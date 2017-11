Apple nhấn mạnh tính năng Animoji karaoke trong quảng cáo mới nhất

Apple vừa mới tung ra một đoạn video karaoke Animoji sau một vài tuần khi những người dùng Twitter đăng tải những bài hát của mình kèm với tính năng Animoji có trên iPhone X.

The Verge cho hay, Apple đã bật mí ngắn gọn về karaoke Animoji trên chiếc iPhone X kể từ khi ra mắt hồi tháng 9. Nó nằm ở giây thứ 30 trong đoạn video con khỉ hát nhép cụm từ "Do you want to meet me on the floor?". Tuy nhiên, xu hướng này mới bắt đầu thịnh hành trên Twitter hồi tháng 11 này khi một biên tập viên công nghệ của Fast Company có tên là Harry McCracken đã tweet một phiên bản Animoji của bài hát "Bohemian Rhapsody". Những người khác cũng nhanh chóng tạo ra những bài hát của mình với những Animoji hiện có.

Đoạn video này được Apple đăng lên YouTube. Nó được chăm chút hơn một tí so với những clip của những người dùng iPhone X trên Twitter. Mỗi Animoji sẽ để ý bạn mỗi khi bạn bắt đầu video, cười hay lắc đầu ra sau. Họ cũng chăm chút phối màu để đoạn video hát theo bài "All Night" của Big Boy trở nên sống động hơn. Một trò rất vui vẻ với tính năng Animoji trên iPhone X.

Minh Hùng