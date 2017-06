Google thuê kỹ sư chip của Apple để làm chip riêng cho Pixel

Manu Gulati, kỹ sư kỳ cựu về thiết kế chip của Apple, đã chính thức chuyển sang làm việc cho Google với chức danh là "Kiến trúc sư trưởng của bộ phận SoC". Đây là một bước tiến quan trọng trong mục tiêu thiết kế chip riêng cho các thế hệ Pixel của Google.

Theo Android Authority, Manu Gulati thực ra đã làm việc cho Google từ vài tuần trước. Tuy nhiên, ông mới chỉ chính thức thay đổi nơi làm việc của mình từ Cupertino sang Moutain View trên hồ sơ LinkedIn vào ngày hôm nay.

Là một kỹ sư kỳ cựu của Apple, trong quãng thời gian làm việc từ năm 2009 đến 2017, Gulati đã giúp Apple thiết kế ra những con chip riêng của hãng để sử dụng trên iPhone, iPad và Apple TV. Con chip đầu tiên ông tham gia thiết kế là chip A4 được Apple ra mắt vào năm 2010.

Việc tuyển dụng Manu Gulati là dấu hiệu cho thấy Google cũng đang muốn làm điều tương tự đó là tự thiết kế chip riêng cho các thế hệ smartphone Pixel tương lai. Bên cạnh Gulati, Google hiện cũng đang tìm kiếm những ứng viên có khả năng thiết kế chip, đặc biệt là chip di động. Ví dụ, một tin tuyển dụng gần đây của Google đã có thêm một vị trí là "Kiến trúc sư SoC di động".

Hai mẫu smartphone Pixel đầu tiên của Google là Pixel và Pixel XL đều sử dụng chip do Qualcomm cung cấp. Tuy nhiên, nhiều công ty smartphone hàng đầu hiện nay đang có xu hướng chạy đua để tự thiết kế chip cho riêng mình. Ngoài Apple, Samsung cũng đang sử dụng chip Exynos do hãng tự thiết kế trên một số phiên bản của Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus.

Nếu những smartphone Pixel trong tương lai đều dùng chip tự thiết kế của Google, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với Qualcomm vì bị mất đi một bạn hàng lớn và có thêm một đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, việc được sử dụng chip riêng cũng có thể giúp smartphone Pixel trở nên nhanh và mạnh mẽ hơn so với các điện thoại đối thủ sử dụng chip của Qualcomm.

Tuy nhiên, thế hệ tiếp theo của smartphone Pixel được dự kiến phát hành vào mùa năm nay chắc chắn sẽ chưa thể được trang bị chip riêng do Google thiết kế. Ngoài ra, một số tin đồn gần đây còn cho biết là Google đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất Pixel XL 2, chiếc smartphone kế nhiệm của Pixel XL. Thêm vào đó, một thông tin khác cho biết, Google đang hợp tác với LG để sản xuất một chiếc smartphone Pixel mới có tên mã là "Taimen".

Nguyễn Long