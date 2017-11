Đây là chiếc "điện thoại" giúp bạn trị chứng nghiện... điện thoại

Nhiều người trong chúng ta bị "ám ảnh" bởi chiếc smartphone: khi rảnh rỗi, bạn thường lấy điện thoại ra vuốt vuốt mà chẳng có chủ đích gì, hoặc rút điện thoại từ trong túi ra ngay khi nhận được thông báo tin nhắn. Để giải quyết vấn đề này, nhà thiết kế người Áo Klemens Schillinger đã tạo nên chiếc Substitute Phone nhằm giúp bạn cai nghiện smartphone.

Theo TheVerge, Schillinger cho biết ông tạo ra chiếc "điện thoại" này như một công cụ giúp những người nghiện smartphone có thể từ bỏ thói quen kiểm tra điện thoại thường xuyên mà chẳng có lý do gì cụ thể cả.

Substitute Phone không phải là một chiếc điện thoại. Nó chỉ là một miếng nhựa Polyoxymethylene màu đen, có hình dáng giống một chiếc điện thoại thông thường. Mặt trước thiết bị này có một đường rãnh, giữa đường rảnh này là các viên đá hoa cương tròn nhỏ, cho phép người dùng thực hiện các động tác tương tự như khi sử dụng điện thoại thông thường như cuộn, chụm ngón tay hoặc vuốt. Mục đích của việc này là tạo ra một cơ chế "đối phó" cho những người nghiện điện thoại và đang cố tìm cách để sử dụng điện thoại ít hơn.

Schillinger đã thiết kế ra 5 mẫu Substitute Phone khác nhau, nhưng có vẻ như "thiết bị" này không phải để bán (dù trên website của nhà thiết kế này ghi rằng cửa hàng của ông sắp khai trương). Trước đó, Schillinger đã sử dụng chúng làm hiện vật cho một cuộc trưng bày của ông tại Tuần lễ Thiết kế ở Viên (Áo) với tên gọi #Offline - Design for the (Good Old) Real World diễn ra hồi đầu mùa thu năm nay.

Tấn Minh