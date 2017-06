Những ác mộng tồi tệ nhất của coder

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của dân coder là gì?

Nhiều người thường lầm tưởng việc viết code cũng dễ dàng như nhiều công việc khác. Tuy nhiên, chỉ những coder thực thụ mới cảm nhận hết những khó khăn để có được một sản phẩm cuối cùng hoàn hảo. Với hàng giờ lao động miệt mài cùng sự tập trung cao độ, các lập trình viên có thể hoàn thành các giải pháp thiết thực như giải quyết nạn kẹt xe nơi anh ta ở. Một chuyên gia lập trình từng nói rằng bạn không thể nào viết code mà chưa đập bàn tức giận, thất vọng vài lần. Tuy nhiên, tại một số thời điểm nào đó, người ta sẽ gặp vài trường hợp chỉ có thể được mô tả như là ác mộng thứ thiệt của dân lập trình.

Sửa lỗi của coder khác

Nếu bạn làm việc cho một công ty, việc sửa code do người khác viết có lẽ là một việc thường xuyên. Nếu chưa bao giờ nhận được yêu cầu này, bạn là một trong số những người rất may mắn. Đối với nhiều coder, đây là một trải nghiệm "khủng khiếp". Thật không dễ dàng để hiểu được mã do người khác viết, thậm chí bạn không có tài liệu thích hợp hay ý kiến nào về ý tưởng của họ để tham khảo. Đây là lí do vì sao những tài liệu liên quan đến dự án mà bạn phải chỉnh sửa code lại quan trọng đến vậy.

Lỗi xuất hiện vào thời điểm không mong muốn

Sau nhiều tuần làm việc chăm chỉ, phát triển và thử nghiệm, cuối cùng bạn cảm thấy có thể kết thúc dự án và chuyển giao sản phẩm cho khách hàng thì một lỗi xuất hiện. Hoặc thậm chí tệ hơn, lỗi xảy ra và xuất hiện sau khi dự án đã được chuyển giao hoặc phát hành ra công chúng. Tất nhiên điều này sẽ khiến khách hàng rất phiền hà. Nó có thể chỉ là một lỗi nhỏ nhưng người dùng sẽ liên tục quấy rối bạn như thể bạn đã "giết chết một đứa trẻ sơ sinh".

Sửa lỗi - tạo ra nhiều lỗi hơn

Sự thất vọng thường xuyên nhất trong thế giới mã hóa – sửa chữa một lỗi cuối cùng tạo ra nhiều lỗi khác. Nhiều khi đây không phải là lỗi mới mà nó chỉ bị ẩn trong quá trình viết code. Dù gì thì nó cũng khiến các coder rất bực bội.

Lỗi từ thư viện bạn đang sử dụng

Điều gì xảy ra khi bạn tìm thấy lỗi trong mã của mình và sau nhiều lần gỡ lỗi, bạn phát hiện ra không phải do lỗi code được viết mà từ các thư viện mã hóa mà mình đang sử dụng? Đây là một kịch bản không may và đôi khi bạn cảm thấy bất lực để thay đổi tình hình. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp này, bạn hãy:

- Gửi các yêu cầu để nhà phát triển thư viện "fix" lỗi. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ mất một thời gian dài để chờ đợi lỗi được sửa chữa.

- Nếu bạn đủ kỹ năng, hãy tự sửa chữa thư viện mặc dù điều này không hề dễ dàng (vì có thể có rất nhiều dự án cùng sử dụng các thư viện này). Nếu không khéo bạn có thể dẫn đến sự thất bại cho các dự án khác.

- Cách cuối cùng là bạn có thể tìm một giải pháp thay thế. Có thể có một thư viện khác mà bạn có thể sử dụng hoặc bạn có thể bỏ qua thư viện (với các đoạn code được viết sẵn) để xây dựng mã (code) của riêng mình.

Dữ liệu bị mất và bạn không có bản sao lưu

Đây rõ ràng không phải là kịch bản mà các coder muốn thấy. Nó là một cơn ác mộng và ngay cả những người không có kiến thức về mã hóa cũng có thể hiểu nó khủng khiếp như thế nào. Tình cảnh này có thể xảy ra do những bất cẩn hết sức đơn giản như ai đó vô tình làm đổ cà phê trên máy tính của bạn. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này, luôn luôn thực hiện sao lưu dự án của bạn hoặc bạn sẽ phải làm lại tất cả công việc.

Nguyên nhân lỗi - không rõ

Một trường hợp khó chịu khác khi các coder không thể xác định được nguồn gốc phát sinh lỗi. Những tìm kiếm trên Google hầu như không thể giúp ích cho bạn trong tình huống này. Cách giải quyết vấn đề là làm ngược lại. Bạn hãy thoát khỏi việc viết code và hãy thử làm mới đầu óc của mình. Có thể sự mệt mỏi đang cản trở quá trình tư duy của bạn.

Thiếu dấu chấm phẩy

Thiếu một dấu chấm phẩy có thể đưa ra nhiều lỗi hơn số từ trong bài viết này. Tùy thuộc vào môi trường phát triển mà bạn sử dụng, bạn có thể kết thúc với một dấu chấm phẩy bị bỏ sót và điều này gây ra lỗi cho toàn bộ sản phẩm. Thậm chí, chỉ một dấu chấm phẩy cũng có khả năng làm cả dự án không hoạt động được và đây quả thực là một cơn ác mộng.

Internet

Tầm quan trọng của Internet và trang web phổ biến nhất là Google, thậm chí còn cao hơn đối với các nhà phát triển. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào nó cũng có thể là một rào cản cho quá trình phát triển sản phẩm của coder.

Bạch Đằng

Theo Tech Worm