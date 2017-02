Dùng thử ứng dụng hẹn giờ đa chức năng Do it later

Chức năng hẹn giờ là một tính năng quen thuộc được tích hợp trên điện thoại từ sơ khai cho đến nay. Mặc dù là một trong những tính năng cơ bản và khá cần thiết đối với nhiều người nhưng dường như nó mới chỉ dừng lại ở chức năng đơn giản là hẹn giờ báo thức. Nhu cầu của chúng ta cần nhiều hơn thế.

Ví dụ bạn cần gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới ai đó đúng vào thời điểm 12h đêm, hay cần nhắn một tin quan trọng vào buổi sáng sớm ngày kia nhưng lại sợ quên.

Với tôi, công việc thường phải hẹn giờ đẩy bài Facebook, Twitter, Gmail và cả hẹn giờ nhắc nhở, chúng tôi đã từng trải nghiệm một vài ứng dụng như SMS Scheduler, Send It Later nhưng thực sự chưa hài lòng vì nó chỉ là ứng dụng đơn lẻ cho các tác vụ và thậm chí chưa đáp ứng tốt chức năng cơ bản đó.

Nếu bạn thường xuyên quên những dự định sắp làm, quên ngày sinh nhật của người thân, hay muốn nhắn tin tới một ai đó vào một thời điểm mong muốn. Bạn dùng ứng dụng Do It Later (Hẹn giờ tin nhắn), đây là một ứng dụng hẹn giờ có khả năng đáp ứng tốt các chức năng cần thiết bên trên do một lập trình viên Việt Nam tạo ra.

Các tính năng chính:

1. Hẹn giờ gửi SMS

2. Hẹn giờ gửi Email (chỉ mới hỗ trợ cho Gmail)

3. Hẹn giờ đăng bài Facebook

4. Hẹn giờ đăng bài Twitter

5. Hẹn giờ đăng bài LinkedIn (đang phát triển)

6. Hẹn giờ nhắc nhở

Hiện tại ứng dụng mới chỉ có trên CH Play của Android, và dự kiến sẽ có mặt ở cả nền tảng iOS và Windows Phone. Link tải ứng dụng trên Android tại đây

Giao diện sử dụng

Ứng dụng có dung lượng khoảng 6MB, sau khi cài đặt Do It Later xuất hiện icon nhìn "quen quen" với hình ảnh chiếc máy bay giấy màu vàng bên ngoài bao bọc bởi màu nền xám, tuy không quá nổi bật nhưng đủ để dễ phân biệt trong đám ứng dụng mà tôi đang cài trên máy. Tôi không thích cái màu nền xám này lắm vì nó hơi nhờ nhờ nhưng mà có vẻ không có màu nào phù hợp hơn khi đặt làm nền cho cái máy bay màu vàng kia.

Mở ứng dụng lên, Do It Later hiện ra với giao diện rất đơn giản giúp tối ưu hóa về mặt thao tác theo phong cách thiết kế Material Design nên mọi thao tác sử dụng đều thuận tiện và nhanh gọn. Phía bên trên là lịch ngày tháng, bên dưới có 3 tab chính với nội dung Đang chờ, Hoàn thành và Đã hủy. Bạn có thể cài đặt các chức năng như: bật thông báo khi hoàn thành, rung và báo âm thanh, định dạng ngày giờ, tự động gửi lại… bằng cách bấm vào nút 3 chấm ở góc trên bên phải.

Ở phía dưới là tính năng chính của ứng dụng được "giấu" trong nút có hình dấu "+". Nút này gợi nhớ đến ứng dụng ghi chú nổi tiếng Evernote. Các icon hiện ra đẹp và trực quan.

Về cơ bản cá nhân tôi thấy cách sắp xếp vị trí text, tính năng, icon là tương đối khoa học mang đến cảm giác là một sản phẩm có sự đầu tư nghiên cứu về trải nghiệm người dùng, khá chăm chút. Tuy nhiên tôi không thích phông chữ ở phía bên ngoài, nó khá là dày và xấu, và một yếu tố nữa mà tôi không hiểu là icon lịch có ý nghĩa gì khi mà đã hiển thị ngày tháng năm ở ngay bên cạnh rồi, bấm vào cũng chẳng có gì thao tác trong đó.

Trải nghiệm thực tế

Theo tôi biết thì hiện tại trên CH Play chỉ có các ứng dụng thực hiện các chức năng riêng biệt như hẹn giờ SMS, hẹn giờ post bài mạng xã hội (Facebook, Twitter), hẹn giờ nhắc việc… chứ chưa có ứng dụng nào tích hợp tất cả tính năng này vào như Do It Later. Trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ trải nghiệm 3 tính năng chính của ứng dụng này là tính năng hẹn giờ SMS, tính năng hẹn giờ Facebook và tính năng hẹn giờ email, nhắc nhở.

1. Tính năng hẹn giờ gửi SMS

Mở ứng dụng lên, người dùng ấn dấu "+" và chọn icon Message màu vàng nằm ở chính giữa. Giao diện hiện lên bạn chọn người muốn gửi tin nhắn (hoặc nhóm người), nhập nội dung, các tùy chọn thời gian, chức năng lặp lại, chọn SIM muốn gửi và các chế độ khác rất đơn giản.

Người dùng cũng có thể chọn những biễu mẫu có sẵn để làm nội dung tin nhắn cho mình, thậm chí nó còn hỗ trợ speech to text (đọc voice và app tự nhận dạng để chuyển thành văn bản). Cuối cùng, khi xác nhận thì nhấn vào nút V ở góc trên bên phải, tin nhắn này sẽ lưu lại ở tab "Đang chờ" ngoài giao diện chủ, khi đến thời điểm bạn đã đặt ứng dụng sẽ tự động gửi tin nhắn và thông báo trạng thái thành công ở trong tab "Hoàn thành".

Tìm kiếm với từ khóa "schedule sms", "schedule message", "sms scheduler", "text scheduler" thì các ứng dụng top trong lĩnh vực này là: SMS Scheduler, Send It Later (cũng của một developer từ Việt Nam), SMS Scheduler, Do It Later. Có thể thấy Do It Later được phát triển sau, nên tác giả đã có sự trải nghiệm đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các app tương tự khác, để hoàn thiện hơn. Dưới đây là các đặc điểm của Do It Later mà những app khác chỉ hỗ trợ một phần nhỏ hoặc ko hỗ trợ.

1. Cho phép chọn người nhận từ danh bạ hoặc từ một số lạ

2. Không giới hạn số người nhận tin nhắn

3. Có hỗ trợ speech to text (đọc voice và app tự nhận dạng để chuyển thành văn bảng)

4. Hỗ trợ tạo nhóm

5. Hỗ trợ template để giúp người dùng tránh soạn đi soạn lại những tin nhắn có nội dung giống nhau.

6. Hỗ trợ đếm kí tự số lượng từ đã gõ

7. Hỗ trợ điện thoại 2 SIM từ Android 5.1 (tất cả các app trên đều không có tính năng này)

8. Hỗ trợ việc lặp lại tin nhắn (mỗi giờ, mỗi ngày, ngày trong tuần, mỗi tháng, mỗi năm). Có thêm tùy chọn là tin nhắn lặp bao nhiêu lần sẽ bị hết hạn.

9. Hỗ trợ "Hỏi trước khi gửi", tính năng này hỗ trợ user xác nhận một lần nữa trước khi tin nhắn được gửi đi để tránh những trường hợp tới giờ đã hẹn nhưng user đổi ý ko muốn gửi tin nhắn với nội dung đó nữa.

10. Cho phép lựa chọn định dạng ngày và định dạng giờ ( 12h hoặc 24h)

11. Có thông báo notification khi một SMS gửi thành công hoặc thất bại

12. Tùy chọn bật tắt âm thanh thông báo và rung

13. Có lưu lại lịch sử và màn hình chi tiết, tại đây mọi thông tin về SMS như nội dung gửi là gì, thời gian gửi, tình trạng gửi đều được hiển thị.

14. Có tùy chọn "Gửi liền", "Hủy", "Xóa", "Sửa"

15. Có hỗ trợ lịch để user xem lại ngày tháng cần gửi.

16. Hỗ trợ cho cả màn hình điện thoại thông thường và màn hình lớn (tablet)

Hầu như các app tương tự khác, chỉ có mỗi tính năng lặp tin là có hỗ trợ (nhưng chưa hoàn thiện), còn lại những cái khác phía trên đều không hỗ trợ hoặc chưa ổn. Trong khi đó Do It Later cho hoạt động ổn định và hiệu quả nên tôi chưa thấy thua kém các app phía trên ở phân khúc SMS này.

2. Hẹn giờ Facebook, Twitter.

Về tính năng này có thể kể đến hai ứng dụng là Buffer và HootSuite. Đánh giá về ưu và nhược điểm của Do It Later so với Buffer và HootSuite:

- Nhược điểm:

Do It Later chỉ hỗ trợ Facebook và Twitter, 2 app trên hỗ trợ nhiều mạng xã hội hơn (nhưng phải trả phí)

Do It Later chỉ có thể đăng bài với tối đa 1 tấm ảnh, 2 app trên có hỗ trợ post nhiều ảnh

Do It Later sẽ không gửi được nếu tại thời điểm đăng bài mà không có mạng. 2 app trên cho dù có mạng hay không họ đều đăng bài lên mạng xã hội được

- Ưu điểm:

Với người dùng thông thường, không có nhu cầu phải quảng cáo một bài viết gì đó cho quá nhiều mạng xã hội thì Do It Later lại tiện hơn khi sử dụng vì thao tác nhanh, gọn nhẹ, giao diện đẹp.

2 app trên khi đăng bài sẽ xuất hiện thêm các từ bên cạnh như là (Buffer, Hootsuite) còn của Do It Later là chữ "Phone". Đây là một mánh khóe của Do It Later vì nắm được tâm lý người dùng là họ không muốn người khác biết là bài post này là được hẹn giờ. Nên khi người khác thấy bài viết được đăng từ "Phone" thì chỉ nghĩ là đăng từ điện thoại chứ không phải thông qua một ứng dụng nào khác.

Do It Later hỗ trợ việc lặp lại việc đăng bài (mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm) còn 2 app trên không có hỗ trợ.

3. Hẹn giờ gửi email và hẹn giờ nhắc nhở

Đây là 2 tính năng được mở rộng thêm của Do It Later mà gần như không có một ứng dụng nào hỗ trợ nhiều tính năng như vậy. Không những vậy tính năng hẹn giờ gửi email còn hỗ trợ cả đính kèm file.

Về yếu tố lo ngại tốn pin thì qua 3 ngày trải nghiệm tôi thấy nó không ảnh hưởng lắm đến thời lượng sử dụng điện thoại.

Tạm kết

Đối với những người bận rộn, việc hẹn giờ để gửi tin nhắn là một việc cần thiết giúp bạn không bỏ lỡ những lời chúc đến người thân, bạn bè, sắp xếp nhắc nhở công việc, post mạng xã hội, hẹn giờ gửi email trong nhiều trường hợp bạn không thể gửi tin nhắn ở thời điểm hiện tại.

Do It Later là một ứng dụng đơn giản, không hao pin, không chạy ngầm trên thiết bị và đặc biệt là không có quảng cáo, nó cho thấy sự chăm chút của tác giả về trải nghiệm, giao diện và sự hoàn thiện về tính năng. Trong dịp Tết cổ truyền, đây là một ứng dụng hữu ích cho người dùng để hẹn giờ nhắn tin chúc tết người thân, bạn bè cũng như nhắc nhở về các dự định đầu năm mới.

Nhật Minh