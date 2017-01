6 smartphone HTC đáng mua nhất năm 2016

2016 tiếp tục là một năm không thật sự thành công trên thị trường smartphone của HTC. Tuy vậy, hãng điện thoại Đài Loan cũng có một số sản phẩm rất đáng chú ý, nhất là với các fan hâm mộ của mình.

HTC 10

Đây là smartphone cao cấp nhất của HTC hiện nay. Sản phẩm vẫn mang các đặc điểm thiết kế cơ bản của thế hệ One cũ nhưng được phá cách nhờ đường phay vát sâu, trông khoẻ khoắn và phù hợp hơn với nam giới. Ngoài ra, HTC đã lắng nghe người dùng, đưa các phím điều hướng trên HTC 10 ra khỏi màn hình.

Ngoài thiết kế, HTC 10 cũng được nâng cấp mạnh về camera cũng như khả năng âm thanh. Sau khi mẫu LG V10 ngừng bán thì đây là chiếc smartphone có chất lượng âm thanh qua tai nghe xuất sắc nhất hiện nay. Khả năng chụp ảnh của máy cũng tiệm cận với những điện thoại có chất lượng chụp ảnh tốt nhất là Galaxy S7, S7 edge và iPhone 7/7 Plus. Các yếu tố khác như màn hình, hiệu năng và phần mềm cũng được cải thiện hơn.

Điểm hạn chế đáng tiếc nhất là mức giá của HTC 10 hơi cao, hạn chế sản phẩm này tiếp cận đến số đông người dùng hơn.

Tham khảo: Đánh giá HTC 10: rất nhiều cảm xúc, trừ giá bán

HTC Desire 10 Pro

Desire 10 Pro là smartphone tầm trung vừa được tung ra thị trường với giá 7,99 triệu đồng. Tương tự HTC 10, sản phẩm này vẫn mang thiết kế quen thuộc của dòng Desire nhưng trông rất khác biệt nhờ vào một đường kim tuyến nổi bật màu vàng chạy quanh khung máy. Sản phẩm có chất lượng hoàn thiện tốt, mặt lưng nhựa có bề mặt mịn dễ chịu và khung kim loại chắc chắn.

Đặc biệt, đây là sản phẩm đầu tiên của dòng Desire có cảm biến vân tay và các phím điều hướng (back, home và đa nhiệm) cũng được đưa ra khỏi màn hình. Điện thoại này có màn hình chất lượng hiển thị tốt, thời lượng pin khá, camera chụp đủ sáng đẹp và hiệu năng nhanh nhẹn nhờ phần mềm được tối ưu tốt. Mức giá cũng đã trở nên hợp lý so với truyền thống định giá cao của hãng điện thoại Đài Loan.

Tham khảo: 7 điểm đáng chú ý khi mua HTC Desire 10 Pro

HTC One Me

Sản phẩm này ra mắt từ năm 2015 nhưng mới được HTC đưa về bán chính hãng ở Việt Nam vào giữa năm 2016. Mức giá hiện tại của One Me là 5,99 triệu đồng, tương đồng với các smartphone đang được chú ý như Samsung Galaxy J7 Prime, Oppo F1S hay Huawei GR5 2017. Với mức giá hiện giờ, đây là smartphone hội tụ đầy đủ các tính năng cần có của những smartphone tầm trung hiện nay.

Máy có thiết kế khung kim loại và lưng nhựa polycarbonate chắc chắn; màn hình IPS LCD 5.2 inch độ phân giải 2K có chất lượng hiển thị tốt; hiệu năng đủ đáp ứng nhanh nhẹn các nhu cầu cơ bản, trừ game nặng do phải gánh độ phân giải quá cao; camera cả trước (4 UltraPixel) và sau (20MP) kế thừa từ HTC One M9 đều tốt so với các máy cùng tầm giá. Tuy vậy, sản phẩm có điểm hạn chế là thời lượng pin không dài, có lẽ là do độ phân giải màn hình quá cao, tới 2K.

Tham khảo: Đánh giá HTC One Me: lựa chọn tốt với giá mới

HTC One E9

Tương tự HTC One Me, One E9 cũng là smartphone được hãng điện thoại làm mới và thu hút sự chú ý bằng cách hạ giá từ mức 8,69 triệu đồng ban đầu xuống còn 5,49 triệu đồng. Với mức giá mới, cấu hình của điện thoại trở nên đáng chú ý hơn: màn hình IPS LCD 5.5 inch độ phân giải Full-HD, vi xử lý Helio X10 tám lõi, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB có khe cắm thẻ ngoài, camera sau 13MP, camera trước UltraPixel 4MP, hỗ trợ LTE, hai SIM và có viên pin 2800 mAh.

One E9 có thiết kế thân nhựa khá mỏng nhẹ (7,5 mm và 147g), có loa kép BoomSound đặc trưng của HTC, hiệu năng nhanh nhẹn, camera trước và sau đều tốt so với tầm giá. Tuy vậy, thời lượng pin của sản phẩm chỉ ở mức trung bình.

Tham khảo: Đánh giá theo yêu cầu: HTC One E9 giảm gần nửa giá có đáng mua?

HTC Desire 628

Đây là sản phẩm có thiết kế rất trẻ trung của HTC với giá bán hiện tại là 4,79 triệu đồng. Máy có thiết kế thân nhựa, màu sắc được phối màu tạo sự tương phản: khung máy có màu khác với phần còn lại, chẳng hạn phiên bản màu trắng có khung máy màu xanh.

Sản phẩm có hiệu năng khá mượt mà nhờ RAM 3GB, vi xử lý MT6753 tám nhân, bộ nhớ trong 32GB trong khi độ phân giải màn hình chỉ là HD. Camera có tốc độ chụp ảnh khá, nhất là ảnh tự sướng từ camera trước. Tuy vậy, màn hình có chất lượng hiển thị trung bình và thời lượng pin hơi đuối.

Tham khảo: Đánh giá HTC Desire 628: trẻ trung, hiệu năng rất mượt, pin đuối

HTC One A9

Nói không quá, đây là smartphone có thiết kế đẹp nhất của HTC hiện nay. Máy có thân kim loại nguyên khối với độ hoàn thiện rất tốt. Sản phẩm có kiểu dáng nhìn qua thì giống với iPhone song khi cầm trên tay thì One A9 vẫn có sự khác biệt, mang những nét đặc trưng của HTC. Màn hình AMOLED chất lượng hiển thị rực rỡ cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp thiết kế ở điện thoại này.

One A9 cũng là smartphone đầu tiên của HTC sử dụng bộ phần mềm Sense rất gọn nhẹ, gần với phiên bản Android thuần nhất từ trước đến nay của HTC. Chính vì vậy, máy mang lại trải nghiệm mượt mà dù cấu hình chỉ ở mức tầm trung (vi xử lý Snapdragon 617 tám lõi, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB). Camera cũng là điểm có nhiều cải tiến. Chất lượng ảnh chụp từ camera sau của One A9 còn nhỉnh hơn cả những smartphone cao cấp dòng One như One M9 hay One M8. Trong khi đó, camera trước UltraPixel của HTC lâu nay vẫn được đánh giá cao.

Điện thoại này hỗ trợ nghe nhạc chất lượng cao 24bit. Chất âm của máy có nhiều điểm nhấn nhá, nịnh tai và "fun", chứ không phải là kiểu âm thanh trung tính như iPhone 6s. Điều đáng tiếc ở sản phẩm này là bị định giá ban đầu khá cao, tới 11,99 triệu đồng. Tuy vậy, mức giá hiện tại của One A9 đã trở nên thực tế hơn rất nhiều, còn 8,99 triệu đồng.

Tham khảo: Đánh giá HTC One A9: liệu có trở thành "người hùng" của HTC?

TP