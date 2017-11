Sắp có phim hoạt hình về Mario?

Anh chàng thợ sửa ống nước Mario sắp có lần thứ 2 xuất hiện trên màn ảnh rộng. Illumination Entertainment, nhà sản xuất của hai bộ phim hoạt hình nổi tiếng Minions và Despicable Me, được cho là đã đạt được thoả thuận với Nintendo để làm phim hoạt hình về Mario.

Theo TheVerge, Illumination đã đàm phán với Nintendo về bộ phim Mario gần một năm nay. Một trong những điểm mấu chốt mà Nintendo yêu cầu trong việc hợp tác lần này là họ phải được can thiệp sâu vào quá trình làm phim. Yêu cầu này thực ra cũng dễ hiểu bởi phiên bản Mario do người đóng vào năm 1993, vốn không có bàn tay của Nintendo can thiệp, được xem là một thảm hoạ điện ảnh.

Nếu hợp đồng được ký kết thành công, cha đẻ Mario là Shigeru Miyamoto sẽ đóng vai trò nhà sản xuất. Năm ngoái, chủ tịch Nintendo Tatsumi Kimishima cũng từng cho biết hãng này đã gặp rất nhiều nhà sản xuất phim ở Hollywood để đưa anh chàng Mario lên màn ảnh rộng.

Dù thông tin vẫn chưa chính thức được công bố nhưng việc Nintendo dấn thân vào mảng điện ảnh càng cho thấy rõ hơn mong muốn thoát ra khỏi lĩnh vực trò chơi điện tử truyền thống. Nintendo hiện đang tập trung mạnh vào thị trường di động để thu hút thêm nhiều khách hàng mới, hợp tác với các công ty thời trang như Vans và Uniqlo để sản xuất quần áo, hay cùng Universal tạo ra các công viên có chủ đề liên quan các game của hãng.

Thương hiệu Mario của Nintendo đang lên như diều gặp gió: phiên bản game di động Super Mario Run đã có hơn 200 triệu lượt tải, còn game Super Mario Odyssey cho Switch thì nhận được vô số lượt review tích cực. Nếu có một bộ phim kết hợp giữa Mario và Minions thì quả thực sẽ rất tuyệt.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu Illumination có giúp Mario vượt qua được cái "dớp" của phim dựa trên game hay không. Tất nhiên không ai trong số chúng ta muốn Mario rơi vào tình huống như Warcraft hay Assassin's Creed trong năm qua.

Hiện Nintendo vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Tấn Minh