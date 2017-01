iPhone 7 màu Jet Black trông như thế nào sau 3 tháng không "đeo bao"?

Thật khó để có thể phủ nhận vẻ đẹp của màu đen bóng (Jet Black) được Apple đem lên iPhone 7/7 Plus trong năm nay. Tuy nhiên, nếu bạn không chịu dùng ốp lưng cho máy, vẻ đẹp này sẽ nhanh chóng biến mất chỉ sau vài tháng.

Theo BGR, iPhone 7/7 Plus có thiết kế giống với iPhone 6S/6S Plus trong năm 2015 cũng như iPhone 6/6 Plus trong năm 2014. Việc sử dụng chung một thiết kế tới 3 năm sẽ khiến người dùng cảm thấy ngần ngại trong việc lên đời máy. Vì vậy, Apple đã thêm vào hai phiên bản màu mới để tăng sức hút cho iPhone trong năm nay.

Phiên bản màu mới đầu tiên là đen mờ (Matte Black), được dùng để thay thế cho màu đen xám (Space Gray) vào năm ngoái. Màu này nhìn khá là nam tính và được coi là câu trả lời của Apple cho việc nhiều nhà sản xuất khác đang sao chép màu Space Gray lên smartphone của họ.

Phiên bản màu mới thứ hai là đen bóng (Jet Black) đã nhận được nhiều sự chú ý hơn cả nhờ vào vẻ đẹp cực kì khác biệt. Màu đen bóng được miêu tả là màu đen thuần khiết và nhìn bóng bẩy một cách tuyệt vời.

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, iPhone 7 màu đen bóng đã bị phát hiện là rất dễ xước. Chính Apple cũng đã thừa nhận điều này và đưa ra một thông báo: "Độ bóng tuyệt vời của iPhone 7 Jet Black đến từ một quá trình 9 bước anode hóa và đánh bóng. Tuy nhiên, độ bóng cao có thể dẫn tới việc dễ xước khi sử dụng. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về điều này, chúng tôi khuyên bạn nên dùng ốp lưng bảo vệ".

Bên cạnh việc dễ xước, phiên bản màu đen bóng còn rất dễ bị dính dấu vân tay và bụi bẩn. Một bức ảnh được đăng tải trên Twitter vào hồi tháng 9 cho thấy mặt lưng của iPhone 7 Plus màu đen bóng sẽ trông khủng khiếp như thế nào khi bị dính dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Bất chấp lời khuyên của Apple, nhiều người dùng vẫn không chịu dùng ốp lưng bảo vệ cho iPhone 7 Jet Black. Lý do được những người này đưa ra là tại sao lại phải che đi trong khi đã bỏ ra nhiều tiền để mua chiếc iPhone có màu thời thượng. Tuy nhiên, họ sẽ sớm cảm thấy hối tiếc vì quyết định này chỉ sau vài tháng sử dụng.

Để minh họa cho điều này, một thành viên mạng xã hội Reddit có tên là "robhue" đã chia sẻ bức ảnh chiếc iPhone 7 Plus màu đen bóng của anh ta sau 3 tháng không dùng ốp lưng bảo vệ. Kết quả là thật khó để nhận ra là chiếc điện thoại mới được sử dụng trong một thời gian ngắn. Mặt lưng của iPhone 7 Plus xuất hiện vô số vết xước và có thể được dễ dàng nhìn thấy ở nhiều góc độ khác nhau.

Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là đừng ngại bỏ tiền để mua thêm ốp lưng cho iPhone 7/7 Plus màu Jet Black. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua iPhone màu khác nếu ngại nhìn thấy cả tá vết xước trên chiếc điện thoại của mình chỉ sau vài tháng sử dụng.

Nguyễn Long