Những điểm nổi bật trên HTC U Ultra

HTC U Ultra là chiếc flagship đầu tiên chạy Android được giới thiệu trong năm 2017.

Theo Phonearena, đây là chiếc điện thoại có thiết kế tinh tế nhờ sự kết hợp giữa khung kim loại và chất liệu kính. Với cấu hình mạnh mẽ và những tính năng thú vị, HTC U Ultra hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trên thị trường smartphone cao cấp nửa đầu năm 2017.

Cùng với HTC U Play, HTC cho thấy một bước chuyển biến trong thiết kế các sản phẩm di động trong năm nay: chuyển từ thiết kế sử dụng chất liệu kim loại là chủ yếu sang kết hợp giữa khung kim loại và kính.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những tính năng mới của HTC U Ultra, để xem liệu sản phẩm này có thể trở thành một ứng cử viên sáng giá trên thị trường di động trong thời gian tới hay không?

1. Thiết kế sử dụng kính

Việc sử dụng kính kết hợp với kim loại là một trong những nét tươi mới của HTC U Ultra so với các dòng sản phẩm trước đây của HTC. Công ty gọi đây là hiệu ứng "thủy tinh lỏng" vì nó tạo cho người dùng cảm giác thân máy được làm từ một khối chất lỏng sáng bóng. So với những chiếc điện thoại sử dụng ngôn ngữ thiết kế bằng kính và kim loại khác (như dòng Galaxy S của Samsung) thì HTC U Ultra vẫn tạo ra được nét khác biệt riêng.

2. Màn hình kép

Màn hình kép không phải là tính năng quá mới trong làng di động. LG là công ty đầu tiên giới thiệu ý tưởng này với LG V10 và tiếp tục duy trì cho tới LG V20. HTC U Ultra cũng trang bị một màn hình phụ nằm phía trên màn hình chính. Màn hình phụ này chính là cánh cửa để kết nối với trợ lí HTC Sense Companion. Cơ chế hoạt động của màn hình phụ cũng tương tự những gì chúng ta nhìn thấy trên LG V Series. Với màn hình phụ này, bạn có thể truy cập vào danh bạ, gọi điện hoặc nhắn tin nhanh, nhận thông báo hoặc nhiều thứ khác.

3. Kích thước lớn

Với màn hình chính 5.7 inch, HTC U Ultra rộng và cao hơn một chút so với Nexus 6. So về kích thước, HTC U Ultra cũng nhỉnh hơn so với iPhone 7 Plus hay LG V20 và đây có thể là nét khác biệt nhỏ mà HTC muốn mang đến cho người dùng của mình.

4. HTC Sense Companion

HTC Sense Companion là điều mới trong giao diện Sense của HTC. Đó chính là trợ lí ngôn ngữ mới vừa được HTC trình làng. Người dùng HTC U Ultra không còn phải lo sẽ quên lịch họp, quên mang ô khi trời mưa khi đã có Sense Companion. HTC cho biết trợ lí ngôn ngữ của mình được sự giúp sức của trí thông minh nhân tạo (AI). Nó có khả năng tự học tập và ngày một "hiểu" người dùng hơn thông qua thói quen hàng ngày của họ.

5. HTC Usonic

Các thiết bị của HTC luôn được đánh giá cao về chất lượng âm thanh và HTC U Ultra cũng không phải là một ngoại lệ. Vẫn trang bị 2 loa BoomSound ở phía trước nhưng điểm nhấn của HTC U Ultra lại đến từ âm thanh qua tai nghe. Cụ thể đó là tính năng HTC Usonic giúp tai nghe điều chỉnh âm thanh phù hợp với tai của từng người dùng.

6. Âm thanh stereo Hi-Res

Bên cạnh đó, HTC U Ultra cũng được trang bị 4 microphone có độ nhạy cao. Những microphone này có thể được sử dụng để ghi lại âm thanh hi-res tại các buổi hòa nhạc hay cuộc trò chuyện của bạn với chất lượng cao nhất.

7. Không có jack cắm tai nghe 3.5mm

Apple là công ty tiên phong trong việc loại bỏ cổng cắm tai nghe truyền thống 3.5mm và hiện tại nhiều hãng công nghệ cũng đang chạy theo xu hướng này. HTC U Ultra không được trang bị jack cắm tai nghe 3.5mm, thay vào đó là tai nghe cắm qua cổng USB-C hoặc tai nghe không dây Bluetooth.

8. Phiên bản Android Nougat mới nhất

Tin tốt là HTC U Ultra chạy Android 7.0 Nougat. Chúng ta còn nhớ rằng cách đây không lâu, Samsung vẫn còn giới thiệu loạt sản phẩm Samsung Galaxy A (2017) với Android 6. Đó là lí do vì sao Android 7.0 Nougat là một ưu điểm cho HTC U Ultra khi thiết bị này chính thức có mặt trên thị trường.

9. Có thể mở rộng bộ nhớ lưu trữ

Khe cắm thẻ microSD luôn được hầu hết người dùng smartphone chào đón. Trong khi nhiều nhà sản xuất "loại bỏ" khe cắm thẻ microSD thì HTC là một trong số những cái tên muốn quay lại với xu hướng này.

10. Máy ảnh selfie góc rộng

HTC 10 mang đến cải thiện đáng kể về chất lượng ảnh chụp và trải nghiệm hình ảnh. HTC U Ultra tiếp nối sự thành công của thiết bị tiền nhiệm cùng một số nâng cấp đáng giá. Máy ảnh chính của thiết bị được sử dụng cảm biến lớn với khả năng lấy nét 2 giai đoạn và tự động lấy nét bằng tia laser. Trong khi đó, máy ảnh phụ phía trước có độ phân giải 16 MP cùng góc nhìn rộng phục vụ tốt cho nhu cầu selfie tập thể.

11. HTC U Ultra sẽ được bán trực tuyến tại Mỹ

HTC U Ultra là một thiết bị hàng đầu của nhà sản xuất Đài Loan tại thời điểm này nhưng dường như HTC không có ý định cung cấp độc quyền cho một nhà mạng nào tại Mỹ (ít nhất là hiện tại). Hiện tại, người dùng Mỹ có thể đặt hàng trực tiếp từ trang web HTC.com, sản phẩm này sẽ không có mặt tại các cửa hàng bán lẻ.

12. Tương thích với hạ tầng mạng 4G LTE

Nếu bạn mua thiết bị này tại Hoa Kỳ, bạn nên lưu ý rằng nó tương thích hoàn toàn với hạ tầng mạng 4G của AT&T và T-Mobile nhưng lại không hoạt động với mạng 4G của Verizon Wireless hoặc Sprint.

13. Phần cứng cao cấp

Nếu bạn thắc mắc về phần cứng của thiết bị này thì hãy biết rằng nó tương đương với dòng sản phẩm Google Pixel. Cụ thể, máy sử dụng vi xử lí Snapdragon 821, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB.

14. Phát hành vào tháng Ba

HTC U Ultra được bán ra với giá 750 USD (17 triệu đồng), thấp hơn khoảng 20 USD so với Google Pixel XL và iPhone 7 Plus. Sản phẩm sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ tháng Ba năm nay.

15. Phiên bản HTC U Ultra với kính sapphire

HTC cũng cho biết họ sẽ phát hành một phiên bản đặc biệt của HTC U Ultra với kính sapphire thay vì kính cường lực thông thường như trên bản gốc. Sapphire khó sản xuất hơn nhiều so với màn hình bằng thủy tinh nhưng nó lại phù hợp với điện thoại vì khả năng chống xước khi để thiết bị trong túi với chìa khóa các vật dụng khác. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý rằng sapphire lại rất dễ vỡ nếu chẳng may điện thoại bị rơi.

Bạch Đằng