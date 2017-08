Đây là ảnh chụp chân dung tổng thống Mỹ lâu đời nhất còn lưu giữ

Tấm ảnh mới được phát hiện ước tính có giá 150.000 USD đến 250.000 USD khi bán đấu giá và giá trị thực tế để sở hữu có thể cao hơn rất nhiều.

Có một câu chuyện thú vị về bức ảnh chân dung vị tổng thống lâu đời nhất được biết đến cho đến hôm nay. Đó là ảnh vị tổng thống thứ sáu của Mỹ, ngài John Quincy Adams ngồi tạo dáng cho một nhiếp ảnh gia ghi lại ảnh chân dung của mình vào tháng 8/1843, và tấm ảnh chụp bằng phép chụp hình dage đã xuất hiện trong một cửa hàng đồ cổ vào năm 1970, với giá bán chỉ 50 xu. Đến hôm nay, nó nằm trong bộ sưu tập ảnh nổi tiếng National Portrait Gallery như là bức ảnh duy nhất còn sót lại của một vị tổng thống Mỹ trong thời kỳ đầu lập quốc. Tuy nhiên, sau gần 50 năm, một tấm ảnh khác sử dụng cùng một kỹ thuật chụp ảnh đã xuất hiện. Nó còn cổ hơn nữa và đây là một câu chuyện thú vị.

Bức ảnh tổng thống John Quncy Adams vừa được tìm thấy

Theo DIYphotography, bức ảnh mới được tìm thấy đã được chụp ở Washington vào tháng 3/1843, vài tháng trước so với bức ảnh nói trên. Hiện trạng của bức ảnh vừa tìm thấy hiện còn khá tốt. Mặc dù trước đó đã có một số bức ảnh của vị tổng thống này nhưng đây là bức ảnh cổ nhất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Trong nhật ký của tổng thống Adams có một mục mô tả chuyến viếng thăm studio của nhiếp ảnh gia mang tên Philip Haas. Vị nhiếp ảnh gia đã đã dùng kỹ thuật chụp hình dage để tạo ra ảnh chân dung cho tổng thống, và vị tổng thống đã trao tặng một bản sao ảnh chân dung của mình cho đại biểu Quốc hội của bang Vermont – ông Horace Everett. Bức ảnh đã được gia đình Everett lưu giữ qua nhiều thế hệ, và mãi cho đến bây giờ.

Người tìm thấy bức ảnh này là người cháu cố của Everett. Người cháu nói rằng ông đã tìm thấy bức ảnh trong đồ đạc của cha mẹ mình sau khi họ qua đời vào những năm 1990. Ông nghĩ đó là bức ảnh của một trong những tổ tiên của mình cho đến khi ông nghiên cứu trên internet và phát hiện ra điều thú vị vài năm về trước.

Bức ảnh sẽ được bán đấu giá trên Sotheby vào tháng 10 tới. Giá trị của nó ước tính khoảng 150.000 USD đến 250.000 USD. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, giá trị thực tế khi đấu giá sẽ dễ dàng vượt qua con số đã ước tính và trong trường hợp nào nào đi nữa, chắc chắn nó sẽ được bán với mức giá cao hơn nhiều so với bức chân dung cổ nhất của tổng thống được biết đến trước đây.

Thanh Long