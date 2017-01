Emoji mới khơi lại nỗi đau của Android

Hiện tại chỉ mới có khoảng 4% người dùng được tiếp cận các biểu tượng cảm xúc mới (emoji) của Android nhưng đây chưa phải là vấn đề thực sự của hệ sinh thái này.

Với việc phát hành Android 7.0 Nougat, lần đầu tiên hệ điều hành của Google hỗ trợ chuẩn Unicode 9 mới nhất. Điều này có nghĩa là hệ sinh thái của Google được bổ sung 72 biểu tượng cảm xúc mới. Đến bản cập nhật Android 7.1, nhiều biểu tượng cảm xúc về giới tính, ngành nghề mới cũng xuất hiện như là một phần thử nghiệm của phiên bản Emoji 4.0. Hầu hết người dùng tỏ ra ủng hộ sự đa dạng hóa của Google đối với các biểu tượng cảm xúc nhưng một số người người tỏ ra bức xúc vì họ không thể trải nghiệm chúng.

Trong một bài đăng trên website Emojipedia, tác giả cho biết hiện chỉ có khoảng 4% người dùng tiếp cận được với những emoji mới do thiết bị của họ được cập nhật lên Android Nougat (các phiên bản Android khác chưa hỗ trợ emoji mới).

Điều này trái ngược hẳn với những thống kê liên quan đến phiên bản iOS mới nhất của Apple. Hiện tại, đã có hơn 84% thiết bị của Apple chạy iOS 10.

Có thể thấy rằng việc không được trải nghiệm các biểu tượng cảm xúc mới của nhiều người dùng không phải là vấn đề lớn nhất của Android. Một trong những vấn đề lớn nhất của nền tảng này từ khi nó xuất hiện đến nay là các bản cập nhật luôn được phát hành quá chậm.

Lý do cho điều này khá đơn giản, trừ dòng điện thoại Pixel mới đây, Google không tập trung phát triển điện thoại riêng cho nền tảng của mình do đó họ không kiểm soát việc phát hành bản cập nhật cho các thiết bị (thường do các hãng khác sản xuất). Trong khi đó, hệ sinh thái của Apple không phân mảnh do đó công ty này luôn chủ động trong lịch trình cập nhật cho iOS.

Mỗi khi Google trình làng một phiên bản Android mới, thường phải mất một thời gian dài sau đó các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) mới phát hành bản cập nhật này cho các thiết bị của họ. Lý do là các công ty này phải tốn thời gian để tùy biến phiên bản Android mới cho phù hợp với giao diện người dùng riêng của họ. Kết quả như chúng ta thấy, người dùng luôn "dài cổ" chờ bản cập nhật từ các nhà sản xuất thiết bị dù cho Google đã công bố bản Android mới từ lâu.

Đối với Android Nougat, Google còn nghiêm ngặt hơn khi yêu cầu tất cả các thiết bị chạy phiên bản này phải hỗ trợ Vulkan. Điều này khiến một số lượng lớn các thiết bị Android không tương thích được với Android Nougat.

Vấn đề với người dùng không phải là việc họ không được trải nghiệm vài tính năng mà phiên bản Android mới mang lại mà ở chỗ họ không nhận được các bản cập nhật bảo mật cần thiết. Nghĩa là kể từ khi nhà sản xuất không hỗ trợ các bản cập nhật cho thiết bị nữa, người dùng phải đối mặt với nhiều nguy cơ bảo mật. Về mặt kinh doanh, các công ty có thể cắt hỗ trợ với các thiết bị cũ hoặc các thiết bị không đạt được doanh số như kỳ vọng để hạn chế thua lỗ. Tuy nhiên, hành động này có thể làm giảm niềm tin của người dùng vào nhà sản xuất và nền tảng hệ điều hành mà họ đang sử dụng.

Một giải pháp triệt để cho vấn đề này vẫn chưa được tìm ra trong suốt một thời gian dài. Google không thể gánh trách nhiệm hỗ trợ các công ty nhanh chóng tung ra bản cập nhật cho thiết bị của họ. Điều tốt nhất có thể làm bây giờ là sự tích cực của mỗi nhà sản xuất trong việc hỗ trợ cập nhật cho người dùng.

Bạch Đằng