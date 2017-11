"Cười ra nước mắt" là emoji phổ biến nhất trên iOS và macOS

Emoji đang được sử dụng rất nhiều trên các phương tiện truyền thông xã hội tại khắp nơi trên thế giới.

Theo trang công nghệ The Verge, "cười ra nước mắt" (Face with Tears of Joy) là biểu tượng cảm xúc (emoji) phổ biến nhất trên iOS và macOS tại Mỹ.

Đây là công bố mới nhất của Apple. Hãng vừa đưa ra thống kê về các emoji được sử dụng nhiều nhất trên nền tảng của mình. Thống kê này có được từ dữ liệu do Apple thu thập thói quen người dùng để đưa ra những gợi ý, đề xuất trong tương lai.

Trên đây là 10 emoji được sử dụng nhiều nhất trên iOS và macOS. Sau vị trí số 1 là emoji hình trái tim, tiếp đến là khóc nhè, mắt hình trái tim, thả tim,…

Emoji đang được sử dụng rất nhiều trên các phương tiện truyền thông xã hội tại khắp nơi trên thế giới. Năm 2015, từ điển Oxford tiếng Anh đã chọn emoji làm "từ của năm".

Phúc Thịnh