Ngôi sao phim Batman Adam West qua đời ở tuổi 88

Adam West - nam diễn viên thủ vai Người dơi trong loạt phim cùng tên vào năm 1966 đã qua đời sau một thời gian ngắn chiến đấu với bệnh máu trắng, hưởng dương 88 tuổi.

Theo TheVerge, nam diễn viên William West Anderson sinh năm 1928 tại Washington. Sau khi tham gia quân đội Hoa Kỳ và giải ngũ về sống tại Hawaii, ông đã có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia vào một bộ phim truyền hình. Sau đó, ông chuyển đến sống tại Hollywood, California và tham gia nhiều bộ phim như Sugarfoot, Lawman, Overland Trail... Ông còn được biết đến với vai trò là người quảng bá dòng sản phẩm Quik của Nestle khi vào vai một nhân vật tương tự James Bond có tên gọi là Captain Quik. Vai diễn này chính là bước đệm đưa ông đến với vai diễn làm nên tên tuổi ông sau này.

Vai diễn lớn nhất trong cuộc đời Adam West chính là tỷ phú Bruce Wayne - hay còn gọi là Người dơi, trong show truyền hình và bộ phim nhựa cùng tên vào năm 1966. Trong cuốn sách The Caped Crusade: Batman and the Rise of Nerd Culture, tác giả Glen Weldon cho biết chính giọng nói đặc biệt đã giúp Adam West có được vai diễn này:

"Mỗi lần ông ấy nói, giọng của ông ấy tạo nên những cung bậc sắc thái khác nhau. Đôi lúc ông ấy đưa vào những khoảng lặng có chủ ý, nhằm cho người xem cảm nhận trung thực nhất khi Người dơi đang vận dụng trí tuệ của mình để giải những câu đó, và phấn khích vì tìm ra câu trả lời".

Series Người dơi do Adam West thủ vai kéo dài đến 120 tập, với sự tham gia của Burt Ward (vai Robin), Frank Gorshin (vai Riddler), Burgess Meredith (vai Penguin), Cesar Romero (vai Joker), và Lee Meriwether cùng Julie Newmar (đều thủ vai Miêu nữ). Vai diễn Người dơi của Adam West thời đó còn rất nhẹ nhàng và hài hước, bởi truyện tranh lúc bấy giờ chủ yếu được vẽ ra để giải trí chứ không nặng nề, thực tế như sau năm 1980.

Tiếp sau Người dơi, Adam West tiếp tục tham gia nhiều show khác như Bonanza, Fantasy Island, The Last Precint, trước khi trở lại làm Bruce Wayne trong các series phim hoạt hình như The New Adventures of Batman, Super Friends: The Legendary Super Powers Show.

Trong những thập niên trở lại đây, Adam West góp mặt với vai chính mình trong series hoạt hình hài hước của hãng Fox mang tên Family Guy, tham gia lồng tiếng cho The Simpsons, Futurama, và Batman: The Animated Series.

Dù show Người dơi của Adam West chỉ đơn thuần mang tính giải trí, nhưng nó đã trở thành một bộ phim kinh điển, với diễn xuất tuyệt vời, mang lại cho người xem nhiều sự bất ngờ với những món vũ khí đặc biệt của Người dơi, cũng như sự nhập vai xuất thần của Adam West. Trong cuốn tự sự của ông mang tên Back to the Batcave (Trở lại hang dơi), Adam West đã bày tỏ sự giận dữ và thất vọng khi không được tham gia vào vai diễn Người dơi trong bộ phim của Tim Burton, đồng thời cho biết ông rất không vui vì càng về sau Người dơi càng trở nên đen tối.

Vai diễn Người dơi của Adam West, như đã nói ở trên, được nhiều người hâm mộ đánh giá là nhẹ nhàng, nhưng đã giúp tạo nên hình tượng Người dơi trong lòng hàng thế hệ người xem, "là lần đầu tiên giới thiệu khái niệm siêu anh hùng lên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là Người dơi".

Bạn diễn của ông, Burt Ward, cho biết ông rất đau buồn vì mất đi một người bạn tri kỷ. Giữa họ đã có một tình bạn đặc biệt kéo dài hơn 50 năm, đã cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm vui nhất của một đời người. "Gia đình của chúng tôi luôn dành cho nhau tình cảm và sự trân trọng to lớn. Mất đi người bạn lâu năm này là một điều kinh khủng đối với tôi. Tôi sẽ mãi mãi nhớ về ông ấy."

Gia đình Adam West cho biết "West luôn xem mình là như là The Bright Knight - kỵ sỹ ánh sáng - và luôn cố gắng để giúp người hâm mộ có được cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống".

"Ông ấy đã và sẽ luôn là người hùng của chúng tôi".

Tấn Minh