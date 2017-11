Facebook có thể tiết lộ một người là “gay” chỉ qua vài lượt bấm like

Bạn có bấm "like" cho Lady Gaga, hoặc trang Human Rights Campaign và trang "True Blood" không? Hoặc bạn có từng like một người đồng tính nổi tiếng nào đó? Nếu câu trả lời là Có, nhiều khả năng các nhà quảng cáo trực tuyến sẽ nghĩ rằng bạn là người đồng tính!

Theo NBC News, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí "Big Data" cho thấy các quảng cáo trực tuyến có thể đưa ra suy luận về việc liệu người dùng có đồng tính hay không dựa trên ít nhất ba lần nhấn "like" vào các trang hay nội dung liên quan đến cộng đồng LGBT ngay cả khi người dùng từ chối định hướng giới tính của họ.

Và đa số người dùng Facebook bày tỏ mối quan ngại về quyền riêng tư và thông tin cá nhân của họ đang bị sử dụng lén lút. Và nghiên cứu này đã làm dấy lên sự bất an về việc giới tính, lối sống của người dùng bị rò rỉ hoặc không muốn các công ty quảng cáo biết xu hướng tình dục của họ để hiển thị lên News Feed.

Các tác giả của bài nghiên cứu trên đến từ các trường Đại học Columbia, Đại học New York và Đại học Northeastern cho biết: "Trong khi một số người dùng trực tuyến có thể xem việc đọc dữ liệu rồi đưa ra các gợi ý là thuận tiện đối với bản thân họ, nhưng một số người khác lại nhận thấy hành động này gây nguy hiểm về bảo mật và riêng tư. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng Facebook và các nhà quảng cáo có thể rút ra kết luận không chính xác dựa trên lượt thích của người dùng.

Các rủi ro và hậu quả

Trong những năm về trước, trên mạng xã hội, một số sự kiện đã chứng minh cho sự rủi ro và hậu quả của việc rò rỉ thông tin về xu hướng tình dục

Năm 2012, hai sinh viên của Đại học Texas đã vô tình công khai với gia đình về giới tính của mình khi họ được thêm vào một nhóm Facebook công khai cho các thành viên LGBT trong trường.

Sau một lần Facebook thay đổi chính sách vào năm 2009, những người bạn trên Facebook của một người đàn ông ở Washington, D.C. đã thấy được anh ta đang theo dõi và nhấn "like" một trang web có tên "Two Dads." Người đàn ông sau đó đã bị sếp sa thải.

Tùy chọn riêng tư

Để đáp ứng nhu cầu bảo mật riêng tư, nhóm nghiên cứu khuyến nghị rằng Facebook nên lập trình mục "tùy chọn riêng tư" để bảo vệ người dùng không cho phép các nhà quảng cáo đưa ra nội dung dựa trên hoạt động của họ - ngay cả khi các kết luận ấy là đúng. Nếu có tùy chọn sẽ khiến Facebook không biết người dùng ấy là đồng tính.

Ví dụ, nếu người dùng Facebook nhìn thấy một quảng cáo hoặc bài viết từ một nhóm người dùng LGBT, chúng ta vẫn có thể tắt nó đi và nói với Facebook rằng không nên đưa ra những gợi ý tương tự trong tương lai.

Thái Âu