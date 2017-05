Hacker đột nhập báo sinh viên Harvard để "troll" Mark Zuckerberg

Hacker đột nhập báo sinh viên Harvard để "troll" Mark Zuckerberg

12 năm sau khi Mark Zuckerberg bỏ học trường Đại học Harvard, CEO Facebook đã được mời đến để có bài phát biểu tại lễ phát bằng và nhận bằng danh dự tại ngôi trường danh tiếng này.

Trước khi diễn ra sự kiện, vị CEO đã đưa ra nhiều đoạn phim vui, làm nổi bật mối quan hệ của anh với ngôi trường cũ – từ những clip về khoảnh khắc Zuckerberg đọc bức thư được nhận vào trường của anh đến đoạn video Facebook Live anh đang đi thăm căn phòng ở khu ký túc xá cũ, nơi anh đã sáng lập nên mạng xã hội Facebook.

Tuy nhiên, một hacker đã có ý tưởng khác biệt trong cách chào đón anh trở lại trường. Chỉ mấy giờ trước khi Zuckerberg đưa ra bài phát biểu, tờ báo sinh viên The Harvard Crimsom của trường Harvard đột nhiên bị hack, chế giễu CEO Facebook bằng một loạt những tiêu đề giả mạo và cả những bức ảnh bị chỉnh sửa thô bạo. "MARK ZOINKERBURG AT IT AGAIN", một tiêu đề đã viết như thế. Và một tiêu đề khác còn viết rằng: "OP-ED: How Come Everyone Talks About How I Stole Facebook But Nobody Talks About How I Murdered Eduardo Saverin".

Hiện nay, truy cập vào trang báo The Crimson đã trở lại bình thường, tuy nhiên theo The Verge, mạng Internet không bao giờ quên một cái gì, nghĩa là tất cả mọi hành vi hack vừa qua vẫn còn lưu lại. Chúng ta có thể xem bản hack tại đây.

"Đầu ngày hôm nay, website của báo The Harvard Crimson đã bị thay đổi", chủ tịch Crimson là Derek Choi nói, tuyên bố đó không phải là một trò troll cố ý của nhóm phụ trách việc Zuckerberg trở về trường cũ và đưa ra bài phát biểu.

Choi nói thêm rằng ông rất lấy làm tiếc vì sự cố, nhưng có vẻ như không ai cảm thấy bất tiện vì sự cố này, ngoài nhóm làm báo Crimson.

Hoàng Lan