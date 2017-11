The Lord of the Rings sắp có phiên bản phim truyền hình độc quyền trên Amazon

Mới đây Amazon đã ký được hợp đồng để chuyển thể thương hiệu phim kinh điển thành phim truyền hình.

Người mê phim, đặc biệt là thể loại phim giả tưởng chắc hẳn đều đã từng xem The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn), bộ ba phim kinh điển được phát hành đầu những năm 2000. Những fan của bộ phim này sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm về thế giới do J.R.R Tolkien xây dựng với một TV series mới do Amazon thực hiện.

Theo TheVerge, Amazon vừa công bố đã mua được quyền thực hiện show phim truyền hình dựa trên bộ sách, kéo dài đến vài mùa. Người xem không phải lo nhàm chán, vì nội dung của phim sẽ là những mạch truyện trước 3 phần The Lord of the Rings. Amazon thậm chí còn tính đến việc khai thác những mạch truyện nhỏ để làm một show dạng spin-off.

Sau thành công của Netflix những năm gần đây, Amazon cũng đã bỏ ra hàng tỉ USD để đầu tư vào các bộ phim truyền hình nhằm nâng tầm dịch vụ Amazon Prime Video của họ. Những show truyền hình như Transparent hay The Man in the High Castle đều được đánh giá cao, thậm chí bộ phim Manchester by the Sea còn giành 2 giải Oscar cho Kịch bản hay nhất và Nam chính xuất sắc nhất, và là bộ phim chiếu trên mạng đầu tiên được đề cử cho phim hay nhất.

Hiện tại Amazon chưa đưa ra thông tin về thời gian sản xuất cũng như phát hành show truyền hình The Lord of the Rings.

