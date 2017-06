Donald Trump công bố lý do Mỹ rút khỏi hiệp ước Paris

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đưa ra lý do về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước khí hậu Paris, một nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu, thứ mà ông cho là "tự làm tổn thương nền kinh tế", suy yếu chủ quyền nước Mỹ và không đóng góp gì nhiều cho môi trường.

Theo Business Insider, Tổng thống Mỹ cho rằng bản thỏa thuận năm 2015, mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đã ký, đang "bóp nghẹt" nền kinh tế của Mỹ, đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất và nhiên liệu hóa thạch, làm tổn thương những người lao động Mỹ và trao quyền cho các quốc gia khác gây ô nhiễm gần như nhiều hơn cả Mỹ.

"Điểm mấu chốt là hiệp ước Paris không công bằng, ở cấp độ cao, đối với nước Mỹ", ông Trump chia sẻ trong bài phát biểu.

Ông tuyên bố rằng, hiệp ước này sẽ đặt "gánh nặng tài chính và các rào cản kinh tế khắt khe", phát sinh chi phí cho các hoạt động kinh tế trong nước thêm 3.000 tỷ USD và 6.5 triệu việc làm trong công nghiệp và sản xuất. Trump nói, "hiệp ước này giống như một bản thỏa thuận san sẻ phần lớn tài sản của Mỹ cho các nước khác", và ông nhấn mạnh hiệp ước [Paris] sẽ "chuyển" các việc làm của người Mỹ sang các quốc gia khác như Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Bộ thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng cho rằng hiệp ước mà người Mỹ đã ký sẽ dẫn đến một "sự tàn sát về mặt kinh tế" của họ.

Đi theo phương châm "America First" (đặt quyền lợi người Mỹ lên hàng đầu) của mình, vị tổng thống này lập luận rằng thỏa thuận đã ký trước đó sẽ đặt lợi ích quốc tế lên trên cả nhu cầu của nước Mỹ. Ông nói, "tôi được bầu để làm đại diện cho công dân nước Mỹ chứ không phải cho Paris" (nguyên văn: "I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris").

Các nỗ lực để đi đến thống nhất ký vào hiệp ước Paris cách đây 2 năm của các quốc gia đang trở nên nhạt nhòa sau quyết định của Trump

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố, quyết định của Trump là minh chứng cho thấy cam kết của ông đối với những người Mỹ "đã bị lãng quên", nhất là những người trong nhóm đại cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Trump vào hồi tháng 11 năm ngoái.

"Tổng thống của chúng tôi đã lựa chọn đặt công việc và người tiêu dùng Mỹ lên trên tất cả", ông Pence nói. "Tổng thống của chúng tôi đã chọn để đưa năng lượng Mỹ và nền công nghiệp Mỹ lên hàng đầu. Và thông qua hành động hôm nay, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn để bảo vệ lợi ích của những người đàn ông và phụ nữ (Mỹ) đang bị lãng quên".

Các tập đoàn lớn hoài nghi, nhưng Trump đã "rút lệnh bài"

Như một bài báo của Business Insider đã đề cập trước đó, hiệp ước về biến đổi khí hậu không có tính ràng buộc, do đó việc Trump rút khỏi hiệp ước này như là một điều tất yếu của việc xung đột lợi ích.

Điều thú vị là chính các tập đoàn lớn của Mỹ và quốc tế, bao gồm các công ty dầu lửa lớn như Royal Dutch Shell, ExxonMobil và BP, lại ủng hộ hiệp ước Paris, vì cho rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với các doanh nghiệp của họ và việc rút khỏi thỏa thuận này sẽ gây tổn hại tới các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của mình. Hàng tá CEO khác cũng đưa ra các lập luận tương tự rằng, việc rút khỏi hiệp ước Paris sẽ gây ra các ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, Trump nhấn mạnh trong tuyên bố của ông rằng, hiệp ước này đang áp đặt các hạn chế quá khắt khe đối với Mỹ so với các nhà đầu tư gây ô nhiễm lớn hơn khác, khiến Mỹ "hoàn toàn bất lợi". Ông còn ngỏ ý rằng, các quốc gia trên thế giới đã ăn mừng vì hiệp ước này, bởi nó mang lại cho họ lợi thế về kinh tế hơn so với người Mỹ.

Dù ông chỉ ra đích danh Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất cùng với nước Mỹ, tuy nhiên Trump đã lờ đi việc nước Mỹ vốn chiếm chỉ 4% dân số toàn cầu nhưng lại chịu trách nhiệm cho gần 1/3 lượng khí thải carbon dioxide trong bầu khí quyển hiện nay. Dù thực tế Trung Quốc chiếm hơn 20% dân số thế giới đang xả ra khí quyển lượng CO2 nhiều hơn, nhưng theo lịch sử và mật độ thì nước Mỹ đã và đang gây ô nhiễm nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới hiện nay.

Ông Trump cho rằng hiệp ước về biến đổi khí hậu Paris chỉ tác động "một tí" tới hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Về tác động của hiệp ước đối với sự nóng lên toàn cầu, Trump cho rằng hiệp nước này sẽ chỉ giúp giảm nhiệt độ toàn cầu xuống "một chút", không đáng kể. Từ lâu, ông Trump đã chỉ trích hiệp ước Paris và hứa sẽ "hủy bỏ" nó khi ông đang trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông cũng hoài nghi các cảnh báo của giới khoa học về hiện tượng này và thậm chí còn gọi biến đổi khí hậu là "một trò lừa bịp đắt đỏ".

TM