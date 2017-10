5 ứng dụng hóa trang cho ngày Halloween

Mùa Halloween này, đừng bỏ lỡ những ứng dụng hóa trang hưởng ứng mùa Halloween dưới đây để chia sẻ với bạn bè, người thân.

1. MSQRD

Theo Mi Community, MSQRD là ứng dụng gây sốt năm 2016 nhờ khẳ năng tạo ra những bức hình và video tự sướng có thể thay đổi khuôn mặt thành nhiều nhân vật, động vật thú vị. Ứng dụng này sau đó đã được Facebook mua lại và tiếp tục phát triển. Bạn có thể chia sẻ nhanh hình ảnh hoặc video từ MSQRD lên Instagram hay Faccebook với chỉ 1 nút bấm ngay sau khi quay/chụp xong.

2. Mạng xã hội Facebook, Facebook Messenger và Instagram

Sau khi mua lại MSQRD, Facebook tận dụng nguồn lực của MSQRD để phát triển nhiều tính năng cho Facebook, Instagram và ứng dụng Messenger với các bộ lọc hóa trang cho khuôn mặt. Nếu bạn không muốn cài thêm nhiều ứng dụng phức tạp, tận dụng những gì có sẵn của Facebook, Instagram và Facebook Messenger cũng đủ để giúp bạn make-up hưởng ứng cho mùa Halloween. Chỉ cần mở tính năng "Story" của mỗi ứng dụng là ngay lập tức hàng chục hiệu ứng của mỗi ứng dụng khác nhau sẽ cho bạn thỏa sức tạo ra những bức ảnh selfie ấn tượng.

3. MakeupPlus

MakeupPlus là ứng dụng nổi lên như cồn sau trào lưu chụp ảnh phong cách soái ca năm 2016. Đến nay, nhà phát triển của ứng dụng này càng ngày càng bổ sung thêm nhiều tính năng và các bộ lọc và đặc biệt riêng cho mùa Halloween năm nay, người dùng có thêm rất nhiều tùy chọn để hóa trang ăn theo.

4. SNOW

Không thể bỏ qua SNOW, đây là ứng dụng tương tự với MSQRD nhưng đến nay, SNOW cho phép người dùng có thể chat và gọi video cho nhau sử dụng những bộ lọc và sticker hóa trang khuôn mặt rất ngầu. Riêng cho mùa Halloween, SNOW cập nhật rất nhiều hiệu ứng thú vị cho người dùng sử dụng.

5. The Walking Dead Dead Yourself

Nếu như bạn là fan cuồng của series phim kinh dị zombie nổi tiếng The Walking Dead của đài AMC, không thể nào bỏ qua ứng dụng Dead Yourself chính chủ của nhà sản xuất The Walking Dead. Bạn chỉ cần chụp một bức ảnh khuôn mặt của mình, Dead Yourself sẽ giúp bạn make-up bạn thành một zombie chính hiệu với những hiệu ứng máu me vô cùng chất.

Phúc Thịnh