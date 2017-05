Sử dụng âm thanh "kinh hoàng" để cảnh báo người đi bộ khi băng qua đường

Bằng việc tạo ra âm thanh có cường độ lớn, bảng hiệu đặc biệt này giúp đưa ra cảnh báo cho người đi bộ chú ý hơn tới tình trạng giao thông trước khi qua đường.

Theo trang Petapixel, một bảng hiệu đặc biệt có thể phát ra âm thanh đã được gắn thử nghiệm trên đường phố, tại các vị trí gần vạch sang đường tại Pháp. Mục đích chính của bảng hiểu này giúp cảnh báo người đi bộ cần chú ý hơn trước khi quyết định sang đường.

Một khi đèn đỏ dành cho người đi bộ được bật lên, bảng hiệu này sẽ phát ra một âm thanh lớn (giống tiếng ô tô đang lao tới) để cảnh báo không ai được bước qua đường. Chiến dịch đặc biệt này là kết quả hợp tác giữa hãng quảng cáo Serviceplan và Cơ quan an toàn đường bộ DRIEA, Pháp. Chiến dịch nhằm thay đổi tích cực thái độ của nhiều người dân Pháp khi qua đường hiện nay. Được biệt chỉ tính riêng trong vùng Ile-de-France, Pháp đã có tới 4.500 nạn nhân bị chấn thương do bất cẩn khi qua đường.

Bên trong các bảng hiệu này được gắn thêm camera giúp ghi lại khoảnh khắc của nhiều người khi đi bộ qua đường bất cẩn. Hình ảnh của họ sẽ ngay lập tức xuất hiện trên biển quảng cáo kèm dòng thông điệp khá mạnh mẽ: "Đừng nhìn vào khuôn mặt chết chóc này. Hãy luôn quan sát tín hiệu đèn và qua đường cẩn thận nhé".

Theo Serviceplan cho biết, hình ảnh thực tế khuôn mặt người qua đường vi phạm là thông điệp cảnh báo rất hiệu quả và sáng tạo.

Thông điệp cuối video khá mạnh: "Even a slight wrong move can be your last", tạm dịch :"Chỉ cần một bước đi sai lầm nhỏ thôi cũng có thể là lần cuối bạn qua đường"

Dưới đây là một số bức ảnh được chụp lại từ camera của bảng hiệu đặc biệt này. Các bức ảnh này đồng thời cũng được sử dụng trong nhiều hình thức quảng cáo của chiến dịch.

Mai Huyền