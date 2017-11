Trưng cầu dân ý: số đông dân Úc ủng hộ hôn nhân đồng giới

Kết quả một cuộc khảo sát qua bưu điện vừa được công bố cho thấy đa số cử tri Úc ủng hộ hôn nhân đồng giới.

> Hậu trường chụp bìa tạp chí Time về hôn nhân đồng tính

> Vì sao các CEO công nghệ nhanh nhẩu ủng hộ hôn nhân đồng tính?

Theo báo news.com.au, tỉ lệ 61,6% người trả lời khảo sát đồng ý ủng hộ cải cách hôn nhân là chiến thắng ấn tượng hơn bao giờ hết mà dân Úc từng có về một vấn đề quốc gia.

"Nếu đây là một cuộc tổng tuyển cử thì nó sẽ là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử bầu cử tại Úc", phát biểu của CEO Qantas Alan Joyce, một người ủng hộ bình đẳng hôn nhân.

Trong lịch sử nước Úc, chưa từng có cuộc bầu cử hay trưng cầu dân ý nào mà những người ủng hộ hôn nhân đồng giới giành chiến thắng đáng chú ý như vậy. Tỉ lệ 61,6% đồng ý ở trên còn cao hơn tỉ lệ phiếu bầu mà hai đảng lớn ở Úc đạt được trong một cuộc tổng tuyển cử. Theo thống kê, tỉ lệ bỏ phiếu cao nhất cho hai đảng là 56,9 % dành cho Liên minh Tự do vào năm 1966 và 53,2% dành cho Đảng Lao động vào năm 1983.

Phân tích kết quả khảo sát của các nghị sĩ lưỡng viện Úc, những người ủng hộ chiếm 133 ghế so với 17 ghế còn lại ở hạ viện. Còn tỉ lệ đồng ý ở thượng viện là gần như tất cả 76 ghế.

Tỉ lệ nghị sĩ hạ viện ủng hộ hôn nhân đồng giới trong khảo sát qua bưu điện vừa công bố ở Úc là 133/150 (Ảnh: AFP)

Con số cụ thể ở 6 bang và 2 lãnh thổ Úc là tất cả đều ủng hộ hôn nhân đồng giới, tỉ lệ cao nhất so với mọi cuộc bỏ phiếu dành cho hai đảng trong lịch sử quốc gia Úc, theo một thượng nghị sĩ đảng Lao động. Theo tờ Sky, tất cả bang và lãnh thổ đều có tỉ lệ bỏ phiếu "có" trên 60%, chỉ trừ New South Wales thấp hơn một chút với 57,8%. Trong đó tỉ lệ đồng ý cao nhất là thủ đô Úc (ACT) với 74%, tiếp theo là bang Victoria với 64,9%.

Xét về số lượng cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu tham gia khảo sát, con số cuối cùng là gần 80%, một tỉ lệ đáng kể không kém so với tỉ lệ 90-95% cử tri thường xuyên bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang bắt buộc.

9 trong số 13 hạ nghị sĩ phản đối là những người đang giữ ghế của đảng Lao động nhưng lãnh đạo đảng này Bill Shorten cho rằng kết quả khảo sát không phản ánh chính xác quan điểm của đảng.

"Có một số người Úc không ủng hộ hôn nhân đồng giới nhưng điều đó không khiến tôi nản lòng. Tôi vẫn đảm bảo chúng ta sẽ hợp thức hóa bình đẳng hôn nhân trước quốc hội. Thực tế là 61% người trả lời nói có. Tôi chưa từng thấy một vấn đề có tới 100% người đồng ý. Điều tôi biết là nước Úc đã sẵn sàng", Bill Shorten nói.

Theo Bill Shorten, kết quả này cũng phù hợp với những cuộc bầu chọn mà "các cơ quan tin tức đã nói đến trong một thời Kết quả trưng cầu ý kiến của công ty phát thanh Úc (ABS)vào đầu tháng 10 có 61,5% trả lời ủng hộ hôn nhân đồng giới so với 38,5% trả lời không hoặc không trả lời. Trong khảo sát của Newspoll (một thương hiệu bầu chọn ý kiến uy tín có truyền thống dự báo chính xác các cuộc bầu cử liên bang ở Úc do The Australian thành lập), tỉ lệ tham gia trưng cầu dân ý là 79% với 63% người ủng hộ và 37% phản đối. Một khảo sát gần đây của ABS cũng cho thấy sự đồng thuận của các nghị sĩ với cử tri khi tỉ lệ ủng hộ cải cách luật hôn nhân ở hạ viện Úc là 72%, còn thượng viện là 69%.

Tuy các kết quả bầu chọn trên không có tính pháp lý nhưng chính phủ Úc đã cam kết quốc hội sẽ xem xét đạo luật về bình đẳng hôn nhân trong phiên họp hai tuần cuối cùng trong năm dự kiến kết thúc vào ngày 7 tháng tới (7/12).

Trên Twitter, thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chia sẻ "Người dân Úc đã cất tiếng nói và tôi có ý định biến ước muốn của họ thành luật trước Giáng sinh. Đây là một lời kêu gọi bình đẳng hôn nhân của số đông".

Nếu được thông qua, Úc sẽ là quốc gia thứ 26 trên thế giới công nhận hôn nhân đồng giới, sau Mỹ, Anh Canada, New Zealand…

Steve Trần (Theo news.com.au, Sky)