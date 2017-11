Donald Trump từ chối… danh hiệu “Nhân vật của năm” ngay khi nó còn chưa được công bố

AFP đưa tin hôm qua thứ sáu (24/11), tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ chối danh hiệu "Nhân vật của năm" từ Time, sau khi tạp chí này mời ông phỏng vấn và chụp hình nhưng lại không xác nhận ông là người được chọn cho giải thưởng năm nay.

Từ bãi biển Palm Beach ở Florida trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở Mỹ, tổng thống Trump viết trên Twitter "Tôi cho rằng có thể (điều đó) không tốt và bỏ qua".

Time phản hồi tuyên bố của Trump cũng trên Twitter như sau: "Ngài tổng thống (Mỹ) nói không chính xác về cách chúng tôi bình chọn Nhân vật của năm. Time sẽ không bình luận gì về lựa chọn của chúng tôi cho đến ngày công bố là 6 tháng 12".

Giám đốc thông tin của Time, Alan Murray cho rằng lời của tổng thống Trump trên Twitter chẳng có "chút sự thật nào", theo CNN. Cựu biên tập viên Richard Stengel còn giễu cợt nhiều hơn khi bình luận "Thật đáng ghét khi phải nói điều này với ông nhưng có thể điều đó có nghĩa là ông không phải là nhân vật của năm. Họ chỉ muốn chụp một tấm ảnh. Nhưng tôi đảm bảo là ông vẫn còn lưu trữ những bản Time giả (fake) ở đâu đó".

Năm 2015, nhân vật của năm mà Time bình chọn là tổng thống Đức Angela Merkel không được chụp ảnh lẫn phỏng vấn mà được thể hiện trên bìa qua một hình vẽ.

"Nhân vật của năm" là danh hiệu thường niên mà tạp chí Time trao tặng cho người đã tạo ra nhiều ảnh hưởng nhất cho các sự kiện trong năm theo hướng tốt hơn hoặc xấu hơn. Năm ngoái, tổng thống Trump đã được chọn vào danh hiệu này sau khi đắc cử trong số báo mang tựa đề "Tổng thống của Hoa Kỳ bị chia rẽ" (President of the Divided States of America, đối lập lại với United States of America - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ).

Tổng thống Trump đã từng được bình chọn là "Nhân vật của năm" 2016 sau chiến thắng trước Hillary Clinton

Từ lâu, vị tổng thống từng là trùm tỷ phú bất động sản này đã để mắt tới giải thưởng danh giá của Time và phàn nàn trên Twitter về việc không được chọn trong các kỳ 2012, 2014, 2015. Đặc biệt là năm 2015, Trump dự đoán Time sẽ không bao giờ xướng tên ông cho giải thưởng này!

Tháng 6 vừa qua, tờ Washington Post đã tiết lộ vụ một số câu lạc bộ golf của Trump trưng bày ở vị trí nổi bật một bìa báo Time giả được lồng trong khung, trên bìa có hình Trump và một số tiêu đề tích cực. Sau vụ đó, Time đã lên tiếng yêu cầu các câu lạc bộ này gỡ bỏ các tờ báo giả.

Các bìa báo Time giả được đặt trang trọng ở các câu lạc bộ golf của tổng thống Trump

Từ sau chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Trump đã "gây thù chuốc oán" với phần lớn giới truyền thông Mỹ vì ông cáo buộc các hãng tin lớn bịa đặt tin giả.

Steve Trần (Theo CNN, AFP)