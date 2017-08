Top 10 công việc của thời Internet of Things

Dưới đây là top 10 công việc mới được tạo ra trong thời đại Internet of Things (IoT).

Nhờ các nhà cung cấp dịch vụ tốc độ cao, WiFi, thế giới của chúng ta đang chìm trong các công nghệ kết nối Internet. Internet thường mang đến nhiều tiện lợi bên cạnh không ít rắc rối nhưng nó luôn là cánh cửa mở ra vô số cơ hội cho người dùng. Những cơ hội tăng lên theo cấp số nhân khi Internet of Things tiếp tục phát triển.

Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hay Mạng lưới thiết bị kết nối Internet viết tắt là IoT (tiếng Anh: Internet of Things) là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó (theo Wikipedia).

Theo Howstuffworks, các khả năng của IoT gần như vô hạn. Nhờ tiềm năng đó, IoT đã tạo ra những ngành mới trong nền kinh tế thế giới, kèm theo đó là nhu cầu về nhiều việc làm mới. Trước khi chúng ta bàn về những công việc mới mà ToT tạo ra, chúng ta hãy chia sẻ một vài ví dụ về sự mạnh mẽ của IoT khi nó được thực hiện đầy đủ:

Nếu bạn mắc bệnh tim, bác sỹ sẽ yêu cầu một màn hình theo dõi nhịp tim luôn luôn hoạt động. Các cảm biến trong màn hình không ngừng báo cáo dữ liệu đến điện thoại thông minh của bạn và trong bất kỳ tình huống khác lạ nào, điện thoại của bạn sẽ gửi các cảnh báo đến cho bác sỹ.

Mua sắm các sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với điện thoại và tủ lạnh thông minh. Tủ lạnh biết rằng con của bạn đã uống nước cam cuối cùng và tất cả các sản phẩm đã hết hoặc hư hỏng một nửa, nó sẽ truyền thông tin đến điện thoại của bạn. Bạn sẽ nhận được thông tin hàng hóa trên một danh sách tự động tạo ra. Giỏ hàng của bạn cũng thông minh, do đó bạn thậm chí không phải xếp hàng để chờ đợi thanh toán. Chỉ cần đi qua một cổng thông minh và bạn sẽ tự động thanh toán cho các sản phẩm mình đã chọn.

Máy in văn phòng của bạn tự động đặt mua thêm giấy khi giấy trên khay còn ở mức thấp. Đồng hồ báo thức của bạn báo hiệu máy pha cà phê của bạn bắt đầu pha, làm nóng hơi trong nhà bạn và vào những ngày lạnh động cơ ô tô sẽ tự làm nóng trước khi bạn đi làm. Và khoá thông minh trên cửa trước cảnh báo về nhiệt độ bên ngoài khi bạn có ý định rời nhà.

Vì những kết hợp vô tận của sản phẩm và bộ cảm biến xuất hiện trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta, nhiều lĩnh vực sẽ được chuyển đổi sang kỹ thuật cao. Từ đó, nhiều công việc mới xuất hiện.

Kỹ sư nông nghiệp

Các nhà nông nghiệp công nghệ cao làm việc để nuôi sống hành tinh bằng cách tối đa hóa thức ăn chúng ta nhận được từ thực vật và động vật mà họ trồng hay nuôi. Các chuyên gia công nghệ này có thể chuyên phân tích đất, chăn nuôi gia súc hoặc sản lượng cây trồng. Để làm tốt nhất công việc của họ, những công nhân này cần dữ liệu và sự phân tích dữ liệu.

Với nhiều công nghệ, các trang trại có thể theo dõi tất cả vị trí xe và mức nhiên liệu của chúng, cũng như theo dõi bao nhiêu phân bón, thuốc diệt cỏ đã được dùng trên những phần đất cụ thể. Trong mùa thu hoạch, trang trại có thể cập nhật về sản lượng theo thời gian thực. Những khu vực có năng suất thấp hơn có thể được đánh dấu để bón thêm vào mùa vụ kế tiếp.

Các cảm biến độ ẩm của đất đã được sử dụng rộng rãi, và các bộ cảm biến dinh dưỡng sẽ chỉ ra rằng cây trồng có đủ thức ăn để phát triển hay không. Các cảm biến mới phát hiện pH, độ cao mặt đất, hàm lượng chất hữu cơ và các biến khác sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cuối cùng.

Các nhà công nghệ cũng cần kỹ thuật can thiệp vào lĩnh vực chăn nuôi. Cảm biến được cấy ghép vào các đàn gia súc để theo dõi sức khoẻ của mỗi con vật. Nếu một con bò bị bệnh, các nhà quản lý biết ngay rằng họ nên liên hệ với bác sỹ thú y để giữ cho nó không bệnh nghiêm trọng hơn và để ngăn không cho dịch bệnh lan truyền bệnh sang các con khác. Các cảm biến khác có thể theo dõi lượng sữa sản xuất và thậm chí cả lượng chất dinh dưỡng của sữa từ mỗi con bò.

Kết hợp tất cả các dữ liệu này và nhiều thứ khác, các chuyên gia nông nghiệp có một hình ảnh rõ ràng hơn về cách nâng cao hiệu quả trên mỗi lĩnh vực sản xuất. Với sự giúp đỡ của các nhà công nghệ, mỗi nông dân có thể tối đa hóa lợi nhuận và duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài (phát triển bền vững).

Kỹ sư In 3-D

Công nghệ in 3-D đã có mặt trong nhiều năm, nhưng những tiến bộ gần đây đang làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt hơn cho nhiều công ty. Trong thời gian ngắn, máy in 3-D lấy các vật được mô phỏng trên máy tính và in chúng (thường ở dạng nhựa) theo lớp, cho đến khi đối tượng hoàn thành.

Những máy in này có thể làm đồ chơi, bộ phận cơ thể giả hoặc thậm chí là vũ khí. Đáng chú ý, chúng cũng có thể được sử dụng để in mạch. Thiết kế các mạch điện tử trực tiếp bằng công nghệ in 3-D và bạn có thể sử dụng nó cho các sản phẩm IoT theo cách mình muốn.

Nếu một công ty in một trái tim tùy chỉnh cho riêng bạn, họ có thể tích hợp một loạt các cảm biến để giúp nó hoạt động trong cơ thể của bạn. Những cảm biến này sẽ theo dõi tất cả các khía cạnh của chức năng tim để đảm bảo nó hoạt động tốt và giữ gìn cuộc sống của bạn. Tất cả dữ liệu đó có thể được chuyển từ trái tim sang điện thoại thông minh của bạn và tới máy tính của bác sỹ. Thông tin sẽ được cập nhật mỗi ngày và các bất thường sẽ được bác sỹ lưu ý.

Để thực hiện các loại sản phẩm tiên tiến này, một kỹ sư in 3-D phải hiểu giao diện máy in với phần mềm của nó như thế nào. Ông cũng cần nắm vững về sự kết hợp của chất dẻo trong các máy in (đặc biệt là với các mạch điện phức tạp được tạo ra).

Kỹ sư mạng lưới điện

Lưới điện của Hoa Kỳ là một mạng lưới các thiết bị lão hóa, rất nhiều trong số đó bắt đầu từ đầu những năm 1900. Ở nhiều nơi, nó không hiệu quả, không đáng tin cậy và tốn kém để vận hành. Một mạng lưới thông minh hơn, hiện đại hơn đang đến, một trong đó đòi hỏi kỹ năng của kỹ sư hiện đại hóa lưới điện.

Một mạng lưới thông minh hơn sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng điện ngay tại nhà của bạn. Nếu tất cả thiết bị điện tử của bạn báo cáo mức sử dụng năng lượng, chúng sẽ được tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và hiệu quả hoạt động.

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng loại hình này sẽ được phổ biến trên quy mô toàn thành phố hoặc toàn tiểu bang. Đèn đường, đèn giao thông, máy móc công nghiệp các loại, tất cả đều kết nối với nhau và cung cấp số lượng lớn dữ liệu để hợp lý hóa tiêu thụ năng lượng.

Để làm điều đó xảy ra, tất cả lưới điện phải hoạt động trên một nền tảng tương tự hoặc hệ điều hành. Chúng cũng phải được vận hành an toàn trước nguy cơ một nhóm tội phạm có thể xâm nhập hệ thống và tắt toàn bộ hệ thống đèn tại một thành phố lớn.

Các kỹ sư lưới điện thông minh phải đương đầu với những thách thức do năng lượng mặt trời và gió. Những hệ thống này chỉ phát điện khi mặt trời chiếu sáng và gió đang thổi, do đó tính không thể đoán trước của chúng có thể dẫn đến sự không ổn định của lưới điện.

Việc hiện đại hóa lưới điện theo hướng "thông minh" không hề hề rẻ tiền. Có thể mất đến 500 tỷ USD để làm điều này tại Mỹ.

Nhà thiết kế công nghệ đeo

Các cảm biến và pin nhỏ hơn, mạch linh hoạt và thiết bị điện tử chống mồ hôi đang trở nên phổ biến hơn. Các công ty có tiếng tăm đang kết hợp các yếu tố này vào công nghệ có thể đeo để chúng ta có thể trang điểm cho mình bằng tất cả các tính năng thú vị. Đây hoàn tòa không phải là ý tưởng phi thực tế. Hơn 70 phần trăm những người trẻ tuổi thực sự muốn sở hữu công nghệ có thể đeo (theo điều tra của Forbes).

Các sản phẩm liên quan đến tập thể dục là một trong những ví dụ tốt nhất về công nghệ đeo hiện đại. Ví dụ, FitBit là một thương hiệu chuyên sản xuất vòng đeo tay giúp theo dõi bước đi, nhịp tim, số calo bị đốt cháy và nó cũng hiển thị thông tin trên điện thoại thông minh, chẳng hạn như ID người gọi và các thông báo (tin nhắn, cuộc gọi nhỡ).

Hay như áo jacket có cảm biến nhịp tim với các điều khiển tích hợp được kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc của bạn.

Thiết kế các sản phẩm như thế này là thử thách từ quan điểm kỹ thuật đến yếu tố thời trang. Rất ít người sẽ đeo công nghệ chỉ vì lợi ích của nó. Các sản phẩm được tạo ra ngoài yếu tố công nghệ còn phải hợp với xu thế thời trang của thời điểm đó.

Nhà thiết kế robot y khoa

Các robot y học chiếm gần một nửa số lượng robot chuyên nghiệp được bán ra. Trong nhiều năm qua, các bác sỹ đã sử dụng robot cho nhiều mục đích, bao gồm cả các ca phẫu thuật thông thường. Giờ đây, khi internet đã trở nên phổ biến, các kỹ sư của robot phải có kiến thức để nâng cao khả năng kết nối mạng cho những sáng tạo robot mới nhất của họ.

Robot y tế thường kết hợp các hệ thống robot, cảm biến và các công cụ phẫu thuật làm việc liên tục với phần mềm lệnh. Được thiết kế và triển khai hợp lý, các robot này làm tăng năng suất của bệnh viện, giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ tổng thể và mang lại lợi ích thực sự cho bệnh nhân.

Trong bốn hoặc năm thập kỷ tiếp theo, các robot có thể kiểm soát được hầu hết các phẫu thuật. Lúc đó, bác sỹ sẽ trở thành người quản lý phòng mổ, theo dõi các robot và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Thiết kế của robot sẽ là điều tối quan trọng để cải thiện kết quả phẫu thuật. Và những robot này chắc chắn sẽ được kết nối với các sản phẩm khác thông qua mạng nội bộ và Internet rộng hơn.

Các camera Internet, màn hình video, micro và loa sẽ là một phần của hệ thống. Và dĩ nhiên, một màn hình hiển thị sẽ liên kết bác sỹ với robot và bệnh nhân trong quá trình điều trị, đặc biệt là phẫu thuật.

Các nhà thiết kế robot sẽ cần những kỹ năng tiên tiến trong kỹ thuật cơ khí, hệ thống điện và phần mềm máy tính để tạo ra các máy móc của họ, từ đó sẽ giúp cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn.

Chuyên gia bảo mật dữ liệu

Các chuyên gia bảo mật dữ liệu là điều cần thiết kể từ khi chúng ta bắt đầu nhấn nút nguồn trên máy tính. Các chuyên gia này sẽ ngăn chặn sự mất mát dữ liệu từ các sự cố hoặc giảm nhẹ thiệt hại khi xảy ra các cuộc tấn công có mục đích của tin tặc.

Trong thời đại IoT, hàng tỷ thiết bị các loại kết nối với Internet, nguy cơ xảy ra sự cố dữ liệu ngẫu nhiên sẽ gia tăng theo cấp số nhân. Vào năm 2014, hơn 40 phần trăm các công ty đã báo cáo một số loại vi phạm dữ liệu (nguồn: USA Today).

Có thể có những hậu quả đáng kinh ngạc cho dữ liệu rủi ro. Các cuộc tấn công nhắm mục tiêu có thể làm trì trệ hệ thống internet của các quốc gia. Hoặc, ở quy mô nhỏ hơn, các cuộc tấn công chỉ làm gián đoạn chức năng của một thiết bị y tế cá nhân, làm cho sức khoẻ của ai đó có nguy cơ.

Từ máy nướng bánh mỳ đến điện thoại thông minh của bạn, khi ngày càng có nhiều thiết bị liên kết với nhau, các hacker càng có thêm cơ hội tìm ra các lỗ hổng và tận dụng chúng cho các cuộc tấn công. Lịch sử tài chính, thông tin sức khỏe của bạn có thể bị phơi bày và chúng có thể được dùng để tống tiền bạn theo một cách nào đó.

Các chuyên gia bảo mật dữ liệu cần phải hiểu cơ chế vận hành của internet và bảo vệ các thiết bị kết nối khỏi bị tấn công. Họ phải có khả năng phân tích xu hướng dữ liệu và phát triển kế hoạch hành động để bảo vệ mọi loại tài sản đã được số hóa, cho dù đó là hồ sơ sức khoẻ trực tuyến của bạn, đèn giao thông thông minh hoặc thiết bị của công ty điện lực.

Các chuyên gia này phải liên tục nghiên cứu và đánh giá các mối đe dọa đang nổi lên và ưu tiên các nỗ lực của họ để chống lại các mối đe dọa đó. Và dĩ nhiên, trong trường hợp có sự vi phạm dữ liệu, họ cần một kế hoạch khắc phục thảm họa mọi lúc mọi nơi.

Chuyên gia điện toán đám mây

Cách đây vài năm, bạn thường lưu trữ hầu hết dữ liệu quan trọng của mình trong ổ cứng nội bộ trên máy tính. Mô hình này chứa đầy rủi ro và bất tiện. Nếu ổ đĩa cứng của bạn bị hỏng, việc truy xuất trở lại dữ liệu đã lưu là cả một thử thách.

Việc truy cập Internet ngày nay đã có tốc độ cao hơn, các dịch vụ lưu trữ trực tuyến tốt, rẻ hơn. Bây giờ bạn có thể lưu trữ tất cả các tài liệu, hình ảnh và thậm chí cả video trên đám mây – một tập hợp các máy chủ máy tính luôn kết nối với internet. Với máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh và kết nối Internet, bạn có thể xem và thao tác với tập tin của bạn trong văn phòng của mình hoặc ở một nơi cách nhà cả 1.000 dặm.

Điện toán đám mây có thể có vẻ huyền diệu nhưng sự thực không phải vậy. Phải mất rất nhiều công sức và sự siêng năng để duy trì trải nghiệm vô tận của người dùng cuối. Vì vậy, bạn phải cảm ơn các chuyên gia về điện toán đám mây. Thông thường, các chuyên gia điều hành dịch vụ đám mây có nhiều kiến thức như một kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm và quản trị viên mạng.

IoT yêu cầu các nhân viên này thiết kế và xây dựng các ứng dụng làm việc với rất nhiều thiết bị được kết nối. Họ cần bí quyết để giới thiệu sản phẩm của họ. Và tất nhiên, ai đó phải đóng vai trò quản trị viên cho các hệ thống này - nó có thể ảnh hưởng đến hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỉ thiết bị. Với gần 200 tỷ USD chi phí cho dịch vụ đám mây mỗi năm ở Hoa Kỳ, các công ty sẵn sàng trả tiền cho các chuyên gia điện toán đám mây giỏi nhất.

Thám tử kỹ thuật số

Hãy ghi nhớ rằng một trong những khía cạnh chính của IoT là mỗi thiết bị được kết nối là duy nhất. Khi có nhiều thiết bị trực tuyến hơn, chúng sẽ truyền tải và lưu trữ dữ liệu vô cùng hữu ích cho điều tra hình sự và kiện tụng dân sự.

Các nhà điều tra phải hiểu làm thế nào để khám phá, thu thập và phân tích dữ liệu từ một loạt các thiết bị điện tử đa dạng, và họ phải ghi lại các quy trình của chúng theo cách mà các thẩm phán không thể làm được.

Ví dụ, điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến hơn. Các tội phạm, cả ngu ngốc và thông minh, mang theo những thiết bị này và đôi khi để lại "dấu chân kỹ thuật số" dẫn đến nơi tội ác được thực hiện. Tuy nhiên, để vẽ một bức tranh về hành động sai trái cho bồi thẩm đoàn, một điều tra viên về kỹ thuật phải chọn các nhật ký điện thoại, truyền tin nhắn tức thì và nhiều bit, byte khác nhau một cách hợp lí.

Nhưng điện thoại thông minh chỉ là một trong những mảnh ghép của thế giới IoT. Trong thế giới IoT, các nhà điều tra rất may mắn khi có thể tìm thấy vô số thiết bị mà họ có thể tìm kiếm dữ liệu. Mặt trái là có rất nhiều phần kết nối nên có thể mất nhiều thời gian hơn để tìm thấy tất cả dữ liệu cần thiết.

Điều này cũng có nghĩa là những thám tử kỹ thuật số này cần nhiều kỹ năng đa ngành để làm tốt công việc của họ. Họ cần phải hiểu cả phần cứng và phần mềm và làm thế nào để crack cả hai bằng cách sử dụng các công cụ mới nhất hiện nay. Họ cũng cần phải hiểu tâm lý của người phạm tội. Ngay cả với rất nhiều công cụ công nghệ cao theo ý của họ, việc bắt giữ một tên tội phạm công nghệ cao cũng là một việc không hề dễ dàng.

Nhà thiết kế vận tải liên vận

Vận chuyển hàng hóa liên hợp là tiếng lóng trong ngành công nghiệp vận tải cho một phương tiện vận chuyển hàng hoá trong một container duy nhất. Thường là container có hình chữ nhật và dễ dàng di chuyển từ một con tàu lớn sang một chiếc xe lửa hoặc xe bán tải. Bởi vì hành hóa nằm trong một hộp kim loại lớn suốt chuyến đi nên chúng ít hư hỏng hay bị trộm cắp hơn.

Nhờ IoT, các thùng chứa có thể nhìn thấy được trên mạng từ đầu đến cuối. Nhưng ai đó phải thiết kế và duy trì hệ thống theo dõi đó. Các nhà thiết kế vận tải liên vận sẽ thiết kế và quản lý các hệ thống di chuyển container theo những theo những công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất.

Người quản lý không chỉ theo sau các thùng chứa. Họ có thể theo dõi lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe để đảm bảo rằng lái xe đã sử dụng tốc độ tối ưu khi di chuyển trên mọi bề mặt đường. Người quản lý thậm chí có thể nhìn thấy nhiệt độ bên trong thùng chứa so với ngoài trời để đảm bảo sản phẩm không hư hỏng.

Với phần mềm theo dõi, họ đăng nhập và phân tích thời gian vận chuyển và làm thế nào để cải thiện những quy trình. Họ có thể tìm thấy, ví dụ, rằng công ty có thể tiết kiệm 15 phần trăm chi phí bằng cách vận chuyển bằng đường sắt thay vì xe tải. Họ thậm chí có thể tối ưu hóa các tuyến đường trong thời gian thực. Nếu thiếu cà chua trong một thành phố, họ có thể định tuyến lại chuyến hàng để đáp ứng nhu cầu.

Chuyên gia bảo mật hệ thống (hacker)

Các hacker máy tính có thể gây ra ác cảm khi tiến hành xâm nhập hệ thống, lấy cắp dữ liệu… gây ra các phiền toái cho các cá nhân, công ty. Trong những năm gần đây, các công ty như JPMorgan Chase, Sony và Target đều phải chịu đựng các cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng khi các hacker đánh cắp thông tin độc quyền của họ. Năm 2013, có 40 triệu thẻ cá nhân đã bị hacker xâm nhập.

Tuy nhiên, các công ty đã không thụ động, họ tổ chức chiến đấu chống lại hành vi này của các hacker. Thay vì chỉ dựa vào các chuyên gia máy tính thực thi pháp luật, họ thuê các hacker (chuyên gia bảo mật) riêng của mình để theo dõi, dự đoán các cuộc tấn công và chống lại chúng. Hacker sử dụng các công cụ phần mềm phức tạp hoặc đôi khi là các chương trình kỹ thuật xã hội để truy cập các mạng được bảo vệ. Trong quá trình này, họ sẽ kết hợp theo dõi hoạt động của các hacker bất hợp pháp.

Các hacker này (hay còn được gọi là các chuyên gia bảo mật) đã được đào tạo chuyên sâu về phát triển phần mềm và phần cứng máy tính. Họ có thể phân tích các phương pháp của kẻ tấn công. Ví dụ: nếu một hacker lây nhiễm vào máy tính với malware (phần mềm độc hại), các hacker được thuê có thể đảo ngược các phần mềm độc hại để xác định mục đích của nó và giảm nhẹ tác động.

Với sự ra đời của IoT, tin tặc có nhiều thiết bị hơn để khai thác. Và các chuyên gia bảo mật cũng có nhiều thiết bị hơn để bảo vệ. Đó là một cuộc đua vũ trang chỉ chấm dứt khi nào internet không còn tồn tại.

IoT có tiềm năng vô song cho các công ty trên khắp thế giới. Để tận dụng tối đa tiềm năng đó, các công ty cần nhân viên hiểu bản chất kết nối của tương lai. Bằng cách nâng cao kỹ năng cho cấp độ kết nối mạng mới này, các chuyên gia công nghệ sẽ tìm ra những thách thức và cơ hội mới trong những năm tới.

Bạch Đằng