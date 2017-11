iFixit đã trở thành đế chế “mổ bụng” iPhone như thế nào?

Mỗi khi iPhone hay bất kỳ chiếc điện thoại cao cấp nào ra mắt, chúng ta lại mong chờ màn "mổ bụng" của iFixit để đánh giá những linh kiện ở bên trong chúng. Tuy nhiên, liệu bạn đã bao giờ tự hỏi iFixit là gì và tại sao họ lại có thể trở thành vua trong lĩnh vực "mổ" iPhone?

Bài viết dưới đây được viết theo góc nhìn của nhà báo Jason Koebler tới từ trang công nghệ Motherboard, sau khi anh được đồng hành cùng các nhân viên iFixit trong quá trình "mổ bụng" iPhone X. VnReview xin được dịch lại để bạn đọc tham khảo:

"Vậy cả hai chúng ta hãy xác định rõ ràng rằng: Chúng ta sẽ dành gần như hết một tuần để bay tới Úc và xếp hàng mua một chiếc điện thoại mà chưa chắc chúng ta sẽ mua được", tôi nói với Kyle Wiens, CEO của iFixit và các nhân viên của anh. Việc phải lặn lội tới nửa vòng Trái Đất từ nước Mỹ sang nước Úc để mua iPhone X đã khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi nhớ rằng có một cửa hàng Apple Store tại Mỹ cách nơi tôi làm việc có 3 phút đi bộ.

CEO Kyle Wiens của iFixit.

"Điều này thật sự lố bịch", Wiens nói, "Tôi đã nói đây là một canh bạc lớn, đúng chứ? Nếu cửa hàng không có iPhone X, đó thật sự là một thảm họa. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ phải mua lại từ những người may mắn và chịu một cái giá cắt cổ".

Chúng tôi đã lên máy bay ngay sau khi có thông tin về đơn đặt hàng: một chiếc iPhone X sẽ được giao vào lúc 9 giờ 30 phút sáng tại cửa hàng Apple Store ở phố mua sắm Castle Tower của thành phố Sydney (Úc). Tuy nhiên, không ai có thể dám chắc là chúng tôi sẽ nhận được iPhone đúng thời điểm. Việc không có iPhone để mổ xẻ trong ngày đầu tiên mở bán đã từng xảy ra với iFixit.

Để đảm bảo, chúng tôi đã mang theo 2.000 USD để đề phòng trường hợp phải mua iPhone X từ một ai đó. "Chúng ta sẽ là một trong những người đầu tiên mua iPhone X trên thế giới và không hề có ý định sử dụng nó", CEO của iFixit cho biết.

Tại sao lại phải "mổ" iPhone?

Mỗi mẫu iPhone lại có những thành phần giống hoặc khác nhau. Có những thành phần chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài như: camera, cổng Lightning và màn hình. Tuy nhiên, cũng có những thành phần chúng ta không thể nhìn thấy vì chúng ở bên trong như: pin, module WiFi/Bluetooth, chip, bộ nhớ, vi xử lý, RAM và bảng mạch.

iPhone có lẽ là sản phẩm thương mại thành công nhất con người từng có. Tuy nhiên, khi cầm iPhone trên tay, chúng ta không có cách nào để tìm hiểu được tại sao thiết bị này hoạt động được và những linh kiện bên trong nó ngoài các thông tin hạn chế tới từ Apple.

Nghe khá vô lý nhưng điều thú vị và quan trọng nhất được nhiều người mong chờ khi iPhone bắt đầu mở bán là những màn mổ xẻ linh kiện bên trong của chúng. Việc này được tiến hành bởi các bên thứ ba như iFixit và giúp chúng ta trả lời một số câu hỏi như: Khi bạn làm vỡ màn hình iPhone, việc sửa chữa có khó khăn và tốn kém không? Liệu có lỗi thiết kế nào như lỗi bendgate trên iPhone 6 hay không? Và, quan trọng nhất, ai là nhà sản xuất linh kiện cho iPhone?

Có rất, rất ít những linh kiện bên trong iPhone được làm hoàn toàn bởi Apple. Bên trong iPhone X, màn hình OLED được làm bởi Samsung, nhiều con chip được mua từ Qualcomm và Sony phụ trách cảm biến cho cụm camera kép. Apple bán được tới 200 triệu chiếc iPhone mỗi năm nên những gì bên trong đó có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Và như vậy, mỗi khi iPhone được mở bán, chuyên gia chứng khoán, nhân viên của các hãng điện tử, nhiều kỹ sư và thậm chí là cả những người làm việc tại Apple, đã liên tục tìm kiếm trên Google và mạng xã hội để xem có những gì bên trong. Từ đó, họ có thể đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn. Ví dụ, sau màn mổ bụng iPhone 3G, người ta đã phát hiện ra có 3 linh kiện nhỏ được làm bởi một công ty có tên là TriQuint Semiconductor. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng tới 60%.

"Nếu iPhone bán được 80 triệu thiết bị và một công ty bán chip cho Apple với giá 40 cent mỗi chiếc, đó là sẽ một số tiền khổng lồ khi chúng ta làm phép tính nhân", Stecy Wegner, một chuyên gia tới từ trang Teardown.com giải thích tại sao nhiều người muốn xem "mổ bụng" iPhone.

Mặc dù vậy, đối với một người dùng bình thường như tôi, việc xem "mổ bụng" iPhone chỉ là vì thích và tò mò mà thôi.

Quyết tâm để không thua những diễn đàn công nghệ khác

iFixit không phải là những người đầu tiên "mổ bụng" điện thoại. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại San Luis Obisgo, California (Mỹ) này lại trở thành những người "mổ bụng" iPhone nổi tiếng và được yêu thích nhất trên thế giới. Thành công của họ đến từ việc luôn đưa ra được các đánh giá nhanh, chính xác và hợp lý về những gì bên trong iPhone.

Để làm được như vậy, iFixit đã chia nhân viên của mình thành hai nhóm. Một nhóm ở lại trụ sở tại California để xử lý các thông tin và đăng tải lên trang web. Trong khi đó, nhóm còn lại bao gồm một kĩ sư có chuyên môn "mổ bụng" iPhone, một thợ ảnh và một quản lý sẽ lên đường tới những nơi iPhone được mở bán từ sớm như Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Úc) hoặc London (Anh).

Nhóm được cử đi Úc năm nay của iFixit (hình chụp bao gồm cả tác giả).

Nhóm được đi công tác trong năm nay để đánh giá iPhone X của iFixit bao gồm: CEO Kyle Wiens, kỹ sư Jeff Suovanen và thợ ảnh Adam O'Comb. Họ sẽ "mổ bụng" iPhone ngay sau khi mua được và gửi những hình ảnh về trụ sở để các chuyên gia đánh giá.

Theo thông lệ của Apple, iPhone X sẽ được mở bán chính thức vào lúc 8 giờ sáng tại mọi điểm bán. Vì vậy, bay tới Sydney sẽ giúp iFixit có thể "mổ bụng" iPhone X nhanh hơn 16 tiếng so với ngồi chờ ở Mỹ. Mục tiêu của họ là hoàn tất đánh giá và đăng tải lên trang web trước khi chiếc iPhone X đầu tiên được bán ở thành phố New York.

Việc đi một chuyến bay xa như vậy là cần thiết vì iFixit còn đặt mục tiêu là nhóm đầu tiên "mổ bụng" iPhone X trên thế giới. Ngay từ những năm đầu tiên đi "mổ bụng" iPhone, iFixit đã luôn cố gắng để có được những đánh giá nhanh hơn Mitsunobu Tanaka, một nghiên cứu sinh người Nhật Bản có sở thích "mổ bụng" iPhone như là một thú vui.

"Đó luôn luôn là một cuộc đua giữa chúng tôi và Tanaka, nhưng anh ấy có lợi thế về múi giờ vì sống ở Nhật Bản", CEO Wiens nói, "Tuy nhiên, giờ đây Tanaka đã dừng cuộc đua kể từ khi iFixit cử người đến Tokyo, Sydney hay Melbourne để có được những đánh giá nhanh hơn. Xem một chiếc điện thoại bị "mổ bụng" hai lần là không cần thiết".

Video giúp Tinh tế vượt mặt iFixit.

Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, cuộc đua đã mở rộng ra quy mô toàn thế giới. iFixit đã từng thất bại trong cuộc đua "mổ bụng" iPhone 7 Plus vào năm ngoái khi những người thực hiện việc này đầu tiên tới từ diễn đàn Tinh tế của Việt Nam. Trước đó, màn "mổ bụng" iPhone 3GS đầu tiên đã được thực hiện bởi một nhóm người Ba Lan. Thậm chí, nhiều cửa hàng tại Úc cũng đã cạnh tranh với iFixit trong việc xem ai "mổ bụng" iPhone X nhanh hơn.

"Tại thời điểm này, chúng tôi không chỉ có một đối thủ", Wiens nói, "Thay vào đó, chúng tôi đang đấu với toàn thế giới. Chỉ cần một ai đó có iPhone trong tay là đã đủ để trở thành kẻ cạnh tranh".

"Chuyến đi để đánh giá iPhone 4S mới thật sự là thảm họa", CEO Wiens kể về kỉ niệm của chuyến bay tới Tokyo năm 2011. Khi đến nơi, Wiens được báo tin có người ở Mỹ đã vừa tiến hành "mổ bụng" iPhone 4S từ trước cả khi anh có thể mua được máy một cách chính thức tại Nhật Bản. Nguyên nhân là do hãng vận chuyển FedEx gặp nhầm lẫn nên iPhone 4S đã được giao hàng tới tay người dùng sớm hơn vài ngày.

Phòng thí nghiệm của iFixit.

Một trong những thế mạnh của iFixit so với các đối thủ đó là họ kinh doanh những dụng cụ cho phép người dùng dễ dàng hơn trong việc sửa chữa thiết bị của mình. Nhờ đó, họ đã tạo ra được những dụng cụ chuyên dụng để "mổ bụng" đồ điện tử, đặc biệt là iPhone. Trụ sở của iFixit có hẳn một phòng thí nghiệm và họ đã xây dựng được cả một thư viện về các dụng cụ đặc biệt để sửa chữa từng món đồ điện tử khác nhau.

Lập tới 4 kế hoạch khác nhau để "mổ bụng" iPhone X

Tất nhiên, tôi đi cùng với đội của iFixit không phải là để chơi. Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra xem có đối thủ tiềm năng nào không. Đầu tiên, tôi gọi đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại chuyên thực hiện những video "mổ bụng" iPhone tại Úc và được biết Apple Store đã ngừng cho đặt trước iPhone X vì hết hàng. Sau đó, tôi gửi mail tới một nhóm chuyên "mổ bụng" iPhone khá nổi tiếng có tên là SOSav và thở phào khi biết rằng họ sẽ không tới Úc để có được những đánh giá đầu tiên.

Tôi cũng đã gọi điện tới Apple Store để xác nhận iFixit sẽ chắc chắn có được iPhone X ngay trong những giờ mở bán đầu tiên. Vì sự cố Internet nên iFixit đã không thể đặt trước iPhone X tại Úc sớm được nhưng rất may là một người quen của họ đã đặt giúp một chiếc iPhone X được hẹn lấy vào lúc 9 giờ 30 phút sáng.

Dòng người xếp hàng để mua iPhone X tại Sydney.

CEO Wiens đã lập ra 4 kế hoạch A, B, C và D để có thể lấy được iPhone X đúng giờ. Kế hoạch A là đi mua chỗ xếp hàng để có thể lấy được iPhone X từ sớm. Trong khi đó, kế hoạch từ B đến D liên quan tới việc trả tiền cho một ai đó đã may mắn mua được iPhone X để mua lại.

Đêm ngay trước khi iPhone X được mở bán vào ngày 3/11, tôi đã đến gặp nhóm iFixit tại Circuitwise, một nhà máy sản xuất bảng mạch ở ngoại ô Sydney. Đây là địa điểm lý tưởng để mổ bụng iPhone X vì có máy chụp X-quang và chỉ cách Apple Store có 15 phút đi bộ. Trong một căn phòng tại tầng hai, các thành viên iFixit đang ngồi họp với nhau. Trên bàn là một đống adapter, cáp Lightning và Thunderbolt, dụng cụ chuyên dụng, những chiếc iPhone đời cũ, một vài quả chuối, bánh ngọt và nhiều chiếc laptop. Tôi có thể nhận ra ngay lập tức là họ đang chuẩn bị với tinh thần cao nhất.

Tỉ mỉ là bí quyết thành công

Kế hoạch B, C và D của CEO Wiens đã trở nên thừa thãi khi kế hoạch A diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Nhân viên tại Apple Store đã không quan tâm về giờ đặt trước iPhone X của Wiens là 9 giờ 30 phút và đưa máy cho anh ngay lập tức. Nhờ vậy, Wiens đã là người thứ hai rời khỏi Apple Store với một chiếc iPhone X trên tay.

Thời gian chính xác vào lúc đó là 8 giờ 3 phút. Chúng tôi nhanh chóng cầm iPhone X chạy qua một trung tâm thương mại để đến chỗ của một chiếc xe ô tô đã thuê từ trước. Tiếp theo, chúng tôi đi thẳng về nhà máy Circuitwise để "mổ bụng" iPhone X.

Tuy nhiên, tin xấu đã đến ngay sau đó. Một ai đó tại Trung Quốc đã đăng tải một video ngắn về những thứ bên trong iPhone X và đăng tải lên mạng xã hội Weibo, trước cả khi chiếc iPhone X đầu tiên được bán trên thế giới. Video này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng diễn đàn Reddit và được trang tin Macrumors cùng một blog nổi tiếng về Apple đăng tải lại. Điều đó có nghĩa là iFixit đã chậm chân ngay từ khi họ còn chưa bắt đầu.

Mặc dù vậy, nhóm iFixit vẫn tiến hành mổ xẻ iPhone X như kế hoạch đã đề ra. Khi quan sát họ, tôi đã nhanh chóng nhận ra tại sao iFixit lại trở thành vua trong lĩnh vực mổ xẻ iPhone. Có một sự khác biệt cực kỳ lớn giữa việc đánh giá thoáng qua và xem xét tỉ mỉ từng linh kiện bên trong iPhone. Và sự khác biệt này tạo nên một vị vua.

Việc mổ xẻ iPhone X của iFixit không chỉ đơn thuần là tách từng bộ phận ra với nhau. Thay vào đó, họ cố gắng nhận diện từng con chip trong điện thoại cũng như tính năng và xuất xứ của chúng. Hơn nữa, iFixit còn đánh giá xem Apple đang làm iPhone trở nên khó hay dễ sửa chữa hơn.

Trong vòng 10 giờ, Wiens và nhóm của anh sẽ dùng những biện pháp đặc biệt để mổ iPhone X. Đầu tiên, họ sẽ dùng máy chụp X-quang để biết được những gì có bên trong iPhone X. Họ đã nhận được sự trợ giúp của Christopher Jimenez, nhân viên tới từ một công ty sản xuất máy chụp X-quang có tên là Creative Electron. Sau đó, để tách được hai bảng mạch logic xếp chồng của iPhone X ra với nhau, họ đã phải nhờ tới một nhân viên của nhà máy Circuitwise để vận hành máy hàn công nghiệp.

Theo đánh giá ban đầu của Wiens, Apple đã thực hiện một bước nhảy vọt trên iPhone X. Táo khuyết đã thu hẹp diện tích của bảng mạch logic bằng cách xếp chồng hai bảng mạch vào với nhau. Nếu so sánh, bảng mạch logic của iPhone X chỉ lớn bằng 70% so với iPhone 8 Plus. Nhờ vậy, Apple có thể tăng diện tích dành cho pin thông qua thiết kế hai viên pin hình chữ L trên iPhone X. Bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn tại đây.

Sau khi hoàn tất việc mổ xẻ, chiếc iPhone X mới mua giờ đã bị tách riêng ra từng phần trên mặt bàn. Nó sẽ không bao giờ có thể hoạt động trở lại được nữa vì đã hy sinh để cho chúng ta thấy những cải tiến của Apple trong năm nay. Những ảnh chụp lại quá trình mổ xẻ sẽ được gửi về trụ sở của iFixit để hoàn tất việc đánh giá và đăng tải lên trang web.

"Tách riêng từng bộ phận ra là một việc thú vị và khá vui. Mỗi khi bạn làm việc đó, bạn lại học được một điều thú vị nào đấy bị giấu kín", Wiens cho biết, "Chúng tôi muốn biết có những gì bên trong iPhone và chúng tôi sẽ viết hướng dẫn để mọi người có thể tự sửa chữa chúng. Chúng tôi xem việc "mổ bụng" như là một quá trình khám phá để đào sâu vào bên trong và tìm hiểu cách điện thoại hoạt động".

