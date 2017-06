Uber bị chỉ trích vì lợi dụng vụ khủng bố ở London để tăng giá dịch vụ

Vào ngày 3/6 vừa qua, London đã trải qua một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng, và Uber đã bị chỉ trích trong việc chậm trễ hủy bỏ tính năng "nhảy giá" của mình.

Theo CNN, nhiều người dùng Uber phàn nàn vì việc họ đã bị tính giá cắt cổ vào ngày thứ Bảy vừa qua, sau khi một chiếc xe tải đã lao thẳng và người đi bộ trên cầu London và 3 tên khủng bố khác dùng dao tấn công dân thường ở một khu phố đêm gần đó.

Làn sóng chỉ trích Uber đã bùng nổ trên các trang mạng xã hội, khi có rất nhiều các bình luận cho rằng Uber lẽ ra nên vô hiệu hóa tính năng nhảy giá ngay lập tức để tạo điều kiện cho những người gặp nạn có thể trở về nhà một cách an toàn.

Hey @Uber -- you're really going to surge price x2.1 during a terrorist attack in #London??? Lower than low. #londonbridge #emergency pic.twitter.com/yXHFZsYZkT