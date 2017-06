Lịch sử tình trường của Elon Musk, CEO của Tesla, SpaceX

Lịch sử tình trường của Elon Musk, CEO của Tesla, SpaceX

Elon Musk là người nổi tiếng! Cái sự nổi tiếng đó không chỉ ở trong giới công nghệ, mà còn cả trong giới Hollywood, và không chỉ vì ông là nguyên mẫu đời thực của Người Sắt, mà còn vì những chuyện tình đầy cuốn hút của ông.

Elon Musk (sinh ngày 28/6/1971) là một nhân vật tài ba, lỗi lạc. Vào năm 2016, tài sản ròng của ông dự tính đạt 12,6 tỷ USD. Ông đã tạo ra chiếc xe hơi đạt điểm A về độ thân thiện với môi trường. Mục tiêu tiếp theo của ông là biến việc du lịch vào vũ trụ thành "chuyện bình thường". Ông đã truyền cảm hứng để Robert Downey Jr có được vai diễn để đời trong Người Sắt Tony Stark. Bản thân ông đã thủ vai trong bộ phim The Simpsons và The Big Bang Theory.

Amber Heard và Elon Musk

Với Musk, một người nổi tiếng trên toàn cầu, cả trong giới công nghệ lẫn giới Hollywood, Musk luôn cố gắng giữ thể diện và để mọi người nghĩ đến ông như một doanh nhân chứ không phải là một người của giới… showbiz. Song lịch sử tình trường của ông lại thực sự rất cuốn hút. Sau đây là cái nhìn gần hơn về con người Elon Musk, theo tổng hợp của trang Eonline.

Sinh ra ở một vùng đất Nam Phi, nhà phát minh người Mỹ gốc Canada đã kết hôn với người bạn gái cùng học đại học, tác giả người Canada Justine Wilson, vào năm 2000. Họ có một con trai đã tử vong vì hội chứng đột tử khi ngủ (SIDS) khi mới 10 tuần tuổi. Sau đó, họ có thêm 5 đứa con nữa, trong đó có hai con trai sinh đôi và 3 con trai sinh ba.

Sau đó vào năm 2010, bà Wilson đã tiết lộ, khi họ đang khiêu vũ tại lễ cưới, Musk đã nói với cô: "Anh là người đàn ông alpha trong cuộc hôn nhân này". ("Alpha" là những người có địa vị ở trên đỉnh xã hội. Họ dễ dàng có được quyền lực, tiền tài, và bạn đời bằng năng lực, sự đe dọa và chi phối. Alpha thường được xem là "đàn ông đích thực").

"Lúc đó, tôi chỉ nhún vai", Wilson thổ lộ. "Cũng như sau đó tôi đã nhún vai ký kết những thỏa thuận sau hôn nhân. Nhưng thời gian qua đi, tôi mới biết là anh ấy nói nghiêm túc".

Mùa xuân năm 2008, Musk đã nộp đơn ly hôn. Cũng trong năm 2008, Musk bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên người Anh Talulah Riley sau khi gặp gỡ cô tại một câu lạc bộ đêm ở Luân Đôn. Mối quan hệ lãng mạn của họ tiếp tục ngay sau đó, và chỉ vài tuần sau, cô đã đến Los Angeles sống với ông. Họ kết hôn năm 2010 ở Scotland.

Năm 2011, họ chia tay, và vào tháng 1/2012, Musk viết trên Twitter về chặng đường của họ: "Đó là 4 năm tuyệt vời. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Em sẽ khiến một người đàn ông khác rất hạnh phúc".

Talulah Riley và Elon Musk

Sau đó Musk cũng nói với tạp chí Forbes rằng: "Chúng tôi thử sống xa nhau mấy tháng để xem sự xa cách có khiến trái tim cần nhau, nhưng không may lại không. Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tôi không còn trong mối quan hệ yêu đương với cô ấy nữa . Và tôi không mang lại những gì cô ấy muốn. Thật quá khó khăn để duy trì hôn nhân", Musk nói.

Vì thế, họ đã ly hôn. Nhưng họ tiếp tục tranh cãi lần hai vào tháng 7/2013, chỉ mấy tháng sau khi Musk có tin đồn đang hẹn hò với nữ diễn viên Camerzon Diaz. Ngày 1/1/2015, Musk nộp đơn ly hôn và theo thông tin là thỏa thuận đưa cho Riley 16 triệu USD, nhưng ông và Riley lại tái hợp vào mùa xuân, và ông rút đơn lý hôn về vào tháng 8/2015.

"Chúng tôi kết hôn, rồi chúng tôi ly hôn. Chúng tôi tái hôn, chúng tôi nộp đơn ly hôn và chúng tôi rút đơn ly hôn. Gần đây chúng tôi lại nộp đơn ly hôn", Riley kể về sự rối rắm trong mối quan hệ hôn nhân với tỷ phú Musk.

"Tôi muốn nói rằng, đừng bao giờ nói không bao giờ", Riley nói. "Elon và tôi là những người bạn tốt nhất. Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi lần và chăm sóc cho nhau. Nếu điều này có thể tiếp diễn mãi mãi thì cuộc sống quả là đáng yêu. Khi bạn đã ở bên ai đó 8 năm liền, bạn thực sự biết cách yêu họ. Elon và tôi rất hiểu cách yêu và làm cho người kia hạnh phúc".

Và giờ đây, người ta thấy CEO Tesla đang hẹn hò với Amber Heard. Thực tế, chuyện tình của Elon Musk và Amber Heard phải bắt nguồn từ… rất lâu. Vào thời điểm năm 2016, cũng như nữ diễn viên người Úc Amber Heard - vợ cũ của tài tử "cướp biển Caribê" Johnny Depp, Musk lúc đó cũng đang tiến hành thủ tục ly hôn với Riley.

Theo trang Refinery29, những ngày này Amber Heard và Elon Musk đang "hâm nóng" tình cảm, khi giới thiệu Heard với các con của Musk. Trước khi nữ diễn viên 31 tuổi gặp gỡ với những đứa trẻ, 4 (trong số 6 con của Musk) đã theo bố và nữ diễn viên hẹn hò tại Nhà hát Opera Sydney ở Australia. Đã có những bức ảnh và cả video rất đẹp về cuộc gặp gỡ vui vẻ của họ.

Amber Heard và Elon Musk tại Úc.

Heard, hiện đang ở Australia đóng vai trong bộ phim sắp ra Aquaman, đã đăng một loạt ảnh gia đình trên Instagram, cùng với lời chú thích "Kidding around".

Những bức ảnh cho thấy một trong số các con của Musk đã cõng Heard, và có cả những bức ảnh các cậu bé ngồi trên lưng bố.

Musk cũng đăng một số tấm ảnh và cả video lên Instagram, quay cảnh nữ diễn viên đang hỏi vui đùa với một trong các con trai của ông rằng liệu cô có thể ngồi trên vai chúng.

Những bức ảnh vui vẻ giữa Amber Heard và các con của Elon Musk được hai người chia sẻ trên Instagram.

Ngôi sao Justice League và CEO Tesla đã chính thức hẹn hò từ tháng Tư, nhưng tin đồn về mối quan hệ của họ đã có từ tháng 8/2016. Thực tế, có thể Musk đã đeo đuổi Amber Heard từ khi cô còn đang là vợ Johnny Depp. Từ năm 2013, Musk đã rất quan tâm đến Heard, lúc đó cô vẫn đang hẹn hò với Johnny Depp vào năm 2013.

Khi ấy, Musk đã email cho đạo diễn Robert Rodriguez (phim Heard đang tham gia) nói rằng ông rất quan tâm đến Heard mặc dù biết cô vẫn đang hẹn hò với Johnny Depp. Trong email có đoạn: "Nếu có một bữa tiệc hoặc sự kiện nào có Amber, tôi rất quan tâm muốn gặp cô ấy chỉ vì tò mò. Thấy bảo cô ấy là fan của George Orwell (nhà văn, tác giả của Trại Súc Vật và 1984) và Ayn Rand (Ayn Rand là một nhà tiểu thuyết và triết gia quốc tịch Mỹ sinh tại Nga. Bà nổi tiếng vì đã phát triển học thuyết Chủ nghĩa khách quan và là tác giả của một số tác phẩm như We the Living, The Fountainhead, Atlas Shrugged)… rất lạ thường".

"Anh có thể gửi cho cô ấy lời nhắn nói rằng tôi muốn mời cô ấy đi ăn trưa lở Los Angeles?", Elon Musk viết trong một email khác. "Tôi không nghĩ đấy là hẹn hò. Tôi biết cô ấy đang có mối quan hệ lâu dài nhưng... Amber dường như là một người rất thú vị khi gặp gỡ".

Cuối cùng, Heard và Depp đã ly hôn vào tháng 1/2017. Sau đó, Elon Musk công khai hẹn hò với cô từ tháng Tư.

Hoàng Lan