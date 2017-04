Được cả triệu lượt tải, ứng dụng độc hại "System Update" mới bị gỡ khỏi Play Store

Mặc dù được kiểm tra rất kỹ, nhưng trong một số trường hợp ứng dụng độc hại vẫn có thể xuất hiện trên kho ứng dụng Play Store "chính chủ" của Google.

Một trong số chúng là "System Update" (Cập nhật hệ thống). Ứng dụng độc hại này đã được tải xuống hàng triệu lần và mới bị Google gỡ khỏi gian hàng Play Store của mình.

Theo Android Authority, hãng bảo mật Zscaler phát hiện ra "System Update" đã xuất hiện từ năm 2014. Dù có tên System Update (Cập nhật hệ thống), thực chất đó là phần mềm gián điệp với khả năng gửi thông tin về vị trí thiết bị đến một máy chủ được thiết lập sẵn, cũng có thể đọc một số tin nhắn SMS được gửi đến.

Theo Zscaler, khi người dùng cài về và cố gắng kích hoạt System Update, ứng dụng sẽ tắt và hiện thông báo "Unfortunately, Update Service has stopped" (Thật không may, dịch vụ cập nhật đã dừng lại), nhưng thực chất nó vẫn tiếp tục chạy trong nền mà bạn không hề biết.

Zscaler đã gửi phản ánh lên Google, và cuối cùng nó cũng đã bị gỡ khỏi Play Store, nhưng với 1-5 triệu lượt tải xuống thì không biết bao nhiêu thông tin của người dùng đã bị thu thập về phương trời nào. Dù xuất hiện trên kho ứng dụng Play Store chính thức, nhưng người dùng vẫn có thể nghi ngờ rằng đây là ứng dụng giả mạo thông qua các đặc điểm sau: không có ảnh chụp màn hình và không có bất kỳ mô tả nào. Ngoài ra, đánh giá của người dùng đa số đều phản ánh rằng ứng dụng không hoạt động. Tất nhiên, tên gọi System Update khiến nhiều người bị hiểu lầm rằng đây là bản cập nhật hệ thống mới, vì vậy cố gắng tải xuống và khởi chạy.

Cuối cùng, người dùng nên cảnh giác trước tất cả các ứng dụng "đáng nghi ngờ", kể cả trường hợp chúng nằm trong kho ứng dụng Play Store "chính chủ".

Phúc Thịnh