Bịa chuyện bắt cóc trẻ em trên Facebook để “câu" like bán hàng

Trong những ngày qua tại Đà Nẵng hoang mang về thông tin một nhóm người bắt cóc trẻ em trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện đây là thông tin bịa đặt để bán hàng online.

Lúc 21 giờ 30 ngày 6/6, tại trang Facebook cá nhân tên "Changg Pham" và "Ngọc Nguyễn" có chia sẻ nội dung: "Mới hóng được 2 câu chuyện bắt cóc con nít ở Hòa Khánh. 1 vụ bà mẹ chở con ngồi trên xe đang đi mà hắn để ý đi ngang qua giật luôn, bà mẹ sảng tri hô và được người dân bắt lại còn 1 vụ ngay khu vui chơi giải trí Chơn Tâm có thằng cu nhỏ đang chơi trước sân bị 1 bà bịt mặt tới bồng bỏ chạy. Hên là cả 2 vụ đều bị người dân bắt lại giao cho Công an xử lý, bà đó khai là người Bình Định và đi chung cùng 8 người nữa (còn 7 người đang luẩn quẩn khu vực khác). Các mẹ nên cẩn thận đừng sơ hở dù chỉ 1s, con đi đâu mẹ đi theo đó. Đừng chở con 1 mình mà đi mấy đoạn đường vắng nhất là phụ nữ sẽ xử lý không kịp. Sơ hở chút là mất con liền..."

Bài viết của tài khoản Facebook "Changg Pham" đã gây hoang mang trong cộng đồng Facebook tại Đà Nẵng.

Trong thời gian từ lúc 19 giờ ngày 6/6 đến 7 giờ ngày 7/6, bài viết đã có hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ. Chủ các tài khoản Facebook trên cảm thấy bài viết được chia sẻ nhiều sợ ảnh hưởng, phiền phức đến bản thân và gia đình nên đã xóa bài viết.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tiến hành rà soát và nhận thấy không có vụ việc trên xảy ra tại địa bàn. Công an quận Liên Chiểu đã chỉ đạo lực lượng An ninh tiến hành thẩm tra, xác minh được chủ tài khoản Facebook "Changg Pham" là Phạm Thị Minh Trang (26 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và tài khoản "Ngọc Nguyễn" là Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Qua làm việc với Công an quận Liên Chiểu, Nguyễn Thị Ngọc khai nhận đã tự nghĩ ra nội dung trên và đăng tải nhằm thu hút sự chú ý đối với trang Facebook cá nhân, phục vụ việc bán hàng online được hiệu quả. Đối với Phạm Thị Minh Trang, đối tượng khai nhận đã copy nội dung trên từ tài khoản Facebook của Ngọc và đăng lên Facebook của mình.

"Việc đăng tải thông tin không đúng sự thật là hết sức nguy hiểm, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật", Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu nhấn mạnh.

Theo ICT News