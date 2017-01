Làm thế nào để Siri dùng được với Facebook, Uber...?

Phiên bản iOS 10 có một tính năng khá thú vị khi cho phép Siri có thể hoạt động được với các ứng dụng bên thứ ba. Nhờ đó, người dùng iPhone, iPad có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của trợ lý ảo Siri trên nhiều ứng dụng bên thứ ba quan trọng đến từ Google, Microsoft và nhiều hãng khác.

Kể từ khi iOS 10 ra mắt, ngoài nhiều tính năng mới liên quan đến màn hình khóa, cải tiến Photos, đổi mới Home, Apple News… một tính năng được nhiều người khá yêu thích đó là hỗ trợ kích hoạt Siri trên các ứng dụng bên thứ ba. Theo hướng dẫn sau đây của trang Apple Insider, hy vọng bạn đọc sẽ biết cách kích hoạt Siri trên ứng dụng bên thứ ba và tối ưu hóa hiệu suất của trợ lý ảo thông minh này.

Bước 1: Mở Settings (Cài đặt) từ màn hình HomeScreen trên iOS 10. Điều hướng tới menu Siri > chọn App Support (Hỗ trợ ứng dụng)

Bước 2: Mặc định tính năng hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba của Siri sẽ luôn bị tắt. Do đó người dùng sẽ cần phải chọn lựa danh sách các ứng dụng muốn kích hoạt Siri hỗ trợ tại App Support. Để kích hoạt hỗ trợ Siri, các bạn chỉ việc gạt nút thanh trượt màu xanh chuyển từ trái qua phải.

Tuy nhiên hiện không phải ứng dụng nào cũng hoàn toàn tương thích và hỗ trợ hoàn hảo cho Siri. Tùy theo danh sách ứng dụng trên iPhone và iPad của người dùng, những ứng dụng hỗ trợ Siri phổ biến có Facebook, PayPal, Skype, Pinterest và Telegram…

Bước 3: Sau khi được kích hoạt, việc tiếp theo mà người dùng cần thực hiện đó là triệu hồi Siri trên các ứng dụng đó. Người dùng sẽ cần chuẩn bị những câu lệnh ví dụ như: Get me an Uber (Gọi cho tôi một cuốc Uber, hay "call…(contact) on Skype (Gọi người…trên Skype cho tôi),…

Ngoài ra, Apple cũng từng demo về cách dùng Siri trong các ứng dụng nhắn tin để gửi tin nhắn dễ dàng. Do đó người dùng có thể chờ đợi thêm trong thời gian tới để các ứng dụng bên thứ ba khác dần hỗ trợ Siri.

Tuy nhiên, đây là hướng dẫn sử dụng với ngôn ngữ là tiếng Anh. Hy vọng nó sẽ có thể giúp ích cho độc giả đang sử dụng iOS 10 trên iPhone và iPad.

Mai Huyền