Thuật toán của Google tự động xóa watermark khỏi ảnh có bản quyền

Watermark có thể là logo hay một dòng chữ được các nhiếp ảnh gia chèn vào để bảo vệ bản quyền cho ảnh của họ, không cho người khác sử dụng mà chưa có sự cho phép.

Những nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế đồ họa hay dịch vụ cung cấp ảnh gốc (stock photo) nên lưu ý khi các nhà nghiên cứu của Google đã phát triển một thuật toán có thể xóa bỏ watermark trên ảnh chỉ trong vài giây một cách hoàn toàn tự động.

Watermark có thể là logo hay một dòng chữ được các nhiếp ảnh gia chèn vào để bảo vệ bản quyền cho ảnh của họ, không cho người khác sử dụng mà chưa có sự cho phép. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một sai lầm trong cách chèn watermark, khai thác nó để loại bỏ khả năng hiển thị watermark trong ảnh.

Theo The Next Web, phương pháp trên đã được ghi nhận chi tiết trong một tài liệu mang tên "On the Effectiveness of Visible Watermarks" mà bạn đọc có thể xem tại đây.

Về cơ bản, nó tận dụng lợi thế rằng các watermark đều được chèn vào ảnh theo cùng một cách giống nhau. Dù cách này giúp tác giả dễ dàng thêm "thương hiệu" của họ vào ảnh, nhưng Google đã tận dụng nó để làm ra một thuật toán máy tính có thể tự động chỉnh sửa, xóa bỏ watermark ra khỏi ảnh.

Thuật toán xóa watermark tự động của Google được giải thích chi tiết trong video dưới đây:

Kết quả cho ra khá ấn tượng. So sánh trên cùng một ảnh, việc xóa watermark thủ công có thể mất vài phút bằng Photoshop nhưng các nhà nghiên cứu đã "đào tạo" một mô hình có thể xóa watermark nhanh hơn mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ con người.

Đội ngũ nghiên cứu giải thích rằng họ đã dạy máy tính cách xác định chính xác các cấu trúc watermark lặp đi lặp lại, sau đó tinh chỉnh để thay thế và xóa bỏ nó một cách hoàn hảo.

"Nếu một watermark giống nhau được chèn vào nhiều ảnh, chúng sẽ trở thành tín hiệu đặc trưng trong bộ sưu tập, ảnh trở nên nhòe (noise), và các thao tác đơn giản có thể dùng để cho ra một ước tính thô về mẫu watermark đó", Tali Dekel và Michael Rubinstein tiết lộ.

Đây là ví dụ về cách thực hiện:

Dù vậy, các nhiếp ảnh gia hay nhà cung cấp ảnh gốc không cần lo lắng bởi Google đã chủ động đưa ra cách bảo vệ ảnh khỏi phần mềm xóa watermark bằng thuật toán trên đó là tạo ra sự khác nhau trong những watermark. Với giải pháp này, Google cho biết việc bổ sung các thay đổi dù rất nhỏ như vị trí, độ cong hay độ mờ cũng khiến thuật toán của họ gặp khó khăn.

Chi tiết hơn về thuật toán các bạn có thể xem tại đây.

Phúc Thịnh