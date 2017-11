10 doanh nghiệp ứng dụng và nội dung số có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet Việt Nam trong 1 thập kỷ

Sáng ngày 22/11/2017, tại lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam đã công bố 10 doanh nghiệp ứng dụng và nội dung số có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet Việt Nam trong 1 thập kỷ (2007 - 2017) với các doanh nghiệp được bầu chọn như VNG, FPT Online, Nhaccuatui, VNPT Media, Viettel Media, Nexttech...

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao kỷ niệm chương cho 10 doanh nghiệp ứng dụng và nội dung số có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet Việt Nam trong 1 thập kỷ (2007 - 2017)

Việc bình chọn này do ICTnews phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam thực hiện với sự bình chọn của Câu lạc bộ Nhà báo CNTT, những nhà báo CNTT phía Nam, doanh nghiệp của Hiệp hội Internet Việt Nam, và độc giả. Hiệp hội Internet cho biết, danh sách 16 doanh nghiệp nội dung số được đề cử do các nhà báo theo dõi lĩnh vực CNTT, doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đề cử. Các đề cử và bình chọn dựa trên những tiêu chí như: Doanh nghiệp cung cấp nội dung số phổ cập đến cho nhiều người dùng Internet Việt Nam; Doanh nghiệp phát triển các dịch vụ, ứng dụng trên Internet để đưa ra các tiện ích và có ảnh hưởng lớn xã hội; Doanh nghiệp cung cấp các giải pháp trên nền tảng Internet cho số lượng lớn cá nhân và doanh nghiệp sử dụng.

Dựa trên bình chọn của các nhà báo theo dõi lĩnh vực CNTT, doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Internet Việt Nam và độc giả đã chọn ra 10 doanh nghiệp có số phiếu bình chọn cao nhất để vinh danh trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam

Dưới đây là 10 doanh nghiệp ứng dụng, nội dung số có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet Việt Nam trong 1 thập kỷ xếp theo vần ABC:

FPT Online:

Chính thức thành lập ngày 1/7/2007, sự ra đời của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) đánh dấu sự khởi đầu của một hướng kinh doanh tuy không mới nhưng đầy hứa hẹn trong xu thế công nghệ số toàn cầu của FPT. Với những hoạt động này, những năm qua, FPT Online đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nội dung số Việt Nam. Năm 2016, FPT Online thu về 490 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, kéo mức lợi nhuận gộp đạt 401 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp tương ứng đạt 82% cao nhất trong lịch sử.

Báo điện tử VnExpress là một thành công ấn tượng của FPT Online và có lượng độc giả lớn nhất hiện nay. VnExpress hiện có nhiều sản phẩm, ngoài vnexpress.net còn có các trang về văn hóa giải trí, về giới trẻ cùng các sản phẩm, dịch vụ khác. Hệ thống của VnExpress được chia làm nhiều cụm CDNs nằm ở 3 khu vực chính là Hà Nội, TP.HCM và HongKong giúp cho việc truy cập của người dùng đến hệ thống nhanh hơn.

NextTech:

NextTech (www.nexttech.asia) là một tập hợp các công ty công nghệ khởi nghiệp xuất thân tại Việt Nam từ năm 2001 với tiền thân là PeaceSoft-group. NextTech chuyên doanh các dịch vụ Điện tử hoá cuộc sống trong nhiều lĩnh vực như: Chợ trực tuyến, Mua sắm xuyên biên giới, Cổng thanh toán, Ví điện tử, Thanh toán thẻ trên di động, Cho vay tiêu dùng, Sàn giao dịch tiền mã hoá, Hậu cần kho vận, Chuyển phát hàng hoá, Đào tạo công nghệ, Du lịch trực tuyến… với nhiều đơn vị thành viên đi tiên phong trong khu vực Đông Nam Á. Hệ sinh thái NextTech hiện có 600 nhân viên tại 7 quốc gia trong 3 lĩnh vực chính: Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Dịch vụ hậu cần; với sản lượng giao dịch năm 2017 ước đạt 500 triệu USD và doanh thu 90 triệu USD. NextTech đang hoạt động tại 8 văn phòng trên toàn cầu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh (Việt Nam), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), San Jose (bang California, Mỹ) và Quảng Châu (Trung Quốc).

Mục tiêu của NextTech giữ vị trí hàng đầu và chiếm lĩnh thị phần khống chế trong lĩnh vực E-commerce, E-payment, E-logistic, đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ để đổi mới cuộc sống. Trở thành tập đoàn D-Commerce sáng tạo và lớn mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. NextTech cũng mang tham vọng trở thành bệ phóng giúp cho 100 doanh nhân công nghệ đạt được thành công tại Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

NhacCuaTui:

Ra đời năm 2007, ban đầu, NhacCuaTui.com chỉ là một webiste để bạn bè chia sẻ những bài hát yêu thích, ý tưởng dần được nhiều người đón nhận. Đến nay, NhacCuaTui trở thành một trong những nơi quy tụ cộng đồng yêu nhạc lớn nhất Việt Nam với trên 2 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Tiki:

Tiki là website thương mại điện tử do ông Trần Ngọc Thái Sơn thành lập năm 2010, lúc đầu là một mô hình nhà sách trực tuyến. Ngay sau đó Tiki chuyển thành website thương mại điện tử và hoạt động rất hiệu quả trong thời gian qua, từng nhận được khá nhiều đầu tư từ các quỹ. Tiki được biết đến là một trong những doanh nghiệp bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay và công ty này biết rõ làm thế nào để có thể cung cấp những trải nghiệm tốt nhất cho các khách hàng của mình khi thế hệ "chỉ sử dụng di động để truy cập Internet" bắt đầu kết nối.

Tiki.vn cung cấp trải nghiệm trên nền tảng di động cho người dùng bằng các công nghệ như Progressive Web Applications và Accelerated Mobile Pages. Kết quả là từ khi Tiki.vn ứng dụng PWA, tốc độ website của họ nhanh hơn gấp 6 lần, tỉ lệ các khách hàng cũ quay lại website tăng 28% và tỉ lệ chuyển đổi thực tế (từ khách sử dụng và khách mua hàng) tăng gấp đôi (100%) so với thời điểm trước PWA.

Topica:

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Topica là tổ chức đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Topica hiện có 1.200 nhân viên tại Indonesia, Philippines, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và gần 3.000 giảng viên tại Châu Âu, Mỹ, Úc và Việt Nam. Chương trình Topica Founder Institute (TFI) của Topica là chương trình ươm tạo các doanh nghiệp start-up, hiện là Accelerator (tăng tốc khởi nghiệp) duy nhất tại Việt Nam có các học viên nhận tổng số vốn đầu tư gần 20 triệu USD. TFI là "cái nôi" của nhiều startup nhận vốn đầu tư lớn, đạt các giải thưởng quốc tế và phát triển mạnh mẽ như Appota, Beeketing, Hoayeuthuong, Kyna, Monkey Junior, Wefit… Năm 2016, khoảng 30% các startup nhận được vốn đầu tư Seed và Series A là cựu học viên TFI. Trong những năm qua, Topica đã tổ chức và hỗ trợ hàng trăm sự kiện, cuộc thi lớn nhỏ góp phần phát triển cộng đồng startup.

VCCorp:

Được thành lập vào năm 2006, Công ty CP VCCorp (VCCorp) là công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, VCCorp đã xây dựng được một hệ sinh thái Internet rộng lớn với rất nhiều sản phẩm sáng tạo, hữu ích trong nhiều lĩnh vực, phủ sóng trên 90% người sử dụng Internet và mobile, có giá trị đóng góp lớn vào sự phát triển của Internet Việt Nam trong một thập kỷ qua.

VCCorp đang sở hữu thương hiệu quảng cáo trực tuyến Admicro là đơn vị quảng cáo trực tuyến lớn nhất hiện nay với hệ thống quảng cáo trên 200 website uy tín hàng đầu, gần 30 website trong số đó thuộc sở hữu của VCCorp hoặc VCCorp là đơn vị độc quyền khai thác quảng cáo. Với độ phủ tới trên 50 triệu độc giả, tương đương 90% người dùng Internet và mobile tại Việt Nam, cùng với sức mạnh về công nghệ, và sự sáng tạo không ngừng, Admicro luôn ở vị thế dẫn đầu thị trường, giúp các trang báo và trang thông tin điện tử Việt Nam có nguồn thu tốt để cung cấp thông tin cho người dân và cạnh tranh được các website dịch vụ nước ngoài.

Công nghệ điện toán đám mây và Big Data là yếu tố quyết định để VCCORP phục vụ hơn 50 triệu khách hàng internet và mobile và cạnh tranh thành công trong lĩnh vực của mình. Được biết đến như một công ty có thế mạnh hàng đầu về công nghệ internet, VCCorp đã tự nghiên cứu và xây dựng các công nghệ nền tảng với năng lực xử lý và độ thông minh không kém các doanh nghiệp lớn nước ngoài. Với năng lực công nghệ của mình, VCCORP đang cung cấp dịch vụ công nghệ với nhiều tiện ích phục vụ cho cộng đồng và khách hàng trong nhiều lĩnh vực như: cung cấp nền tảng công nghệ cho hơn 30 tờ báo điện tử lớn của Việt Nam; cung cấp công nghệ quảng cáo, cung cấp hạ tầng kỹ thuật, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn cho rất nhiều đối tác…

Viettel Media:

Công ty Truyền thông Viettel (Viettel Media) là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Viettel Media hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động, Internet và truyền hình. Viettel Media hiện sở hữu trang tin đời sống giới trẻ Tiin.vn, trang tin nóng thời sự Netnews.vn, mạng xã hội âm nhạc Keeng.vn, mạng xã hội OTT Mocha… với cộng đồng lên tới hàng chục triệu người dùng. Tại IT World Awards 2017 (giải thưởng thường niên do Network Product Guide tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới) tổ chức tại Mỹ, ứng dụng Mocha do Viettel Media phát triển đạt giải vàng hạng mục "Giải pháp phát triển ứng dụng trên di động - Mobile App Development Solutions".

VNG:

Được thành lập từ năm 2004, VNG hiện là doanh nghiệp Internet hàng đầu Việt Nam khi cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí và công việc của hàng chục triệu người dùng, cả trong và ngoài nước, theo đúng sứ mệnh "Thay đổi cuộc sống người Việt Nam bằng Internet".

Các sản phẩm Internet được VNG mang đến cho người dùng trong hơn 10 năm qua trải rộng từ ứng dụng di động, thông tin - giải trí, trò chơi điện tử cho đến thanh toán trực tuyến - thương mại điện tử. Tại thời điểm hiện tại, VNG là doanh nghiệp có hơn 80 triệu người dùng ứng dụng nhắn thoại Zalo, với 800 triệu tin nhắn được truyền tải mỗi ngày. Hàng chục triệu người dùng cũng đang thường xuyên truy cập Zing - Cổng truyền thông - giải trí toàn diện bao gồm tin tức, âm nhạc, video, mạng xã hội… Đặc biệt, ứng dụng Zalo của VNG đang được sử dụng như một trong những kênh thông tin – tương tác chính thức với người dân của nhiều cơ quan Bộ ngành, Chính phủ như Bộ Y tế, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Nai…

ZaloPay - Ví điện tử của VNG tạo điều kiện cho người dùng thanh toán các loại hình dịch vụ Internet, nạp tiền điện thoại, hóa đơn tiền điện… ngay từ điện thoại.

VNG hiện có các văn phòng được đặt tại Hà Nội, TP.HCM, Singapore, Thái Lan và Myanmar. Tháng 6/2017, VNG đã ký kết biên bản ghi nhớ với sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) về việc phát hành cổ phiếu tại Mỹ. Doanh thu năm 2016 của VNG đạt 3.023 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với năm 2015. Với quy mô hơn 2.000 nhân viên, nhiều sản phẩm do chính đội ngũ kỹ sư Việt của VNG sáng tạo đã gặt hái được nhiều thành công trên thị trường quốc tế như giải thưởng "People's Choice Award" tại sự kiện International Mobile Gaming Awards, giải thưởng Best Technical Achievement tại IMGA khu vực Đông Nam Á, top những ứng dụng sáng tạo nhất châu Á trên TechinAsia, giải thưởng Publisher/Media Company of the Year in Mobile….

VNPT Media:

Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media được thành lập năm 2015 trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, VinaPhone. VNPT-Media hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, kinh doanh dịch vụ truyền hình, dịch vụ truyền thông đa phương tiện, dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ thông tin. Sản phẩm của VNPT Media được nhiều khách hàng đang sử dụng như MyTV. VNPT-Media đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các dịch vụ đa phương tiện trên nền tảng công nghệ và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ đến với thị trường quốc tế.

VTC Intecom:

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam - VTC, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2006. VTC Intecom là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng nền móng phát triển cho ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam.VTC Intecom cung cấp ra thị trường dịch vụ game, thương mại điện tử, thanh toán điện tử (Cổng thanh toán điện tử VTC Pay, ví điện tử VTC Pay và dịch vụ hỗ trợ thu hộ - chi hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam).

Theo ICTnews