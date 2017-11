Nhân viên Nhà Trắng có thể bị cấm sử dụng điện thoại cá nhân

Nếu được thông qua, các nhân viên Nhà Trắng sẽ phải lựa chọn giữa dùng điện thoại của Chính phủ hoặc cắt đứt liên lạc với người thân khi đang làm việc.

Theo 7 quan chức Chính phủ, Nhà Trắng có thể sẽ cấm nhân viên của mình sử dụng điện thoại cá nhân khi đang làm việc, làm dấy lên nhiều mối lo ngại trong số các nhân viên hiện đang làm việc ở đây, một trong số đó là họ sẽ buộc phải cắt đứt liên lạc với bạn bè và người thân trong gia đình.

Tổng thống Donald Trump kể từ khi nhậm chức đã không ít lần phàn nàn về việc thông tin nội bộ trong Nhà Trắng bị rò rỉ ra ngoài, nhưng theo những quan chức kể trên, đây không phải là lý do chính dẫn đến việc thắt chặt an ninh này.

Thay vào đó, lệnh cấm được đề xuất là vì các mối quan ngại về an ninh mạng. Theo các quan chức, hiện mạng không dây trong khuôn viên Nhà Trắng đang có quá nhiều thiết bị truy cập, và những chiếc điện thoại cá nhân đó không an toàn bằng các thiết bị do Chính phủ liên bang cung cấp. Ngoài ra, việc điện thoại của Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly bị các hacker chiếm đoạt vào đầu năm nay cũng là một trong những lý do chủ chốt dẫn tới đề xuất này.

Các quan chức đã yêu cầu được giấu tên vì đây mới chỉ là đề xuất, chưa phải là quyết định cuối cùng của Nhà Trắng.

Nhà Trắng đã và đang áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa đối với các thiết bị không dây cá nhân, bao gồm việc yêu cầu các quan chức để điện thoại ở những nơi kín đáo bên ngoài phòng họp, nơi các thông tin nhạy cảm và tuyệt mật được thảo luận. Các quan chức cấp cao vẫn chưa quyết định liệu có nên áp đặt lệnh cấm hay không, khi nào thì bắt đầu ban hành và lệnh cấm này có áp dụng lên tất cả các nhân viên trong văn phòng điều hành của Tổng thống hay không.

Trong khi một số quan chức tỏ ra ủng hộ lệnh cấm này, đa số các quan chức và nhân viên tại Nhà Trắng cho rằng việc ban hành lệnh cấm có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường.

Không nhắn tin

Các thiết bị di động do Nhà Trắng cung cấp sẽ không thể gửi tin nhắn văn bản, gây khó khăn cho các nhân viên tại đây vì nhắn tin là cách dễ dàng nhất để họ có thể giao tiếp với người thân và gia đình trong một ngày dài bận rộn. Nhiều nhân viên cũng lo ngại rằng họ sẽ bị buộc tội làm lãng phí các nguồn lực của Chính phủ nếu như họ sử dụng điện thoại của Nhà Trắng để thực hiện các cuộc gọi cá nhân.

Ngoài ra, mạng máy tính của Nhà Trắng cũng chặn nhiều trang web, không cho nhân viên truy cập nhiều dịch vụ như Gmail và Google Hangouts, nghĩa là nếu không có các thiết bị cá nhân, các quan chức sẽ bị cắt đứt khỏi tài khoản email cá nhân của mình trong suốt ngày làm việc.

Những người phản đối lệnh cấm bổ sung thêm rằng chính sách của Chính phủ yêu cầu mọi cuộc gọi phải được ghi lại, đồng nghĩa với việc thông tin của các cuộc gọi cá nhân như người gọi, nội dung cuộc gọi đều sẽ được lưu trữ và công khai nếu cần thiết.

Tuy nhiên, sự ưu tiên về mặt an ninh sẽ quét sạch những mối lo ngại ngày. Bảo mật điện thoại di động luôn là vấn đề thường trực của Nhà Trắng, và không ít lần các quan chức cấp cao tỏ ra lo lắng về việc nhân viên sử dụng các thiết bị cá nhân của mình để liên lạc với các phóng viên.

Chiếc điện thoại của ông Kelly

Vào tháng 10, tạp chí Politico đã đưa tin điện thoại di động cá nhân của ông Kelly đã bị hacker chiếm đoạt nhiều tháng trời, và nhiều khả năng các đối thủ nước ngoài đã tiếp cận được các dữ liệu có trên điện thoại đó.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump đầu tháng này, các nhân viên cũng nhận được chỉ thị không được sử dụng điện thoại cá nhân. Thay vào đó, họ được cấp những chiếc "burner phone" (các mẫu điện thoại giá rẻ dùng một lần) để phòng tránh việc họ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Trong những tháng đầu của chính quyền ông Trump, Sean Spicer, người từng giữ chức phát ngôn viên của Nhà Trắng đã yêu cầu kiểm tra điện thoại của nhân viên một cách ngẫu nhiên để xem họ có rò rỉ thông tin có hại cho giới truyền thông hay không. Spicer cũng cảnh báo các nhân viên của mình rằng sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa như Signal và Confide là vi phạm Đạo luật Bảo vệ Hồ sơ của Tổng thống (Presidental Records Act).

Cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đã đề xuất lệnh cấm sử dụng điện thoại di động cá nhân trước khi rời ghế của mình vào tháng 7 năm nay. Mục đích của ông là loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng điện thoại cá nhân để thực hiện những công việc của Chính phủ.

Văn Hoàn