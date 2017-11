Pokemon Go làm nước Mỹ thiệt hại hơn 7 tỷ USD

Một bản báo cáo cho thấy Pokemon Go là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây tổng thiệt hại lên đến 7,3 tỷ USD trên toàn nước Mỹ.

Theo trang công nghệ PhoneArena, Pokemon Go chỉ là một trò chơi thực tại tăng cường (AR), với những chú Pokemon ảo, nhưng việc chơi trò chơi này trong lúc đang lái xe lại gây ra những thiệt hại đáng kể trong cuộc sống thực. Một nghiên cứu tại đại học Purdue của Mỹ cho thấy, thiệt hại do các vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế chơi Pokemon Go trong lúc lái xe gây ra trên toàn nước Mỹ dao động từ 2 tỷ đến 7,3 tỷ USD trong 148 ngày đầu tiên tính từ lúc trò chơi này tung ra thị trường, trong số đó có 2 trường hợp xấu số tử vong.

Cụ thể, kết quả được trích xuất từ các bản báo cáo tai nạn tại Hạt Tippecanoe, bang Indiana cho thấy thiệt hại dao động từ 5,2 triệu đến 25,5 triệu USD. Nếu ngoại suy kết quả này ra toàn nước Mỹ thì con số nhảy vọt lên mức 7,3 tỷ USD đã nêu ở trên.

Bản báo cáo này có tiêu đề là "Chết vì Pokemon Go", cáo buộc trò chơi này làm tăng tỉ lệ tai nạn xe hơi tại hạt Tippecanoe lên 47%. Trong 148 ngày đầu tiên từ khi game ra mắt, số vụ tai nạn giao thông tăng thêm 286 vụ, trong số đó có đến 134 vụ xảy ra gần các điểm PokeStops (các điểm đặc biệt trong game cho người chơi nhận phần thưởng như bóng bắt Pokemon, thuốc...). Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy thiệt hại cho các phương tiện khác trong địa hạt gây ra bởi trò chơi này là 498.567 USD.

Cũng trong bản báo cáo, người viết đã thừa nhận rằng ban đầu, người này nghĩ sự gia tăng các vụ tai nạn gần các PokeStop là do sự gia tăng lưu lượng giao thông trong khu vực vì game quá phổ biến, chứ không phải là do người ta chơi game trong lúc lái xe. Tuy nhiên sau khi tiến hành một thử nghiệm, trong đó sử dụng các Pokemon Gym (nơi các game thủ đấu Pokemon) "giả" thì kết luận rút ra được rằng quả thực sự gia tăng các vụ tai nạn là do người chơi Pokemon Go sử dụng di động trong lúc lái xe.

Hiện số game thủ đam mê Pokemon Go đã giảm đi đáng kể. Hi vọng trong thời gian đến tình trạng này sẽ không còn tiếp diễn nữa. Xét cho cùng, ngồi nhìn cuộc sống thực qua gương xe vẫn thú vị hơn rất nhiều so với việc "chúi mũi" vào các hành động AR trên màn hình điện thoại.

Tấn Minh