậy với các em.

Chúc tất cả các em may mắn. Đây quả là những thời khắc đáng sống. Tôi hi vọng rằng các em sẽ có thể tận dụng nó một cách tối đa".

Văn Hoàn