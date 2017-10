4 trường hợp mà máy ảnh vẫn có “chỗ đứng” hơn so với smartphone

Các smartphone hiện tại đã được cải tiến trong việc bắt lại những khoảnh khắc hằng ngày của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta tiện lợi hơn những lúc đi chơi hay ở nhà: chỉ cần một chiếc smartphone đa năng mà chẳng cần chiếc máy ảnh chuyên dụng như xưa nữa.

Dù rằng camera trên những smartphone ở hiện tại đã được cải tiến rất nhiều, thế nhưng, nó không khiến cho máy ảnh chuyên dụng mất đi "chỗ đứng" của mình. Và điều này không chỉ đúng với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp -những người cần một chiếc máy ảnh chuyên dụng để thực hiện công việc của mình, mà còn có thể đúng với một số người dùng phổ thông nữa. Đây là 4 trường hợp mà theo FieldGuide Gizmodo, chiếc máy ảnh sẽ thực sự cần thiết:

Chụp chủ thể một cách gần hơn nữa

Việc giảm kích thước chiếc smartphone xuống mỏng nhất có thể đã ảnh hưởng đến camera rất nhiều, cụ thể là khả năng zoom quang đã bị lược bỏ, bởi chiếc smartphone sẽ chẳng có không gian cho khả năng mở rộng của ống kính. Hiện nay, một số chiếc smartphone như phiên bản Plus của iPhone hay Galaxy Note 8, đều cho phép bạn zoom quang học đến 2x, giúp bạn có thể chụp cận cảnh các hành động gấp đôi so với trước đây. Thế nhưng, thậm chí, kể cả những chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn PnS rẻ nhất cũng cho bạn khả năng zoom đến 10x. Bạn sẽ thấy sự khác biệt này rõ ràng nhất khi bạn chụp những đứa trẻ đang chơi đá banh, hay khi bạn muốn chụp những con chim trong công viên. Thực sự, đây là điểm cực kì tuyệt vời của những chiếc máy ảnh PnS so với smartphone.

Chụp ảnh trong môi trường ánh sáng yếu

Camera trên những smartphone cao cấp ở hiện tại đã được cải thiện hiệu năng khi chụp ở môi trường thiếu sáng, thế nhưng, nó vẫn không thể so với khả năng đến từ kích thước cảm biến có trong những chiếc máy ảnh kĩ thuật số chuyên dụng. Cảm biến lớn hơn, sẽ đồng nghĩa với nhiều ánh sáng hơn, thậm chí là trong môi trường rất tối.

Dĩ nhiên, cũng phải kể đến đèn flash. Nó sẽ là một thứ rất cần thiết trong trường hợp này. Kể cả những chiếc smartphone có hệ thống đèn flash tốt nhất cũng không thể bằng được khi so với những chiếc máy ảnh DSLR hoặc thậm chí là một chiếc máy ảnh compact thuộc loại tốt. Đèn flash sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề trong tình huống ánh sáng khó nhất.

Chụp chuyển động nhanh

Các smartphone vẫn đủ nhanh để bắt kịp những đối tượng chuyển động nhanh, một thứ yêu cầu tốc độ màn trập và khả năng lấy nét phải nhanh. Ví dụ như trên iPhone 6, Apple đã cải thiện camera của smartphone bằng công nghệ Focus Pixels, thế nhưng, những chiếc máy ảnh DSLR lại làm điều này tốt hơn.

Vậy tại sao những chiếc máy ảnh chuyên dụng lại tốt hơn trong những cảnh chuyển động nhanh? Sự thật là một số chiếc điện thoại có thể so sánh được với máy ảnh trong vài tình huống, thế nhưng, máy ảnh sẽ cho bạn khả năng linh hoạt và những bức ảnh cuối cùng sẽ rất tuyệt vời trong mỗi lần chụp.

Có thể một thiết bị cầm tay như iPhone 8 có thể so với chiếc DSLR về mặt tốc độ màn trập. Tốc độ màn trập càng nhanh, càng có thể bắt kịp được khoảnh khắc chuyển động nhanh và đóng băng nó trong một bức hình, thế nhưng, với iPhone 8, nếu bạn chụp trong điều kiện ánh sáng yếu hay trời râm, kết quả ảnh cho ra sẽ không còn ấn tượng nữa. Và dĩ nhiên, nếu bạn không sử dụng những chiếc iPhone có camera tốt thì chất lượng cho ra còn tồi tệ hơn.

Một điều đáng lưu ý nữa là bất cứ khi nào bạn muốn sáng tác, giống như việc giữ đối tượng trong khoảng lấy nét mà hậu cảnh bị mờ đi thì camera trên điện thoại lại chẳng giúp ích gì được cho bạn đâu.

Vì thế, nếu bạn muốn chụp thể thao tại trường của con mình, hay những bức ảnh hoang dã hoặc là muốn chụp một đoàn tàu đang chạy, thì hãy sử dụng một chiếc máy ảnh thực thụ, và dĩ nhiên, bạn phải biết cách sử dụng nó.

Kiểm soát nhiều yếu tố hơn

Hiện tại, những chiếc smartphone tốt cũng có thể bắt kịp máy ảnh và nhiều ứng dụng cho phép bạn tùy chỉnh ISO hay cân bằng trắng khi canh khung hình trên chiếc điện thoại của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ cần một chiếc máy ảnh cao cấp để linh hoạt hơn trong các tùy chỉnh, mà không chỉ là khả năng thay đổi ống kính.

Một tùy chỉnh mà bạn không thể thay đổi trên hầu hết những chiếc smartphone ở hiện tại đó chính là khẩu độ. Khẩu độ liên quan đến kích thước mở của ống kính, thứ quyết định lượng sáng có thể đi vào. Nó sẽ giúp bạn tạo ra các hiệu ứng độ sâu trường ảnh hoặc những hiệu ứng khác. Dù rằng camera trên điện thoại hiện tại vẫn rất tốt trong việc giả lập hiệu ứng này, thế nhưng, nó vẫn không thể bằng được so với máy ảnh.

Tốc độ màn trập, khẩu độ và ISO có sự liên kết với nhau để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến máy ảnh. Nếu bạn đang sử dụng một chiếc smartphone để chụp ảnh, thì hãy thử đổi sang một chiếc máy ảnh chuyên dụng. Nó sẽ giúp bạn có nhiều tùy chọn, tùy chỉnh hơn, ví dụ như màu sắc, độ sáng tối,…

Và dĩ nhiên, bạn cũng sẽ có những lợi thế về mặt vật lý cùng các vòng xoay để chuyển đổi giữa các chế độ hay tùy chỉnh, thay vì phải nhấp vào bên trong các menu và phí thời gian vô ích để thiết lập việc chụp ảnh từ một chiếc smartphone.

Minh Hùng