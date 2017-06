Bị phạt 12,5 triệu đồng vì bịa đặt câu view trên Facebook

Người loan tin "bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng" trên Facebook vừa bị công an xử phạt 12,5 triệu đồng vì bịa đặt để bán hàng online.

Ngày 11/6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu) về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Trước đó, tối ngày 6/6, trang Facebook có tên "Ngọc Nguyễn" đã đăng thông tin có nhóm người thực hiện 2 vụ bắt cóc trẻ em địa bàn Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây ra hiệu ứng bất an, lo lắng trên địa bàn.

Sau khi có thông tin này, Công an quận Liên Chiểu đã vào cuộc và xác minh sự việc. Qua điều tra, công an xác minh trang Facebook tên "Ngọc Nguyễn" là của bà Nguyễn Thị Ngọc. Tại cơ quan công an, bà Ngọc đã thừa nhận tự nghĩ ra nội dung vụ việc và đăng lên trang Facebook cá nhân nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng online thêm hiệu quả. Đồng thời với quyết định xử phạt, cơ quan công an cũng yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc gỡ bỏ thông tin bịa đặt trên lên Facebook của mình.

Theo báo Tuổi Trẻ