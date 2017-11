Đánh giá phim Flatliners - Trải nghiệm điểm chết: Bạn sẽ thấy gì khi "hồn lìa khỏi xác"?

Đề tài trải nghiệm cận chết (Near-death experience, viết tắt là NDE) luôn hấp dẫn các nhà khoa học lẫn giới tâm linh. Đó là ranh giới mà mọi người đều muốn khám phá nhưng gần như không thể tiếp cận nó một cách đầy đủ, và liệu bộ phim Flatliners có thể giúp chúng ta giải mã trải nghiệm này không?

Trước đây, con người đã tìm cách giải mã bí ẩn của cái chết dưới nhiều góc độ tâm linh và văn hóa, kể cả đến khi khoa học phát triển con người vẫn không ngừng đi tìm câu trả lời cho bí ẩn này. Trong quá trình đó, các nhà khoa học đã có dịp tiếp cận không ít người "chết đi sống lại", tức là gần như trở về từ cái chết theo nghĩa đen. Theo khoa học, đây là một trải nghiệm được kể lại bởi một người suýt chết hoặc đã bị chết lâm sàng và được cứu sống.

Bộ phim Flatliners (tựa Việt: Trải nghiệm điểm chết) tiếp tục khai thác đề tài "trải nghiệm cận chết" này dưới góc nhìn của điện ảnh và cả tâm sinh lý con người. Bộ phim cũng đánh vào tâm lý tò mò vừa muốn khám phá xem liệu chúng ta sẽ thấy gì khi đi qua cõi chết. Mặt khác, nó cũng tạo ra cảm giác lo sợ khi phải đối mặt với cái chết. Không những vậy, qua trailer của bộ phim, chúng ta còn thấy yếu tố kinh dị xuất hiện xen kẽ những thí nghiệm khoa học, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm "không yên bình" cho các nhân vật trong phim.

Cô nàng sinh viên trường y Courtney (do nữ diễn viên Ellen Page thủ vai) dẫn đầu cuộc thử nghiệm "trải nghiệm sau cái chết"

Bộ phim được xây dựng dựa theo nghiên cứu chỉ ra rằng các mô não của con người vẫn tiếp tục sống 4 phút sau khi tim ngừng đập, và 5 sinh viên trường y danh tiếng đang thực tập tại một bệnh viện đã tận dụng thời khắc 4 phút sinh tử này để cố gắng giải mã "điểm chết". Cụ thể, một trong số 5 sinh viên đã đứng ra trực tiếp thử nghiệm lý thuyết của mình bằng cách làm tim ngừng đập 1 phút rồi cứu sống trở lại, nhằm trải nghiệm thế giới của con người sau khi chết. Với sự háo hức pha lẫn tò mò của tuổi trẻ, áp lực của các sinh viên thực tập từ ông giáo sư hướng dẫn nghiêm khắc và cả những trải nghiệm không suôn sẻ trong cuộc sống đã khiến họ thay nhau bị cuốn vào cuộc thử nghiệm điên rồ...

Đóng vai trò thủ lĩnh, cô sinh viên Courtney (Ellen Page) - người vừa có em gái bị mất trong một tai nạn ô tô do chính sự bất cẩn của cô gây ra, đã cùng anh chàng Jamie (James Norton), cô nàng Sophia (Kiersey Clemons) láu cá, "ông cụ non" Ray (Diego Luna) và cô sinh viên Marlo (Nina Dobrev) đã có những trải nghiệm để đời. Chỉ duy nhất Ray không tham gia trực tiếp trải nghiệm "sau cái chết" do sự thận trọng và vai trò hỗ trợ của anh, 4 sinh viên còn lại đều đã tham gia mà không lường hết những gì họ nhận được.

Bạn sẽ thấy gì khi "hồn lìa khỏi xác"?

Đây có lẽ cũng là câu hỏi không chỉ của các nhân vật ở đoạn đầu của bộ phim mà cũng là câu hỏi của nhiều người chúng ta thỉnh thoảng vẫn đặt ra cho mình, nó giống như một câu hỏi tu từ: Chúng ta vừa không muốn đối mặt với nó (đồng nghĩa với cái chết), nhưng cũng vừa tò mò muốn tìm hiểu xem "nó là gì?" và "nó như thế nào?".

(Ảnh minh họa)

Dưới góc độ khoa học, cho đến nay, trải nghiệm cận chết (NDE) được xem là một trong những bí ẩn hàng đầu của khoa học. Theo một nghiên cứu khoa học của Đại học Liege (Bỉ) khảo sát với 154 người vừa "trở về từ cõi chết", họ chia ra 4 loại "trải nghiệm cận chết". Trong đó, hiện tượng phổ biến nhất là cảm giác "bình yên" với 80% kết quả khảo sát; nhìn thấy một đường hầm ngập ánh sáng (69%) và gặp lại linh hồn những người đã khuất (64%).

Ngoài ra, có ít nhất 1/3 người được hỏi đều chia sẻ rằng họ đã có trải nghiệm "bên ngoài cơ thể" (out-of-body experience), một dạng trải nghiệm giống như "hồn lìa khỏi xác" và tất cả những cảm giác từ trải nghiệm cận chết này đều biến mất khi "hồn nhập trở lại". Bên cạnh đó, có một số người trải qua những trải nghiệm khá thú vị như tua lại ký ức (5%) và xem trước một phần tương lai (4%).

Bạn sẽ phải làm gì khi bị săn đuổi bởi những thứ mà bạn không có khả năng chống trả?

Quay trở lại với bộ phim, về lý thuyết những lần "chết đi sống lại" của các sinh viên trường y trong phim sẽ ít nhiều giúp họ trực tiếp có "trải nghiệm cận chết" xác thực nhất để bổ sung vào các nghiên cứu đầy hứa hẹn của họ. Những trải nghiệm ban đầu mở toang ra những hy vọng mới và cả những tiềm năng vượt xa sự kỳ vọng của họ; nhưng rồi những diễn biến "tác dụng phụ" sau đó đã trở thành cơn ác mộng vượt xa trí tưởng tượng của họ...

Liệu bạn có thể che giấu mãi những gì bạn đã làm? Liệu bạn có thực sự đủ thanh thản cả về nội tâm lẫn lương tâm để "siêu thoát" khi có cơ hội trải nghiệm cận chết? Liệu cái chết có phải là lối thoát của tất cả? Liệu bạn sẽ đối mặt với "thứ" gì sau cái chết?

Không như kỳ vọng, bộ phim không quá đi sâu vào khía cạnh khoa học mà có phần đánh vào mặt tâm linh và nội tâm, phản ánh tâm lý của con người trước ngưỡng chết. Không chỉ vậy, các nhà làm phim còn lồng ghép một chút kinh dị để đặc tả những giằng xé và là công cụ "săn đuổi" những người thử nghiệm, những thứ mà họ không ngờ tới trước khi tim ngừng đập. Kết hợp với không khí có phần âm u trong phim đôi lúc sẽ khiến bạn lạnh xương sống, dù không hẳn kinh dị như Annabelle hay Conjuring.

Họ đều là những người trẻ và dễ bị cuốn vào những thử nghiệm điên rồ...

Dù không có dàn diễn viên đình đám như bản Flatliners nguyên gốc, nhưng dàn diễn viên trẻ trong phim đã ít nhiều có diễn xuất tròn vai, tuy chưa thực sự đặc sắc. Bộ phim này không cố giải thích điều này mà chủ yếu tập trung khai thác vào bản năng và chính sự cân bằng về tâm sinh lý trong mỗi người chúng ta. Phim cũng một lần nữa đề cao thuyết nhân quả và phản ánh quy luật muôn thuở: Bạn gieo gì thì sẽ gặt nấy! Đáng tiếc là cái kết của phim quá dễ đoán nên đã khiến người xem bị hụt hẫng.

Đến lúc này, có thể bạn sẽ tự hỏi, liệu chúng ta sẽ thấy gì sau khi "hồn lìa khỏi xác" và bạn sẽ phải đối mặt với "thứ/điều" gì? Có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục phải giữ thắc mắc này cho đến... chết. Nhưng ít ra, bộ phim sẽ có thể giúp bạn có dịp ngồi chiêm nghiệm và nhìn lại bản thân hơn trước khi thực sự phải... trải nghiệm điểm chết trong cuộc đời!

Phim có thời lượng 150 phút và đã khởi chiếu từ 3/11, bạn có thể tới rạp trực tiếp trải nghiệm hoặc chờ xem online. Phim không quá xuất sắc nhưng đáng để tới rạp. Lưu ý là phim có một vài cảnh được khuyến cáo chỉ dành cho người xem từ 16 tuổi trở lên.

TM