Disney đã giấu rất kỹ con tàu Millennium Falcon nhưng vẫn không qua mặt được Google Maps

Những bộ phim bom tấn của hãng Disney trước khi chính thức công chiếu luôn được giữ bí mật tuyệt đối từng chi tiết. Tuy nhiên mới đây, Google Maps đã vô tình làm rò rỉ một chi tiết trong bộ phim "Star Wars" sắp công chiếu, điều này đã xâm phạm đến chiến lược của Disney.

Được biết, Google Maps có chế độ xem đường phố trên khu vực toàn thế giới thông qua hình ảnh vệ tinh.

Theo Business Insider, Kevin Beaumont- một tài khoản Twitter đã phát hiện ra một vật thể khá thú vị tại xưởng sản xuất phim và truyền hình Longcross Studios nằm ở ngoại ô nước Anh. Thông qua hình ảnh do Google Maps cung cấp, thì đây là con tàu Millennium Falcon được hãng phim giấu kỹ bằng những chiếc container nằm bao vây xung quanh và đặt gần một sân gold.

Bên cạnh đó, Longcross nằm cách trung tâm thành phố London khoảng 40 km về hướng Tây. Đây là phim trường cho ra lò nhiều bộ phim bom tấn, điển hình như "Thor: The Dark World", "Skyfall" và "Guardians of the Galaxy".

Có lẽ con tàu Millennium Falcon này được giấu kỹ ở Longcross để chuẩn bị quay những cảnh trong phim "Star Wars: The Last Jedi". "Star Wars: The Force Awakens" phát hành năm 2015 và được quay tại phim trường Pinewood ở Buckinghamshire (Anh) cũng sừ dụng chiếc Millennium Falcon này.

Cuối cùng, chúng ta cùng chờ đợi sự xuất hiện của con tàu Millennium Falcon trong "Star Wars:The Last Jedi" sẽ ra rạp vào ngày 15/12 tới đây.

Tài Lâm