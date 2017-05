Game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp đầu tiên cán mốc thu nhập 1 triệu USD

Một cột mốc rất quan trọng của Lee "Faker" Sang Hyeok nói riêng và Liên Minh Huyền Thoại nói chung.

Faker bảo vệ thành công ngôi vô địch tại MSI 2017, giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển đến từ Việt Nam Gigabyte Adonis Marines (ảnh: MSI)

Theo VentureBeat, Lee "Faker" Sang Hyeok, game thủ lớn nhất mọi thời đại của Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức đạt được mức thu nhập 1 triệu USD, chỉ tính riêng số tiền nhận được từ các giải đấu chuyên nghiệp. Cột mốc này đã chính thức được Esport Earnings, một trang chuyên thống kê thu nhập của các game thủ Esport xác nhận, và Faker cũng là game thủ Liên Minh Huyền thoại đầu tiên đạt được con số này. Sau tổng cộng 35 giải đấu, siêu sao người Hàn Quốc đã thu về 1,047 triệu USD, sau khi đã chia đều tiền thưởng cho các đồng đội của mình.

Đây là một cột mốc rất quan trọng cho cả Faker lẫn Liên Minh Huyền Thoại. Là người chơi đường giữa của đội SK Telecom T1 (hay còn gọi là SKT T1), Faker nổi tiếng với lối chơi hổ báo và thường xuyên chèn ép đối thủ bằng kĩ năng thượng thừa của mình. Nhiều fan hâm mộ coi Faker là người chơi vĩ đại nhất mọi thời đại, và anh cũng là chủ sở hữu của một trong những kênh thu hút nhiều người xem nhất trên Twitch.

Faker đạt được thành tựu này sau khi anh và đồng đội của mình giành chức vô địch tại giải đấu Mid Season Invitational 2017 tại Sao Paulo, Brazil. MSI quy tụ 13 đội tuyển từ tất cả các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp trên toàn thế giới và chỉ đứng sau giải Vô địch Thế giới về quy mô. Tổng giá trị giải thưởng cho các đội tuyển tham gia lên đến 1,69 triệu USD, bao gồm tiền thưởng từ chính Riot Games – cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại và một phần của số tiền bán "skin" (trang phục cho các nhân vật trong game) thu về trên toàn thế giới.

Sau khi đánh bại đội tuyển đến từ khu vực châu Âu G2 Esports trong trận chung kết, Faker cùng các đồng đội mang về chiếc cúp vô địch và đồng thời bỏ túi số tiền 676.000 USD.

Các tuyển thủ SK Telecom T1 bên chiếc cúp vô địch MSI 2017 (ảnh: VETV)

Trong khi Faker thiết lập kỉ lục về thu nhập của các game thủ Liên Minh Huyền Thoại, những thành công của anh cũng cho thấy các game thủ Dota 2 kiếm được nhiều tiền đến nhường nào. Cả Liên Minh Huyền Thoại và Dota 2 đều lấy cảm hứng từ trò chơi Defense of the Ancients – một bản mod của Warcraft III, nhưng Valve – công ty sở hữu và vận hành trò chơi Dota 2 – đã củng cố vị thế độc tôn của mình về số tiền thưởng của các giải đấu Esport chuyên nghiệp. Nhờ sự ủng hộ của các người chơi, "prize pool" hay tổng số tiền thưởng của The International – giải đấu lớn nhất trong năm của Dota 2 có thể lên đến hàng chục triệu USD (con số chính thức của TI 2017 cho đến thời điểm hiện tại là 12.090.105 USD.) Điều này giúp game thủ mới chỉ 18 tuổi Sumail "SumaiL" Hassan đến từ Pakistan có thu nhập lên đến 2,46 triệu USD.

Và Hassan mới chỉ đứng thứ 3 trong top các game thủ có thu nhập cao nhất Dota 2 (người đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng là Saahil "UniVeRsE" Arora với thu nhập 2.777.796 USD).

Tuy nhiên, những con số này cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến Liên Minh Huyền Thoại. Trò chơi vẫn đang ngày càng trở nên phổ biến, và Faker vẫn là ông vua đang thống trị các giải đấu chuyên nghiệp.

Văn Hoàn