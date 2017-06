Thủ tướng tọa đàm với DN Mỹ: Chúng ta cùng hợp tác để cùng thành công

Phát biểu tại cuộc tọa đàm với gần 300 doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hai bên hoàn toàn có khả năng nâng cao kim ngạch thương mại hơn nữa, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việc thúc đẩy thương mại song phương công bằng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ.

Tối 30/5, giờ Washington (sáng 31/5, giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và tiệc chào mừng do Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đồng chủ trì với sự tham dự của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN Alexander C. Feldman, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Thomas J.Donohue và gần 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho biết, tổng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam là 10,2 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và việc làm cho Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp đều muốn đóng góp vào thúc đẩy quan hệ song phương. Xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng 77% trong những năm gần đây.

Về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang là nước có thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình với trên 2.000 USD, tính theo giá hiện hành là trên 6.300 USD. Sức mua tăng nhanh với tầng lớp trung lưu trên 10% dân số và sẽ nhanh chóng tiến tới 30% dân số.

Việt Nam có nền kinh tế mở, quy mô thương mại năm 2016 là trên 340 tỷ USD, gấp gần 1,6 lần GDP. Hiện Việt Nam có 23.000 dự án đầu tư nước ngoài từ 116 quốc gia, đối tác, với số vốn trên 300 tỷ USD, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Việt Nam đang chủ động hội nhập quốc tế, trọng tâm là kinh tế.

Việt Nam đã tham gia Cộng đồng ASEAN với trên 600 triệu người, GDP 2.500 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Việt Nam đã ký kết 12 hiệp định thương mại tự do, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được cải thiện nhanh chóng và phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ kinh doanh tại Việt Nam.

Theo WB đánh giá, năm 2016, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 9 bậc so với năm 2015. Chính phủ tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa để môi trường kinh doanh đứng nhóm đầu các nước ASEAN.

Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới Việt Nam tiếp tục tập trung hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động vì người dân và doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thể chế, pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế với mục tiêu tăng GDP bình quân 6,5 đến 7%/năm trước hết trong giai đoạn 2017-2020 theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững .

Với quy mô dân số đang gần 100 triệu dân, 65% dưới 35 tuổi, Việt Nam có lợi thế cung cấp lực lượng lao động dồi dào, có chất lượng, với chi phí cạnh tranh.

Trong bối cảnh chính trị, an ninh có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn có sự ổn định chính trị-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh có hiệu quả.

"Việt Nam đặc biệt coi trọng và ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Hoa Kỳ. Cộng đồng các doanh nghiệp Hoa Kỳ có vai trò quan trọng và đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình đổi mới hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam", Thủ tướng nói và cho rằng, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam còn khiêm tốn, xếp thứ 9/116 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Về đầu tư, chúng tôi khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và các bạn có thế mạnh như công nghệ cao, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng. Nhân đây Chính phủ Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ và thực tế đã có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ thời gian qua".

Về thương mại, hai bên hoàn toàn có khả năng nâng cao kim ngạch hơn nữa, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việc thúc đẩy thương mại song phương công bằng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện nhập khẩu hàng dệt may, giày dép, thủy sản, trái cây, đồ gỗ. Người Việt Nam rất ưa chuộng sản phẩm của Hoa Kỳ với chất lượng, công nghệ cao như máy bay, thiết bị điện, iPhone, dược phẩm và các dịch vụ chất lượng của Hoa Kỳ. Đó là cơ sở để các doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất, kết nối hai thị trường. Thủ tướng lấy ví dụ, Hoa Kỳ xuất khẩu bông, sợi sang Việt Nam, năm 2016 xuất khẩu trên nửa triệu tấn. Việt Nam sản xuất và xuất khẩu quần áo có chất lượng có tính cạnh tranh cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, đối với ngô, đậu tương, năm 2016 Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ 1 triệu tấn để làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu cá tra, tôm sang Hoa Kỳ. Đặc biệt Việt Nam sẽ nhập khẩu nhiều thiết bị và dịch vụ của Hoa Kỳ.

"Ngay dịp này, chúng tôi đã ký hợp đồng khoảng 10 tỷ USD, chủ yếu là từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ", Thủ tướng nói.

Kết quả đạt được từ những nỗ lực to lớn trong hơn 2 thập kỷ vừa qua cho thấy không có bất cứ lý do gì ngăn cản việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, các doanh nghiệp hai bên đạt nhiều thành công to lớn hơn thời gian tới. Tất cả chúng ta cùng hợp tác để cùng thành công, mang lại lợi ích cho hai nước, có lợi cho nhân dân và doanh nghiệp chúng ta, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng lắng nghe, ghi nhận và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và đánh giá cao các chính sách của Chính phủ Việt Nam đã tạo sân chơi công bằng, lành mạnh cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh việc lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và sẽ tích cực hỗ trợ nhằm bảo đảm cho thành công của năm APEC 2017 tại Việt Nam.

