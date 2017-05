17 điều nhân viên hàng không chưa nói với du khách

Đây là những điều các nhân viên làm nhiệm vụ tại các cổng chờ lên máy bay hoặc tại các quầy soát vé muốn nói với du khách. Nhưng vì lý do an ninh công việc hoặc vì muốn du khách hài lòng nên họ đã không thể nói ra.

Nhân viên hàng không nói: Hành khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi bay

Business Insider đã đề nghị đại diện các khu vực dịch vụ khách hàng của hãng hàng không khảo sát về một số điều mà các nhân viên này rất muốn nhưng họ kế hoạch thể nói với hành khách.

"Hãy trung thực".

"Tôi đã nghe lời xin lỗi đó một ngàn lần rồi".

"Không, chúng tôi không thể nâng hạng dịch vụ miễn phí cho bạn được".

"Mỗi hãng hàng không có những quy tắc riêng, nhưng một sự thay đổi hoặc nâng hạng dịch vụ có thể khiến bạn bị sa thải ngay. Và thật không đáng xảy ra với công việc của chúng tôi. Hệ thống máy tính của hãng hàng không theo dõi tất cả mọi thứ, ông chủ có thể đang theo dõi chúng tôi".

"Công việc này căng thẳng hơn những gì bạn biết"

"Tôi đã bị tấn công hai lần trong suốt nhiều thập kỷ làm việc với các hãng hàng không. Sự căng thẳng của công việc này có thể so sánh với làm việc trong bất kỳ phòng cấp cứu nào".

"Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn".

"Nhiều nhân viên đã bị khách hàng tấn công, kể cả bản thân tôi".

"Hãy quan tâm hơn đến những người đồng hành cùng bạn"

"Cắt móng chân, làm sạch kẽ răng, đánh bóng móng tay, và nói chuyện lớn khi sử dụng điện thoại di động là những việc bạn không nên làm ở nơi công cộng trong khu vực cổng chờ khi đang đợi chuyến bay của bạn".

"Hãy thư giãn - thở sâu"

"Vấn đề của bạn có thực sự nghiêm trọng như căng thẳng bạn đang gây ra cho bản thân mình và hành khách khác không?"

"Hãy thôi chờ đợi đến những phút cuối cùng"

"Nếu bạn đến sân bay chỉ với 20 phút trước giờ bay, bạn có thể bỏ lỡ chuyến bay, Việc này không giống như đi xe buýt. Hãy lên kế hoạch trước".

"Hãy chịu trách nhiệm về những hành động của bạn. Đừng đến trễ".

"Không"

"Du khách nghĩ rằng chúng tôi thô lỗ khi nói chuyện với họ. Bạn không thể làm những gì mình muốn. Chúng tôi nói "không" với họ bởi vì chúng tôi đang thi hành các quy tắc được công ty chúng tôi đặt ra, chứ không phải do cá nhân chúng tôi đưa ra. Các quy tắc là ở đó vì lý do an toàn cho hành khách, chứ không phải để làm cho chuyến đi của hành khách khó khăn hơn".

"Không phải tất cả là vì bạn"

"Bạn không phải là người duy nhất ở đây".

"Chúng tôi không thể thay đổi các quy tắc"

"Hầu hết các quy tắc đều được đưa ra vì lý do an toàn. Du khách nghĩ rằng các quy tắc thật là phiền toái hoặc ít quan trọng, nhưng đó là các quy tắc vì lý do giữ an toàn cho hành khách".

'Bạn cần sự giúp đỡ của tôi?'

"Hãy đối xử với tôi tử tế và bạn sẽ nhận lại được điều tốt nhất mà tôi có thể đáp ứng cho bạn".

"Bạn nhận được nhiều hơn với sự ngọt ngào hơn là chua ngoa".

"Nếu bạn thô lỗ và hét vào mặt tôi, bạn có thực sự nghĩ rằng tôi muốn giúp bạn?"

"Bạn không cần phải đóng gói tất cả mọi thứ, kể cả chậu rửa chén bát"

"Những du khách quốc tế thiếu kinh nghiệm không nhận thấy kích cỡ xe taxi và phương tiện giao thông công cộng ở các thành phố mà họ đang đến thăm. Một chiếc va ly ngoại cỡ sẽ không vừa với cốp một chiếc taxi và bạn thường phải đi bộ một quãng xa đến khách sạn , có nghĩa là bạn phải kéo tất cả các hành lý cùng với bạn. Bạn có thể thực sự xoay sở ít hơn khi bạn đi du lịch".

"Dừng đổ lỗi cho chúng tôi vì hủy chuyến bay"

"Không, chúng tôi không có máy bay dự phòng để sử dụng nếu có một chuyến bay bị hủy".

"Chúng tôi đang làm rất nhiều việc"

"Chúng tôi chịu trách nhiệm soát vé, kiểm soát hành lý, kiểm soát lên và xuống máy bay, xử lý các chuyến bay một cách hiệu quả và an toàn. Chúng tôi giải quyết các khiếu nại, hủy chuyến bay, hành lý bị mất, hoãn chuyến bay do thời tiết, và các vấn đề khác của du khách - tất cả đều được xử lý trong khi cố gắng làm cho các quy trình đối với hành khách dễ dàng, hiệu quả, và ít căng thẳng hơn cho tất cả".

"Chúng tôi không thể kiểm soát thời tiết"

"Tôi cá là bạn cũng không thể, có một ai đó nói với tôi rằng chúng tôi có công nghệ để kiểm soát sương mù. Thực sự, chúng tôi không có".

"Đừng tiếp tục gây khó chịu cho các nhân viên ở cổng chờ với những câu hỏi mà họ đã trả lời trong thông báo được phát đi"

"Họ đang làm việc với một thời gian gấp gáp, và tất cả những câu hỏi thêm như vậy đang khiến họ sao nhãng công việc đang làm".

"Đây là tội vi phạm luật liên bang vì tấn công (và bao gồm cả những mối đe dọa bằng lời nói đáng tin cậy) một nhân viên sân bay"

"Nếu bạn đe dọa chúng tôi, bạn có thể bị bắt. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát và bạn sẽ không được bay, hình phạt vì hành hung chúng tôi là án phạt đến 250.000 USD và đến 10 năm tù".

"Chúng tôi là nhân viên hàng không và chúng tôi cũng như hành khách cần phải quan tâm hơn đến nhau"

"Chúng tôi đang cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Chúng tôi nhận thấy đi du lịch không vui vẻ và dễ dàng như trước đây. Nhưng tất cả chúng tôi phải cố gắng làm mọi việc dễ dàng hơn cho mỗi du khách."

Minh Hiếu