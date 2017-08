Sinh viên Thái Lan bị kết án tù vì chia sẻ bài báo lên Facebook

Một sinh viên Thái Lan đã phải chịu bản án 2,5 năm tù do vi phạm luật khi quân. Đây là điều luật quy định bất cứ ai có hành vi xúc phạm tới gia đình nhà vua đều bị coi là tội phạm.

Theo Independent, Jatupat Boonpattaraksa, còn được biết tới với tên gọi là Pai, là người đầu tiên bị bắt vì tội xúc phạm hoàng gia kể từ sau khi quốc vương Maha Vajiralongkorn lên ngôi vào ngày 1/12/2016. Vua Vajiralongkorn đã được truyền ngôi sau khi cha của ông là quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời.

Jatupat đã bị bắt vào ngày 3/12/2016 do đăng tải đường link một bài báo của hãng tin BBC lên trang Facebook cá nhân. Nội dung bài báo đó nói về tiểu sử nhà vua mới của Thái Lan và đã bị một số người coi là có ý xúc phạm hoàng gia.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan.

Bài báo đã được chia sẻ bởi hơn 2.000 người và Jatupat là trường hợp đầu tiên bị bắt. Ngoài ra, Jatupat còn bị buộc thêm tội vi phạm luật tội phạm máy tính.

Jatupat đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội vào hôm thứ Ba (15/8) vừa qua. Phán quyết cuối cùng của tòa án cũng đã được đưa ra vào ngày này.

"Tòa án đã kết tội Pai 5 năm tù giam nhưng đã giảm xuống còn 2,5 năm tù", Kissandang Nutcharat, luật sư của Pai cho biết, "Pai đã thừa nhận tất cả. Anh ấy biết là nếu kháng cáo, điều đó sẽ bị bác bỏ".

Đại diện của hãng tin BBC tại Thái Lan đã xin phép không bình luận về bản án dành cho Pai.

Sau cuộc đảo chính vào năm 2014, chính quyền do quân đội Thái Lan kiểm soát đã nắm được nhiều quyền lực sau khi lật đổ một chính quyền do người dân bầu cử. Kể từ đó, những vụ bắt giữ do xúc phạm hoàng gia đã tăng mạnh.

Tuần trước, một người đàn ông đã bị kết án tới 18 năm tù vì đăng tải 6 video có nội dung lăng mạ chế độ quân chủ tại Thái Lan.

Nguyễn Long