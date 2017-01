Ứng dụng tìm AirPods vừa lên kệ, Apple lập tức gỡ bỏ

Ứng dụng có giá 3,99 USD để tìm AirPods bị mất có thể giúp người dùng tiết kiệm được 69 USD tiền thay thế. Tuy nhiên, Apple có vẻ không thích ý tưởng này.

Lên kệ muộn so với kế hoạch, mẫu tai nghe không dây AirPods của Apple đang là một trong những phụ kiện hot nhất trên thị trường.

Thiết kế nhỏ gọn, khả năng kết nối thông minh là điểm khiến AirPods được tín đồ Apple đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cũng vì quá nhỏ gọn, nó khiến người ta lo ngại vì dễ đánh mất. Trên thực tế đã có không ít người đánh mất một bên (thậm chí cả hai) tai nghe chỉ sau vài ngày sử dụng.

Nắm bắt điều này, nhà phát triển Deucks đã phát hành ứng dụng có tên "Finder for AirPods", với khả năng đo tín hiệu Bluetooth từ bên tai nghe bị mất để tìm ra nó.

Thiết kế nhỏ gọn lại không có dây đeo khiến nhiều người lo sợ AirPods dễ bị rơi mất.

Để bắt đầu tìm kiếm, người dùng phải chọn bên tai nào bị mất, đưa chiếc còn lại vào hộp đựng và dùng thiết bị iOS nó đang kết nối để tìm kiếm. Deucks cho biết anh làm mất một tai nghe ngay sau khi mua. Do đó, anh này ra ý tưởng phát triển Finder for AirPods.

Những thử nghiệm ban đầu cho thấy ứng dụng này hoạt động khá tốt để tìm những chiếc tai nghe bị bỏ quên ở đâu đó trong nhà. Với việc bỏ ra 3,99 USD mua ứng dụng này, người dùng có thể tránh được việc mất 69 USD để mua lại một bên tai nghe bị mất.

Finder for AirPods cũng có những hạn chế nhất định, nhất là trong những môi trường có nhiều vật cản tín hiệu Bluetooth. Ngoài ra, những hướng dẫn như "bạn đang tới gần hơn" hay "nó ở quanh đây" đôi khi không phải là gợi ý thiết thực cho người dùng.

Giao diện của Finder for AirPods khi tìm tai nghe bị mất.

Tuy nhiên, những người chẳng may làm mất tai nghe AirPods có thể không còn cơ hội sử dụng ứng dụng này bởi Apple đã gỡ bỏ nó khỏi App Store.

Theo người sáng tạo ra ứng dụng, Apple cho biết họ không thích ý tưởng người dùng định vị vị trí chiếc AirPods của họ. Do đó, ứng dụng này bị gán là "không phù hợp cho App Store".

Theo Zing